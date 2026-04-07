현근택 "이재명 정부 열망, 용인에서 증명"… 민주당 현장최고위 참석

큰사진보기 ▲현근택 용인시장 예비후보가 더불어민주당 현장 최고위원회의에 참석해 6·3 지방선거 승리를 향한 의지를 강조했다. 이재명 정부 출범에 담긴 국민적 기대를 지방행정 성과로 이어가겠다고 강조했다. ⓒ 현근택 캠프 관련사진보기

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큰사진보기 ▲현근택 용인시장 예비후보가 더불어민주당 현장 최고위원회의에 참석해 6·3 지방선거 승리를 향한 의지를 강조했다. 이재명 정부 출범에 담긴 국민적 기대를 지방행정 성과로 이어가겠다고 강조했다. ⓒ 현근택 캠프 관련사진보기

현근택 용인시장 예비후보가 더불어민주당 현장 최고위원회의에 참석해 6·3 지방선거 승리를 향한 의지를 강조했다. 이재명 정부 출범에 담긴 국민적 기대를 지방행정 성과로 이어가겠다는 점을 강조했다.현 예비후보는 6일 수원 경기아트센터에서 열린 민주당 현장 최고위원회의에 참석한 뒤 "이번 지방선거 슬로건인 '대한민국 정상화, 일 잘하는 지방정부'가 무겁게 다가온다"며 "경기도의 핵심 도시인 용인이 흔들림 없이 나아가야 국가의 미래도 안정될 수 있다"고 밝혔다.이날 현장 최고위는 지방선거를 앞두고 당 지도부가 지역을 찾아 민생 현안을 점검하고 선거 전략을 공유하는 자리로 마련됐다. 정청래 당대표를 비롯해 지역 국회의원과 위원장, 그리고 한준호·추미애·김동연 경기도지사 후보 등이 참석해 경기도 선거의 중요성을 재확인했다.현 예비후보는 발언에서 이재명 정부 출범 과정에 담긴 국민적 의미를 강조했다. 그는 "국민이 어려운 상황 속에서도 변화를 선택해 이재명 정부를 탄생시켰다"며 "이제는 그 열망을 유능한 행정으로 증명해야 할 때"라고 말했다.이어 정치의 역할에 대해서도 언급했다. 그는 "정치는 거창한 구호보다 시민들의 일상을 지키는 데서 출발해야 한다"며 "시민들이 체감할 수 있는 변화를 만들어내는 것이 지방정부의 가장 중요한 책무"라고 밝혔다.현 예비후보는 용인을 '일 잘하는 지방정부 모델'로 만들겠다는 구상도 제시했다. 그는 "중앙정부에서 검증된 정책 역량을 바탕으로 110만 용인특례시에서 실질적인 성과를 만들어내겠다"며 "지방선거 승리를 통해 이를 실현하겠다"고 강조했다.마지막으로 그는 "당원과 시민들의 신뢰에 보답할 수 있도록 끝까지 책임 있는 자세로 임하겠다"며 "용인의 미래와 시민의 삶을 위해 헌신하겠다"고 말했다.이번 회의는 6·3 지방선거를 앞두고 경기도의 전략적 중요성을 재확인하고, 당의 결속력을 다지기 위해 마련됐다.