'자신을 지키기 위한' BTS의 문장들

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큰사진보기 ▲BTS(방탄소년단)가 21일 오후 서울 종로구 광화문광장에서 열린 컴백 공연 ‘비티에스 컴백 라이브 : 아리랑’에서 신곡 무대를 선보이고 있다. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

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No no, not today no no no, not today / 그래 우리는 EXTRA But still part of this world / EXTRA + ORDINARY 그것도 별거 아냐 / 오늘은 절대 죽지 말아 빛은 어둠을 뚫고 나가.

미치지 않으려면 미쳐야 해 / 나를 다 던져 이 두 쪽 세상에 / 가져와 Bring the pain / 올라타 봐 Bring the pain / 모두 내 피와 살이 되겠지 / 내가 나이게 하는 것들의 힘 / 넘어져도 다시 일어나.

Kerosene, dopamine, what I gotta do? Yeah, we call this thing normal

(케로신, 도파민이 가득한 세상에서 나는 어떻게 해야 하지? 그래, 우리는 이걸 정상이라고 부르지)

Will you color me red? Will you color me blue?

(넌 나를 붉게 물들일까, 아니면 파랗게?)

If everything's just happy, mm, that ain't real

(모든 게 행복하기만 하다면, 그건 진짜가 아니야)

Normal and special, they are just some lines

(평범함과 특별함, 그건 결국 선 하나 차이일 뿐이야)

대학 시절, 합창 시간은 나를 살렸다. 마치 유예된 사춘기를 몰아서 겪듯 혼자서기 연습을 하던 시기였고, 마음은 산란하여 어디 둘 곳이 없었다. 그런데 합창 연습을 할 때면 실제로 숨이 쉬어졌다. 악보를 보고, 서로의 소리를 듣고, 음을 맞추고, 같은 호흡을 들이마시면서 그저 숨을 쉴 수 있었다.따라서 합창 무대는 멋짐을 뽐내는 자리가 아니라, 혼란 속에서도 나를 지키고 있다는 증명의 자리가 되었다. 학창 시절의 나는 일개 합창부원일 뿐이었지만, 그 안에서 내가 지키고 싶었던 것은 결국 내가 여전히 숨 쉬며 살아 있다는 사실이었다.졸업한 이후에도 졸업생 합창단으로 그 활동을 이어가고 있다. 일주일에 한 번 정해진 시간에 선후배들이 연습실로 하나둘 모여든다. 우선은 여전히 함께 소리를 내고 있다는 사실이 감동이었고, 나이가 들고 보니 곡과 가사의 의미가 새롭게 해석되는 점이 매력이 있었다.각자의 직장을 마치고, 남편과 아이 돌보는 당번을 바꿔가며 인천에서, 의정부에서, 여의도에서 7시 신사동으로 모인다. 조용하고도 치열한 전투이다. 여전히 우리는 노래하며 이 시간을, 나 자신을 지키고 있다.평범함이란 지켜내야 하는 치열한 전쟁인 것 같다는 생각을 방탄소년단의 음악을 들을 때마다 하게 된다. 그들의 음악은 매우 유명한 아이돌의 음악이 아니라, 무시무시한 음악 산업에서 자신들을 지키려는 선언처럼 느껴진다. 그들의 노래에는 늘 버티는 사람의 호흡이 있고, 무너지지 않기 위해 스스로를 붙드는 마음이 있다.이를테면 2017년에 발매된 앨범 < YOU NEVER WALK ALONE > 속 'Not Today'에서는 오늘만은 쓰러지지 않겠다고 절규하며 한편 특별함은 아무것도 아니라고 노래한다.'Not today'라는 구절이 곡 전체에 반복되는데, 그것은 거창한 승리가 아니라 다만 하루를 버티는 절실한 마음이다.개인적으로 가장 애정하는 곡인 'ON'(2020년 발매)에서는 고통을 비켜가는 대신 한가운데로 더 깊이 들어간다. 마치 호랑이에 물려가도 정신만 차리면 산다는 속담처럼, 견딘다는 것은 온몸으로 삶 속으로 뛰어드는 일임을 노래한다.방탄소년단의 신곡 'NORMAL'에 닿으면 질문은 더 깊어진다.가사 속 그들의 무심한 듯한 물음은, 우리가 평범한 일상을 지켜내기 위해 벌이는 이 조용한 전투와 묘하게 겹쳐졌다. 자극과 소진이 오히려 평범한 일로 여겨지는 세상을 향해 '이걸 정상이라 부르는 게 맞는가'를 물으며, 그럼에도 불구하고 특별함에 매몰되지 않고 상처받는 일상이라도 붙들고 있는 삶 자체가 이미 소중하다고 노래한다.생각해 보면 우리의 합창도 그와 다르지 않다. 우리는 대단한 무언가가 되기 위해 모이는 것이 아니라, 아주 사소해 보이는 것들을 잃지 않기 위해 모인다. 정해진 시간에 연습실에 도착하는 일, 악보를 넘기는 일, 내 소리가 다른 사람의 소리와 섞여 하나의 화음이 되는 일. 그런 평범한 순간들이야말로 사실은 오래 지켜내야만 겨우 남는 것들이다.젊은 날의 나는 합창 시간 속에서 내가 아직 살아 있다는 사실을 확인했다. 그리고 지금의 우리는 졸업 이후에도 여전히 함께 노래함으로써, 각자의 자리에서 닳아가는 마음 한가운데 작은 숨구멍 하나를 지켜내고 있다. 그렇게 보면 합창은 추억의 연장이 아니라, 평범한 나날을 끝내 포기하지 않겠다는 조용한 서약에 가깝다.방탄이 노래로 보여준 것도 결국 비슷한 마음인지 모른다. 오늘은 버티겠다고 말하는 일, 무너지지 않기 위해 더 깊이 삶 속으로 들어가는 일, 그리고 위태로운 일상을 향해 이것이 정말 정상인가 묻는 일은 모두 자신을 지키기 위한 서로 다른 문장들이다. 방탄의 문장들이 거대한 무대 위에서 불렸다면, 우리의 문장들은 저녁 연습실의 화음 속에서 조금 더 조용하게 불리고 있을 뿐이다.그러니 결국 우리가 지키는 것은 대단한 명분 이전에 평범함일 것이다. 제 시간에 와서 함께 노래하고, 지친 얼굴로도 웃으며 악보를 펴고, 오늘의 몫을 어떻게든 살아낸 뒤 다시 자기 자리로 돌아가는 그 평범함 말이다. 그리고 어쩌면 바로 그렇기 때문에, 결국 우리는 평범함을 지키므로 특별해진다.