성일종 "주호영, 경험과 지혜로 당 이끌어 주길 소망"

큰사진보기 ▲국민의힘 성일종 의원이 대구시장 후보 경선에서 컷오프된 주호영 의원에 선당후사를 당부했다. ⓒ 국민의힘 누리집 갈무리 관련사진보기

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지방선거 공천 문제로 내홍을 겪는 국민의힘 내부에서 갈등을 우려하는 목소리가 나오고 있다.국민의힘 성일종(서산·태안) 의원은 대구시장 후보 경선에서 공천 배제된 주호영 의원에게 "당의 진로와 대한민국의 정상화를 위해 그간의 경험과 지혜로 당을 이끌어 줄 것"을 당부했다.성 의원은 6일 오후 자신의 SNS를 통해 "험난한 길을 걷고 있는 국민의힘에 지금 가장 절실한 것은 20년 넘게 우리 당을 지켜 온 (주호영) 부의장님의 구당을 위한 역할"이라며 이같이 말했다.주 의원은 공천 배제 후 법원에 효력 정치 가처분 신청을 냈지만 이마저도 기각되고, 국민의힘 공천관리위원회도 이진숙 전 방송통신위원장과 함께 기존 공천 배제를 유지하자 오는 8일 향후 거취를 밝히는 기자회견을 예고했다.이에 국민의힘 내부에서는 주 의원의 무소속 출마는 선거에 결코 유리할 수 없다는 판단이 나오고 있다.이날 성 의원은 "6선 중진인 주호영 부의장님이 지금까지 당에 기여한 공로는 지금의 국민의힘을 있게 한 가장 큰 원동력이었다"라면서 "고비 때마다 당이 제대로 된 방향으로 나갈 수 있도록 힘든 결정을 하시는 모습을 지켜봤다"라고 말했다.성 의원은 주호영 의원이 국민의힘 원내대표 당시 정책위의장을 지낸 바 있다 .그러면서 "요즘 대구시장 공천 때문에 혹시 마음의 상처로 이어지지 않을까 염려하는 당원들이 적지 않다"라면서 "하지만 저를 비롯한 많은 당원은 어려운 고비 때마다 구당을 위해 몸을 던진 부의장님의 선택이 크게 다르지 않을 것으로 믿는다"라며 선당후사를 강조했다.성 의원의 이같은 발언은 주 의원이 공천 배제에 반발해 무소속 출마할 것을 우려한 데 따른 것으로 보인다.