민주당·시민과함께 "대심도 인근 지반침하, 시민우려"

큰사진보기 ▲지난 주말인 4~5일 사이 대심도 인근 진출입로에 위치한 내성, 수영강변 지하차도 인근에 지반침하 현상이 발생했다. ⓒ 부산시 관련사진보기

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부산 내성·수영강변 지하차도 진출입로에서 지반침하가 잇따르자 제대로 된 안전대책을 요구하는 목소리가 커진다. 여당과 시민사회가 "철저한 진단과 해법"을 촉구한 데 이어 지역일간지도 일제히 사설을 통해 이 문제를 짚었다.더불어민주당 부산시당은 "대심도 개통 두 달도 안 돼 인근 지반침하로 시민안전에 비상이 걸렸다"라며 "토사 되메우기에 따른 문제로 보이지만 시민의 우려가 크다"라고 7일 성명을 냈다.이번 사태로 주말 사이 극심한 교통불편을 겪은 시민들의 사정도 전한 부산시당은 "당시 안전문자에 지반침하 설명은 없고 교통 통제만 급급한 게 전부였다. 분석과 대책을 내놓는 것은 물론 정확한 정보를 제공하는 적극 행정이 동시에 필요하다"라고 규탄했다.부산참여연대·건강사회복지연대·민변부산지부 등 지역연대체인 시민과함께는 개통한 지 얼마 되지 않은 만덕~센텀 고속화도로(대심도) 위의 도로에서 지반침하가 발생한 점을 문제 삼았다. 이들 단체는 성명에서 "만연한 안전불감증과 부실한 관리·감독을 고려할 때, 단순한 우연으로 받아들일 수 있느냐"라고 민감한 질문부터 던졌다.특히 "과거 대심도 공사 기간의 사고, 개통 이후 구조적 문제에 이어 이번 지반침하까지 시민 불안감을 높이고 있다"라며 "공기 단축에 급급해 연약지반 되메우기조차 제대로 다져지지 않은 채 무리하게 개통을 강행한 것은 과연 누구를 위한 결정인지 묻지 않을 수 없다"라고 꼬집었다.<부산일보>와 <국제신문>도 이날 사설에 내성·수영강변 지하차도 지반침하를 전면 배치했다. 두 언론은 각각 '대심도 공사 영향 철저히 규명해야', '안전대책 내놓아야'라는 제목의 사설을 통해 대심도 개통 직후 벌어진 일로 단순 사고가 아닌 구조적 문제의 신호일 가능성을 배제할 수 없다라며 정밀 조사와 대처를 촉구했다.시에 따르면, 지난 4일~5일 사이 부산시 동래구 내성 지하차도와 해운대 수영강변 지하차도에서 1.5~2m 규모로 각각 4곳, 2곳의 지반이 내려앉는 현상이 발생했다. 이를 확인한 부산시는 교통을 통제하고 우회도로를 안내하는 등 안전안내 문자를 발송했다.굴착 등 침하지역을 조사한 결과 시는 땅 꺼짐(싱크홀)이나 아래 공동 현상은 확인하지 못했다고 설명했다. 대신 대심도 공사 당시, 이 일대에 흙을 채우는 작업을 했는데, 차량이 많아지고 해빙기 영향이 겹치면서 벌어진 일로 추정했다. 시는 구간을 선정해 지반탐사(GPR)와 전면 재포장에 나서겠다고 했지만, 6일 다시 수영강변 지하차도에 추가 지반침하가 나타났다.