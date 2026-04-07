양귀비와 대마 단속 나선 보령해경, 민간요법 소량재배도 불법

큰사진보기 ▲충남 보령시에 위치한 보령해양경찰서 청사. ⓒ 보령해경 제공 관련사진보기

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보령 해경이 대마와 양귀비 재배 행위 집중 단속에 나섰다. 보령해양경찰서(서장 이근영)는 4월부터 7월까지 어촌 및 섬 지역 등에서 대마와 양귀비를 몰래 재배하는 행위 및 불법 사용 행위에 대해 집중 단속에 나선다고 7일 밝혔다.보령 해양경찰서는 양귀비 개화기(5~6월)와 대마 수확기(7월)에 맞춰 양귀비와 대마를 몰래 재배할 우려가 있는 도서지역, 해안가 비닐하우스, 텃밭 등을 중점적으로 점검할 계획이다. 천연 마약으로 분류되는 양귀비는 민간요법(진통제용)을 위해 재배할 경우에도 불법이다.보령해경 관계자는 "민간요법 사용을 위해 소량 재배하는 경우도 엄연한 불법행위다"며 "어촌마을 또는 야산의 비닐하우스, 텃밭, 정원 등 은폐 장소에서 불법 재배 등 마약류 범죄가 의심될 때에는 인근 해양경찰서로 신고해 달라"고 당부했다.한편, 보령해양경찰서는 매년 4월부터 7월 사이 섬마을과 어촌 텃밭 등에서 발생하는 마약류 밀경작 및 밀매, 투약 행위에 대해 집중 단속을 실시하고 있다.앞서 보령해경은 지난 2020년 양귀비를 몰래 재배한 53명에 이어 2021년에도 보령 일대에서 양귀비를 재배한 20명을 적발했다. 지난 2022년에는 보령·서천 지역 텃밭에서 불법 양귀비 재배 혐의로 46명이 단속에 걸렸다.보령해양경찰서 관계자는 7일 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "주로 노인분들이 (양귀비) 재배를 하다가 적발 되는 경우가 많다. 진통제 목적인 경우도 많다. 하지만 불법이다"라고 전했다.