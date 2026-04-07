큰사진보기 ▲벚꽃 흩날리던 진양호, 둘레길에서 맞은 봄 ⓒ 김종신 관련사진보기

큰사진보기 ▲벚꽃 흩날리던 진양호, 둘레길에서 맞은 봄 ⓒ 김종신 관련사진보기

큰사진보기 ▲벚꽃 흩날리던 진양호, 둘레길에서 맞은 봄 ⓒ 김종신 관련사진보기

큰사진보기 ▲벚꽃 흩날리던 진양호, 둘레길에서 맞은 봄 ⓒ 김종신 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲벚꽃 흩날리던 진양호, 둘레길에서 맞은 봄 ⓒ 김종신 관련사진보기

큰사진보기 ▲벚꽃 흩날리던 진양호, 둘레길에서 맞은 봄 ⓒ 김종신 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 에나 이야기꾼 해찬솔 개인블로그에도 실립니다.

연분홍 벚꽃이 구름처럼 내려앉은 날이었습니다. 4월 5일, 경남 진주 진양호 후문 꿈키움동산 뜨락으로 향했습니다. 행사 안내 포스터에는 산나물 봄, 즐거운 진양호 걷기라는 말이 밝게 적혀 있었습니다. 봄소풍 초대장처럼 보였습니다.들어서니 분위기는 더 환했습니다. 넓은 마당 뒤로 벚나무가 둥글게 둘러서 있었고, 그 아래로 연분홍 꽃빛이 부드럽게 번지고 있었습니다. 하늘은 높고 맑았습니다. 서로 안부를 묻는 목소리가 오갔고, 운동화 끈을 다시 조여 매는 손길도 분주했습니다. 오랜만에 함께 걷는 날의 표정이 얼굴마다 먼저 피어났습니다.걷기에 앞서 바른 보행법을 함께 익혔습니다. 외부 강사는 사정상 함께하지 못했습니다. 대신 미리 보행법을 배워 온 하진호 조합원이 일일 강사로 나섰습니다. 배운 것을 다시 이웃과 나누려는 마음이 반가웠습니다. 둥글게 서서 팔을 들고 다리를 풀자 몸의 긴장도 조금씩 풀렸습니다. 한 사람의 시범이 여러 사람의 걸음으로 이어지는 모습도 보기 좋았습니다.준비를 마친 뒤 꿈키움동산을 출발해 진주전통문화예술회관을 지나 숲길로 향했습니다. 양마산 물빛길을 따라 걷는 길이었습니다. 진양호를 따라 숲길과 물빛이 이어졌습니다. 무장애 진양호 둘레길은 누구나 자연을 누릴 수 있도록 2022년에 만들어졌습니다. 완만한 구간이 많았지만, 계단과 오르내림이 있었습니다.숲 안으로 들어서자 공기가 달라졌습니다. 데크는 숲의 결을 따라 천천히 굽어 있었고, 곧게 선 삼나무와 소나무 사이로 봄빛이 잘게 부서졌습니다. 바닥에는 마른 솔잎이 얇게 깔려 있었습니다. 바람이 한 번 지나갈 때마다 나무 냄새가 옷깃에 묻어났습니다. 곧게 뻗은 데크길 한가운데로는 살짝 기울어진 소나무 한 그루가 몸을 들이밀고 있었습니다. 길이 나무를 밀어내지 않고 곁으로 비켜간 모습이 인상적이었습니다.숲이 잠시 열리는 곳에서는 진양호가 드문드문 모습을 드러냈습니다. 곳곳에 놓인 쉼터의 유혹을 이겨내기 어렵습니다. 나 자신의 걸음으로 걷다가 때로는 벤치에 앉아 숲 너머의 호수 풍경을 들이마시기도 합니다.산 그림자는 호수 쪽으로 길게 내려와 있었고, 건너편 능선은 옅은 봄안개를 머금은 듯 부드러웠습니다. 물은 소란하지 않았습니다. 오래 바라보게 만드는 깊이가 있었습니다.때때로 만나는 벚꽃이 한 무더기씩 피어 있었습니다. 연분홍 꽃과 짙은 초록 숲, 멀리 이어지는 산줄기와 높은 하늘이 한 화면 안에 차분히 놓였습니다. 봄은 화려했지만 들뜨지 않았습니다. 풍경은 넓었지만 눈을 어지럽히지 않았습니다.흙길로 이어지는 구간에서는 풍경이 다시 가까워졌습니다. 비탈 아래로 난 길 옆에 새잎이 막 올라오고 있었습니다. 볕이 잘 드는 곳은 환했고, 그늘은 서늘했습니다. 걷는 사람들의 어깨 위로 봄이 가볍게 내려앉는 듯했습니다. 건강을 위해 나선 걸음이었지만, 그날의 기억은 운동보다 오래 남을 것 같았습니다.두 시간 남짓 걷고 다시 꿈키움동산으로 돌아왔습니다. 조합원이 사 온 김밥을 둥글게 둘러앉아 나눠 먹었습니다. 즐겁게 걸었기 때문인지 김밥은 평소보다 더 맛나게 느껴졌습니다. 물 한 모금마저 몸속까지 시원하게 스며들었습니다. 함께 걸은 뒤라서 더 잘 웃었고, 함께 먹는 자리라서 더 오래 남았습니다.그날의 웃음과 벚꽃, 숲의 고요는 또렷하게 남았습니다. 진양호를 돌아 나오는 길, 봄은 이미 사람들 마음속으로 한 걸음 더 들어와 있었습니다.▣ 진양호 걷기 행사 요약 정보- 장소 : 경남 진주시 판문동 꿈키움동산 및 진양호 둘레길 일원- 주소 : 경상남도 진주시 남강로1번길 96- 걷기 코스 : 꿈키움동산 → 진주전통문화예술회관 인근 → 양마산 물빛길 일원 → 전망 지점 → 반환주최 : 경남산청의료복지사회적협동조합