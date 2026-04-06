윤석열의 역설… "빨리 헌법 손봐야겠구나, 알려줬다"

▲이관후 국회 입법조사처장은 6일 오마이TV '이병한의 상황실'에 출연해 단계적 개헌을 "리모델링해서 좋은 집에 사는 것"에 비유하며 향후 개헌 논의가 원활하게 이뤄지길 바란다고 밝혔다. ⓒ 오마이TV 이병한의 상황실 관련사진보기