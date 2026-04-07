"북한이 동성애 금지해서 좋다"는 목사... 한국 교회, 어디로 가는가

"지금은 우리가 경제적으로 북한을 압도하지만 북한에 역전당할 위기에 처해 있다. 저쪽은 적어도 동성애 같은 건 하지 않기 때문이다. 나는 그 점에 있어서 김정은이 마음에 든다"

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지난 3월 28일, 서울시청 인근에서 열린 '역대 최악 차별금지법 반대 거룩한 방파제 통합국민대회' 현장에서 나온 목사의 발언이 논란이 되고 있습니다. 동성애 때문에 경제력이 역전될 것이라는 논리는 차치하더라도, 김정은을 '동성애를 금지한다'는 이유만으로 치켜세우는 대목에선 탄식이 나옵니다.북한은 기독교인을 심각하게 탄압하는 국가 중 하나로 평가됩니다. 국제기독연대(ICC)가 발표하는 기독교 박해 국가 순위에서도 북한은 지속적으로 1위를 차지하고 있습니다. 현재도 북녘의 신앙인들은 신앙을 지키다 목숨을 잃거나 수용소에 수감되는 사례가 보고되고 있습니다. 이러한 상황에서 북한 지도자를 동성애 금지라는 이유만으로 긍정적으로 평가하는 발언은 논란을 일으킬 수 있습니다.과연 동성애가 성경에서 말하는 모든 가치를 압도할 만큼 중대한 죄일까요? 동성애를 금하는 근거로 자주 인용되는 '레위기'에는 그 외에도 수많은 금기 사항이 포함되어 있습니다. 돼지고기를 먹지 말 것, 구레나룻을 깎지 말 것, 이자를 받지 말 것 등이 명시돼 있으며, 50년마다 토지를 원래 주인에게 되돌려주는 '희년'의 원칙도 강조됩니다.하지만 '동성애 반대'를 외치는 이들이 양돈업자, 이발사, 은행원, 부동산 업자를 향해 회개를 요구하는 장면은 거의 찾아보기 어렵습니다. 실제로 예수님은 생전에 단 한 번도 동성애를 비난하지 않았습니다. 따라서 특정 교파나 집단이 동성애만을 교회의 생존을 위협하는 '절대 악'으로 규정하는 것은 성경적 논리만으로는 정당화되기 어렵습니다.비종교인으로서 필자는 기독교에 존경심을 느낀 적이 있습니다. 형편이 어려운 아이들을 조건 없이 돕고, 성경 말씀대로 일상에서 나눔을 실천하는 교인들을 볼 때였습니다. 하지만 최근 일부 기독교계의 행보는 이러한 존경심마저 희석시키고 있습니다.지난 4일 서울 강남의 한 교회에서 열린 '사무엘 구국기도회'에서는 전한길씨가 윤석열 전 대통령의 계엄 권한을 옹호했고, 참석자들은 이에 "아멘"으로 화답했습니다. 헌법재판소와 법원, 다수의 헌법학자가 계엄을 불법이자 내란으로 판단했음에도 이들은 이를 '대통령의 정당한 권한'으로 받아들였습니다.혼란스러운 국제 정세 속에서 일부 교회는 미국·이스라엘과 이란 간의 전쟁을 성경에 등장하는 '곡과 마곡의 전쟁'으로 해석하고 있습니다. 무고한 시민과 아이들이 희생되는 상황을 종말론적 증거로 받아들이며 하나님의 뜻이라 찬양하는 것이 적절한지 의문이 제기됩니다.지난 3월 종려주일 미사에서 교황 레오 14세는 "예수님은 평화의 왕이다. 누구도 그를 전쟁을 정당화하는 데 이용할 수 없다"고 강조했습니다. 한국 교회에도 이런 일갈이 절실해 보입니다.지금 일부 한국 교회는 예수님의 가장 큰 가르침인 '사랑'을 잃어버린 듯 보입니다. 성경 구절이 타인을 비난하거나 차별하는 근거로 사용되고, 예배당이 특정 정치 세력을 결집하는 공간이 된 경우도 있습니다. 예수님은 낮은 곳에서 소외된 이들의 친구가 되셨습니다. 하지만 일부 교회는 높은 성벽을 쌓고 자신들과 다른 이들을 배제하며 혐오를 조장하고 있습니다.교회가 세상의 빛과 소금이 되기를 포기하고, 갈등을 부추기는 기관이 된다면 그 미래는 자명합니다. 이제라도 교회는 본연의 사명에 집중하고, 혐오의 언어를 거두며 '너희 원수를 사랑하라'는 가르침을 실천해야 할 시점입니다.