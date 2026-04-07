정은경 장관 "의료제품 사재기 등 불공정행위 엄정 대처"

큰사진보기 ▲정은경 보건복지부 장관은 7일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 '의료제품 수급대응 관계부처 합동 브리핑'에서 발언하고 있다. ⓒ 보건복지부 관련사진보기

"중동 전쟁의 여파로 석유의 공급이 어려워지면서 유가는 상승하고 관련되는 원료의 가격도 인상되고 있다. 정부는 의료 현장에서 국민들이 사용하는 의료제품의 수급 불안정이 발생하지 않도록 (범부처가) 선제적으로 대응해 나가고 있다."

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큰사진보기 ▲정은경 보건복지부 장관은 7일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 '의료제품 수급대응 관계부처 합동 브리핑'에서 발언하고 있다. ⓒ 보건복지부 관련사진보기

7일 정은경 보건복지부 장관의 말이다. 그는 이날 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 중동발 위기 상황에 따른 의료제품 수급 상황과 정부 대응 방안을 발표했다. 현재 정부는 복지부를 중심으로 산업통상부, 식품의약품안전처, 공정거래위원회 등 관계부처가 협력해 대응 체계를 가동 중이다.정 장관은 이날 의료제품의 생산과 유통, 사용에 이르는 전반적인 대응 과정을 설명했다. 먼저 생산 단계 대응 방안에 대해 "기업들이 의료제품을 생산하는 과정에서 필요한 원료가 부족한 일이 없도록 조치해 나가고 있다"고 강조했다.특히 식약처가 중심이 되어 의료제품 생산에 필수적인 나프타 등 석유화학 원료의 보유·공급 현황을 매일 점검하고, 이를 산업부 등 관계 부처와 공유하며 대응하고 있다는 설명이다.정 장관은 "수액제 포장재의 경우에는 향후 3개월간 수급에 차질이 없도록 이미 조치했다"면서 "주사기와 주사침 등 (필수) 의료기기에 대해서도 현장간담회 등을 통해 업계의 애로사항을 확인하면서 원료인 나프타 우선 공급을 추진하고 있다"고 강조했다.의료 현장과의 소통을 통한 수급 불안정 의료제품 발굴체계도 구축·운영하고 있다. 정부는 의사협회, 병원협회, 치과협회, 한의사협회, 간호협회, 약사회 등 보건의약단체와 함께 매일 현장 상황을 공유하며 수급 불안 가능 품목을 선제적으로 발굴하고 있다. 아울러 의료제품 특성을 반영한 현장 모니터링 체계를 구축하고 있다.정 장관은 "현대화된 의료시스템에서 사용되는 의료제품들은 매우 다양하다"면서 "수액세트처럼 의약품인 수액과 석유화학 제품을 원료로 하는 수액제백이 함께 만들어져 공급되는 경우가 많고, 멸균 포장재처럼 의약품이나 의료기기가 아니라고 하더라도 감염 관리를 위해 멸균 처리된 공산품이 사용되는 경우도 많다"고 짚었다.이어 "처방전을 들고 약국에 가면 조제약을 포장해 주는 포장지와 아이들에게 시럽제를 주기 위한 약물통도 석유화학제품으로 만들어진다"며 "즉시 대체하기 어려운 품목들이 대부분이고, 제품을 생산하는 공급망도 복잡하다"고 예를 들기도 했다.이에 따라 정부는 생산·유통 과정 전반을 점검하며 필요한 제도 개선도 병행하고 있다. 식약처는 대체 포장재 사용을 위한 스티커 부착 허용과 포장재 허가 변경 신속 심사 방안을 마련했고, 복지부는 치료재료에 대한 건강보험 수가 개선도 검토 중이다.마지막으로 정부는 유통 단계에서 시장 교란 행위에 대한 강력 대응 방침을 분명히 했다. 일부 의료제품을 둘러싼 사재기나 가격 왜곡 등 불공정행위 가능성이 제기된 데 따른 조치다.정 장관은 "경제위기 상황에서 사익을 추구하거나, 공급이 부족하지 않을까 하는 불안 심리는 의료제품 공급망의 안정성을 저해하는 가장 큰 위험 요인"이라며 "국민 건강과 직결되는 의료제품과 관련해 발생하는 불공정행위에 대해 어떠한 예외도 없이 엄정하게 대처해 나갈 것"이라고 밝혔다.정부는 앞으로도 의료제품 수급 상황을 상시 점검하며, 이상 징후 발생 시 신속하게 대응한다는 방침이다.