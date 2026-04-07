국회로 간 개헌안... '온라인 계엄해제 의결' 꼭 담겨야 한다

2024년 12월 3일 밤, 한국 민주주의는 벼랑 끝에 섰다. 윤석열 전 대통령의 비상계엄 선포 뒤 무장 병력이 국회 진입을 시도했다. 그러나 시민들이 국회의사당으로 달려들었고, 의원들은 담장을 넘고 몸으로 진입로를 막았다. 그렇게 모인 190명이 새벽 1시를 넘겨 전원 찬성으로 계엄 해제를 의결했다. 계엄은 여섯 시간 만에 끝났다.
그 장면은 세계의 주목을 받았다. 토니 블링컨 당시 미국 국무장관은 나토 외교장관회의 기자회견에서 "한국은 민주주의 발현과 민주적 회복력에 관한 한 세계에서 가장 강력한 사례 중 하나"라고 평가했다.
<워싱턴포스트>는 "한국은 이 시험을 견뎌냈으며, 이번 일은 민주주의의 회복력과 자유에 대한 열망에 대한 믿음에 힘을 더할 것"이라고 보도했다. <월스트리트저널>도 "신속하게 계엄을 거부하면서 한국 민주주의가 수십 년 만의 최대 시험대를 통과했다"고 평가했다.
회복력 뒤에 가려진 취약성
그러나 이러한 평가 앞에서 우리는 더 냉정해질 필요가 있다. 그날 밤 우리를 지켜낸 것은 제도가 완벽해서가 아니었다. 시민과 국회의원, 국회 직원들이 누구보다 먼저 몸을 던졌기 때문이다. 민주주의의 회복력은 제도가 아니라 사람에게서 나왔다. 이제 그 회복력을 헌법 안에 단단히 뿌리내려야 한다. 계엄은 막아냈지만 헌법은 거의 그대로다. 이 점이야말로 지금 한국 민주주의가 반드시 넘어야 할 과제다.
국제사회는 한국 민주주의의 회복력을 긍정적으로 평가했다. 스웨덴 예테보리대 산하 V-Dem 연구소는 2026년 발표한 보고서에서 한국의 민주주의 지수 종합 순위를 2024년 41위에서 2025년 22위로 19계단 끌어올렸다. 계엄 시도 이후에도 시민사회와 제도가 무너지지 않고 회복력을 보였다는 점이 반영된 결과다.
그러나 같은 시기 또 다른 평가는 다른 시선을 보여준다. 영국 이코노미스트 인텔리전스 유닛(EIU)은 '2025년 민주주의 지수 보고서'에서 한국을 '완전한 민주주의'에서 '결함 있는 민주주의'로 조정했다. 비상계엄 선포와 이후 정치적 교착이 정부 기능과 정치 문화에 영향을 미쳤다는 분석이 뒤따랐다.
두 평가는 모순이 아니다. 오히려 하나의 사실을 보여준다. 한국 민주주의는 무너지지 않을 만큼 강했지만, 애초에 그렇게 쉽게 흔들려서는 안 되는 제도였다는 것이다.
반복되는 위기의 구조
일본과 국제 학계도 이 문제를 제도의 층위에서 바라봤다. 일본 <J-Stage>에 실린 2025년 연구들은 2024년 한국 정치를 헌정 위기의 사례로 분석했다. 한승우 연구자는 "한국 민주주의가 행정부의 과도한 재량권, 취약한 민군관계, 극단적으로 양극화된 정치 담론 속에서 취약한 모습을 드러냈다"고 분석했다. 이는 12.3 사태가 일회성 해프닝이 아니라, 1987년 체제가 오랫동안 안고 있던 한계가 응축돼 드러난 사건임을 시사한다.
계엄과 쿠데타의 역사는 반복해서 같은 사실을 보여준다. 막지 못하면 민주주의가 무너지고, 막아냈더라도 제도를 고치지 않으면 위기는 다시 찾아온다.
태국은 1932년 이후 20여 차례 쿠데타를 겪으며 헌정 질서가 반복적으로 흔들렸다. 2006년과 2014년 군부 쿠데타가 성공하면서, 민선 총리들은 군에 의해 권좌에서 쫓겨났다. 쿠데타가 일어날 때마다 헌법은 교체되거나 중단됐고, 국회는 무력화됐다.
미얀마는 더 비극적이다. 2021년 2월 1일, 군부는 총선에서 압승한 아웅산 수치의 민선 정부를 무력으로 전복했다. 국회는 해산됐고 의원들은 체포됐다. 민주주의를 되돌릴 절차적 방어선이 사라지자, 내전으로 이어지는 데 채 1년도 걸리지 않았다.
반면 실패한 쿠데타 사례에서 공통점은 의회가 살아남았다는 점이다. 1991년 소련에서 쿠데타 세력이 고르바초프를 흑해 별장에 감금하고 정권을 장악하려 했을 때, 의사당 앞에 모인 시민과 공화국 의회의 저항이 72시간 만에 쿠데타를 무너뜨렸다.
2016년 터키에서도 군부 일부가 쿠데타를 시도했을 때, 에르도안 대통령은 스마트폰 생중계로 시민에게 직접 호소하며 거리에 나서도록 이끌었다. 의회와 시민 사이의 연결 통로가 유지되는 순간, 쿠데타는 무너졌다.
그러나 실패학의 가장 중요한 교훈은 그다음 단계에 있다. 독일은 히틀러 시절 바이마르공화국의 붕괴를 제도적 취약성의 산물로 정확히 진단했다. 1949년 제정된 기본법(Grundgesetz)은 건설적 불신임제를 도입해 후임자를 정하지 않고는 총리를 불신임할 수 없도록 했고, 권력 집중을 막는 장치를 헌법 곳곳에 배치했다. 그 결과, 독일에서 군부 쿠데타나 비상계엄 시도가 사실상 사라진 것은 우연이 아니다.
한국도 이 패턴에서 자유롭지 않다. 1979년 10·26 이후 민주화의 창이 열렸지만, 제도가 준비되지 않은 틈을 비집고 전두환 신군부는 12·12 군사반란과 5·18 광주학살로 이어지는 비극을 일으켰다. 1987년 민주화 이후 37년이 지난 2024년, 그 허점은 12.3으로 다시 폭발했다. 위기를 막아낸 뒤에도 헌법을 개정하지 않으면 역사는 반복된다는 사실을 우리는 다시 확인하게 된다.
개헌, 더 이상 미룰 수 없다
그렇기에 개헌이 유일한 해법이다. 2026년 2월 여론조사에서 국민의 68.3%가 개헌에 찬성했으며, 비상계엄에 대한 국회의 통제 강화를 지지하는 응답은 77.5%에 달했다. 국민은 이미 답을 알고 있다. 이어 2026년 3월 1일, 국민투표법 개정안이 국회 본회의를 통과했다. 이는 개헌 국민투표를 막아온 제도적 장애물이 제거되었다는 의미다. 이제 정치권이 그 요구에 화답할 차례다.
2026년 4월, 더불어민주당·조국혁신당·개혁신당·진보당·사회민주당·기본소득당 등 여야 6개 정당과 우원식 국회의장이 '계엄 통제 강화'를 핵심으로 하는 헌법개정안을 공동 발의했다. 총 187명의 의원이 서명에 참여했다.
이번 개헌안이 노리는 목표는 분명하다. 현행 헌법 제77조에 따르면, 대통령은 전시·사변 또는 이에 준하는 국가비상사태에서 계엄을 선포할 수 있으며, 선포 후에는 국회에 '지체 없이 통고'만 하면 된다. 국무회의 심의는 사후에 거치면 그만이고, 국회의 사전 동의는 요구되지 않는다. 이러한 제도의 허점이 12.3 사태를 가능하게 했다.
개헌안은 이 허점을 정밀하게 봉합한다. 대통령이 계엄을 선포하려면 지체 없이 국회의 승인을 받아야 하며, 선포 후 48시간 안에 국회 표결이 이루어지지 않거나 승인이 부결되면 계엄 효력은 즉시 상실된다.
또한 국회가 재적 의원 과반수 찬성으로 계엄 해제를 의결하면 효력은 즉시 종료된다. 기존 헌법의 '계엄 해제요구권' 명칭은 '계엄 해제권'으로 바꾸고 권한을 강화해 국회의 의결이 곧바로 해제로 이어지도록 명시했다. 이를 통해 국무회의를 경유하며 지연될 여지를 원천 차단했다. 개헌안은 헌법 전문에 부마민주항쟁과 5·18 광주민주화운동의 정신을 명시하는 내용도 담았다.
BBC 코리아는 '계엄 재해' 이후 정치권에서 개헌 필요성이 커진 배경으로 대통령 권한의 과도한 집중과 현행 헌법 체계의 한계를 지적했다. <한겨레> 사설도 "국민의힘도 협조해야 한다"고 촉구했다. 6.3 지방선거와의 동시 국민투표 추진은 이러한 긴박한 상황을 반영한다.
그러나 반대 흐름도 만만치 않다. 국민의힘 107명 전원이 개헌 발의에 참여하지 않았다. 개헌이 국회를 통과하려면 재적 의원 3분의 2, 즉 200명의 찬성이 필요하다. 현재 187명으로는 13명이 부족하다. 그럼에도 논의를 멈출 수 없다. 독일이 바이마르 공화국의 실패에서 기본법을 도출했듯 한국도 12.3 사태의 실패에서 교훈을 얻어 새 헌법을 만들어야 한다.
온라인 계엄해제 의결, 개헌안에 반드시 담아야
개헌이 해법이라면, 개헌안에는 반드시 온라인 계엄해제 의결 체계, 즉 비상시 원격 의결권한을 헌법이나 관련 법률에 명문화하는 내용이 포함돼야 한다.
이유는 단순하다. 계엄을 선포한 권력이 가장 먼저 노리는 지점은 국회의 집합과 표결을 막는 일이다. 태국과 미얀마의 쿠데타가 가장 먼저 국회를 물리적으로 봉쇄했고, 12.3 당시에도 무장 병력이 국회 진입을 시도했다.
12.3 직후 야당이 '원격 본회의법'을 발의하려 한 것도 같은 문제의식에서였다. 즉, 계엄해제 표결을 현장 집합 없이 원격으로도 진행할 수 있도록 하자는 취지였다. 그러나 그 법안은 입법화되지 못한 채 1년 넘게 방치됐다.
에스토니아는 2023년 총선에서 온라인 유효투표 31만 2181표, 전체 유효투표의 51.1%를 기록해 국가 단위 총선에서 온라인 투표가 과반을 차지한 첫 사례를 만들었다. 이 사례는 전자신원 기반 인증, 투표 확인과 사후검증, 중복투표 제거와 익명화 절차, 공개 감사라는 제도적 장치가 장기간 축적될 경우, 온라인 투표도 국가 차원에서 안정적으로 운영될 수 있음을 시사한다.
한국도 이미 준비된 나라다. 과학기술정보통신부와 중앙선거관리위원회는 2018년에 블록체인 기반 온라인투표 시범 서비스를 시작했고, 국회입법조사처도 2023년 '인터넷 투표제도 쟁점과 도입 방향' 보고서를 발간했다. 기술, 연구, 문제의식이 모두 존재한다. 이제 이를 개헌안에 담아야 한다.
온라인 비상의결 체계는 네 가지 원칙으로 설계돼야 한다. 첫째, 국회의장이나 법정 대행자가 국회의 물리적 소집이 차단됐다고 판단하면 즉시 비상 원격회의를 발동할 수 있어야 한다. 둘째, 의원 본인 확인은 공인전자서명, 다중인증, 생체인증 등 복수 인증을 결합해 위·변조 가능성을 최소화해야 한다.
셋째, 접속 기록, 토론 영상, 표결 로그를 모두 남겨 사후 검증이 가능해야 한다. 넷째, 중앙 서버 장애나 물리적 장악에 대비해 이중 통신망과 백업 체계를 갖춰야 한다. 민주주의의 운명이 본회의장 출입문 하나에 걸려 있어서는 안 된다. 그 문을 헌법이 열어두어야 한다.
6.3선거는 '정권 선택'이 아니라 '헌법 선택'이어야 한다
이번 6.3 선거에서 유권자가 주목해야 할 것은 단순히 누가 승리하는가가 아니다. 중요한 것은 누가 12.3 이후 드러난 구조적 취약성을 헌법으로 바로잡을 의지가 있는지, 누가 계엄 통제 장치를 헌법 속에 확실히 심어 넣으려 하는지다. 6.3 선거는 사실상 국민이 민주주의 안전장치를 헌법에 어디까지 반영할 것인지를 묻는 국가적 선택이기도 하다.
만약 12.3의 경험을 거치고도 헌법을 손보지 못한다면, 그것은 위기를 교훈으로 바꾸는 데 실패했다는 뜻이다. 1987년 시민이 유신의 긴급조치권을 폐지하기 위해 헌법을 바꿨듯, 12.3 이후 시민들은 계엄 남용을 원천적으로 막기 위해 다시 한번 헌법을 손에 쥐어야 한다.
12.3의 밤, 시민들은 민주주의를 지켰다. 이제 국회와 정치권의 역할은 그 시민의 용기를 다시 거리로 불러낼 필요가 없도록 만드는 것이다. 탱크를 맨몸으로 막는 민주주의는 감동적일 수 있지만, 정상적인 체계는 될 수 없다. 대한민국 민주주의의 미래는 영웅적 시민에게만 맡겨지는 것이 아니라 헌법 위에 안정적으로 세워져야 한다.
거리의 함성은 위대했다. 이제 헌법이 그 목소리보다 먼저 움직이게 해야 한다. 민주주의는 영웅담으로 남을 때보다 시스템으로 굳어질 때 더 오래 지속된다. 개헌하지 않으면, 이 모든 것은 또 하나의 미완성으로 남게 된다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 미디어파인에도 실립니다.글쓴이 김영근은 고려대학교 글로벌일본연구원 겸 인문학과동아시아문화산업과정 교수이며, 사회재난안전연구센터 소장을 맡고 있다. 도쿄대학교에서 국제관계학 박사를 취득한 후, 현대경제연구원 연구위원 및 계명대 일본학과 조교수를 역임하였다. "AI시대의 안전경제학: 글로벌 불확실성 및 위기관리" 및 "북핵 리스크 관리와 ‘국제안보레짐’의 변용: 한미일 ‘연계정치’ 및 정책조정 메커니즘을 중심으로", 『포스트 제국주의』(공저), 『한일관계사 1965-2015. II: 경제』(공저), 『한일 관계의 긴장과 화해』(편저) 등 다수의 논문과 저서가 있다.