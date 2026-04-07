'모두의 휴일'이라지만, 우리는 왜 쉬지 못하나

큰사진보기 ▲2026년 4월봄 ⓒ 직접 촬영 관련사진보기

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큰사진보기 ▲파기된 기본배달료 단체협약 ⓒ 라이더유니온 관련사진보기

큰사진보기 ▲배달플랫폼의 일방적인 단가삭감 타임라인 ⓒ 라이더유니온 관련사진보기

큰사진보기 ▲라이더 화물 대행진 포스터라이더 화물 대행진 포스터 ⓒ 공공운수노조 관련사진보기

큰사진보기 ▲라이더 화물 대행진 포스터 ⓒ 라이더유니온 관련사진보기

덧붙이는 글 | [공지] 라이더-화물 대행진 참가신청 및 참여안내

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요즘 봄이 좋다. 날이 풀리고, 꽃이 피고, 오토바이를 타기에도 딱 좋은 계절이다. 그런데 이 봄이 마냥 좋지만은 않다. 단가는 말이 안 되고, 수입을 유지하려면 더 길게 달려야 한다. 아름다운 풍경 속에서도 마음은 조급하다. 많은 라이더 동료들이 가장 힘들어하는 시기가 바로 이 봄이다.공휴일은 더하다. 다들 쉬는 날, 주문은 평소보다 많다. 날이 조금이라도 궂으면 마음은 더 급해진다. 조금 더 위험해지고, 더 많은 사람들이 쉬고 있는 날에 나는 오히려 더 긴장한다. 노동조합 활동에 시간을 쓰다 보니 평일에 놓친 콜을 공휴일 배달로 메우게 되는 경우가 많다.집회가 있는 공휴일이면 한편으로는 연대에 가야 하나 망설이게 되고, 다른 한편으로는 콜을 타야 한다는 마음이 동시에 든다. '빨간 날'에 쉬는 노동자들의 감각과 내 감각은 사뭇 다르다.63년 만이라고 한다. 공무원, 교사, 특수고용 노동자까지 적용 범위가 넓어진 것은 분명한 진전이다. 환영한다. 노동절(5월 1일) 법정공휴일 지정은 한계가 분명하지만, 노동의 경계를 한 걸음 넓힌 사건이라고 생각한다. 그러나 우리는 동시에 묻지 않을 수 없다. 이 변화는 누구의 현실까지 담고 있는가.정부는 "전 국민이 쉬는 날이 됐다"고 말할 것이다. 언론은 아마도 "63년 만의 경사"라고 정리할 것이다. 그러나 그 선언 속에서 플랫폼노동자의 현실은 지워지고 있다. 배달라이더에게 노동절은 여전히 쉬지 못하는 날이다. 쉬면 수입이 끊긴다. 공휴일 수당도 없다. 노동절 당일, 오히려 주문량이 늘어 더 많이 달려야 하는 것이 우리의 현실이다.라이더유니온 모임 자리에서 한 동료 조합원이 말했다. 2024년부터 단행된 일방적인 단가 삭감 이전에는, 배달 일을 마치고 아이와 함께하는 저녁 시간이 당연했다고. 그런데 이제는 그 시간이 더 이상 당연하지 않게 됐다고 했다. 그 시간을 다시 돌려놓고 싶다며 눈시울을 붉혔다. 그 모습이 아직도 내 마음 한켠에 남아 있다.우리가 쉬지 못하는 이유는 단순히 일감이 많아서가 아니다. 문제는 배달 플랫폼 기업들이 일방적으로 계속 깎아온 배달 단가에 있다. 단가가 낮아질수록 이전에 유지하던 수입을 지키기 위해 더 많이, 더 오래 일할 수밖에 없는 구조가 된다. 단가 삭감은 숫자의 문제가 아니다. 삶의 시간을 빼앗는 문제이고, 가족과 보내는 저녁을 무너뜨리는 문제이며, 결국 노동자의 휴식과 안전을 갉아먹는 문제다.2024년 5월, 배달의민족은 고객이 주문을 취소할 경우 라이더에게 지급되는 운임이 깎이는 내용으로 약관을 변경했다. 사실상 이에 동의하지 않으면 일을 할 수 없는 구조였다. 여기에 기상 할증 미적용을 비롯해 여타 다른 항목들에 대한 단가가 삭감되는 경우가 발생하며 현장에서 체감하는 수입은 크게 줄어들었다(배달의민족 측은 기상할증 미적 관련 "기상청 정보가 라이더 체감 기상 조건을 반영하지 못하는 일부 상황이 있어 새로운 자동적용 시스템과 기존의 현장 제보 적용을 병행하고 있다"라고 밝혔다 - 편집자 말).2025년 4월에는 기본 배달료를 수도권 기준 3000원에서 2500원으로, 지방은 최대 600원까지 깎았다. 2023년 7월 교섭에서 "기본배달료 유지"를 약속했지만, 얼마 지나지 않아 이를 뒤집은 것이다. 라이더유니온 조합원들은 지금 이 약속 위반에 대해 소송을 진행 중이다. 2026년에는 쿠팡까지 가세해 건당 기본 배달료를 2100원으로 낮췄다. 삭감은 반복됐고, 현장은 매번 통보를 받았다.이것이 건당 최저임금이 필요한 이유다. 최소한의 보수 기준이 없으면 플랫폼은 계속 깎을 수 있다. 그리고 그 위에는 '쉴 권리'의 문제가 있다. 택배는 휴무일이 논의되고 현실화되고 있지만, 배달에는 휴무일은커녕 쉬어도 된다는 권고조차 없다. 최저한의 소득과 쉴 권리, 둘 다 제도가 보장해야 할 문제다.사실 이 요구가 갑자기 나온 것은 아니다. 2022년, 플랫폼 노동자 대회에서 최저임금도 안 되는 노동자가 이렇게 많다는 사실을 다시 마주했다. 국회 앞에 모이고, 각 정당 당사를 찾아갔지만 결과로 돌아오는 것은 없었다. 이렇게 또렷하게 우리는 존재하는데, 없는 존재 같다는 생각이 들었다.2023년에는 배달노동자 실태조사가 진행됐다. 나도 그 109명 중 한 명이었다. 하루 평균 10시간, 주 6일을 달려도 환산 시급이 최저임금에 못 미친다는 수치가 증거로 제출됐다. 2024년에는 최저임금위원회 안에서 화두를 던졌지만 논의조차 붙이지 못했다. 2025년에는 배달라이더뿐 아니라 대학원생, 장애인활동지원사, 방과후강사 등 비슷한 처지의 노동자들과 함께 증언대회를 열었지만, 역시 결과로 이어지지 못했다.그런데 2026년 이제는 현장 배달노동자들이 먼저 건당 최저임금을 이야기하기 시작한다. 심지어 배달하는 유튜버들까지 이 말을 꺼낸다. 4년 동안 이어온 문제 제기가 조금씩 변화를 만들고 있는 셈이다.그리고 지난 3월 31일, 고용노동부 장관이 최저임금위원회에 심의 요청서를 발송했다. 그 안에는 최저임금법 제5조 제3항, 시간급으로 최저임금을 적용하기 어려운 노동자에게는 다른 방식의 기준을 따로 정할 수 있도록 한 조항이 담겨 있었다.오랫동안 사문화되다시피 잠들어 있던 이 조항이 마침내 공식적인 논의의 문턱에 올라온 것이다. 의미 있는 변화임은 분명하다. 그러나 이제야 심의가 시작된 단계일 뿐 제도는 아직 마련되지도, 보장되지도 않았다.1886년 메이데이는 노동자들이 스스로 싸워서 만들어낸 날이다. 누군가 베풀어준 것이 아니었다. 노동절이 법정공휴일이 된 것도, 건당 최저임금 논의가 시작된 것도 같은 이치라고 생각한다. 저절로 된 것은 없다. 그리고 아직도 저절로 되지 않을 것들이 남아 있다.심의가 시작됐다고 해서 건당 최저임금이 자동으로 도입되는 것은 아니다. 쉴 권리와 공휴일 노동에 대한 보상, 산재로부터의 보호, 알고리즘 통제에 대한 규율까지, 플랫폼노동자의 권리는 여전히 제도 밖에 있다.그래서 우리는 멈추지 않는다. 4월 28일과 29일, 배달라이더와 화물노동자들이 길을 나선다. 안전운임제 확대와 특수고용·플랫폼노동자의 권리 쟁취를 위한 라이더·화물 대행진이다. 4월 28일 오후 1시 세종 고용노동부 앞에서 출발해 수원까지, 4월 29일 오전 9시 30분 수원역 광장에서 다시 출발해 서울 청와대 앞까지 달린다. 오후 2시, 청와대 앞 본대회가 예정돼 있다. 조합원이 아니어도 된다. 참가비도 없다. 이 구조를 바꾸고 싶은 사람이라면 누구나 함께할 수 있다.노동절의 의미는 전진했지만, 우리의 현실은 아직 그 안에 없다. 라이더유니온은 그 현실을 바꾸기 위해 계속 달릴 것이다.