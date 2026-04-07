국회로 간 개헌안... '온라인 계엄해제 의결' 꼭 담겨야 한다

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큰사진보기 ▲국민의힘 뺀 6개 정당, 개헌안 공동 발의천하람 개혁신당 원내대표(왼쪽부터), 서왕진 조국혁신당 원내대표, 한병도 더불어민주당 원내대표, 윤종오 진보당 원내대표, 한창민 사회민주당 대표, 용혜인 기본소득당 대표가 3일 국회 의안과에서 대한민국헌법 개정안(개헌안)을 공동 발의하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 미디어파인에도 실립니다.글쓴이 김영근은 고려대학교 글로벌일본연구원 겸 인문학과동아시아문화산업과정 교수이며, 사회재난안전연구센터 소장을 맡고 있다. 도쿄대학교에서 국제관계학 박사를 취득한 후, 현대경제연구원 연구위원 및 계명대 일본학과 조교수를 역임하였다. "AI시대의 안전경제학: 글로벌 불확실성 및 위기관리" 및 "북핵 리스크 관리와 ‘국제안보레짐’의 변용: 한미일 ‘연계정치’ 및 정책조정 메커니즘을 중심으로", 『포스트 제국주의』(공저), 『한일관계사 1965-2015. II: 경제』(공저), 『한일 관계의 긴장과 화해』(편저) 등 다수의 논문과 저서가 있다.