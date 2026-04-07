욕까지 내뱉은 트럼프의 초조함... 먹히지 않는 '위장된 자신감'

▲2일(현지시간) 이스라엘 텔아비브 인근 페타 티크바에서 이스라엘 보안군과 응급 구조대원들이 이란의 공습으로 파괴된 주거 지역을 살펴보고 있다. 이날 이란은 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란을 "석기시대로 되돌려 놓겠다"고 선언한 이후 텔아비브를 향해 미사일을 발사하며 미국과 이스라엘에 대한 분쇄적인 공격을 가하겠다고 위협했다. ⓒ AFP 연합뉴스 관련사진보기