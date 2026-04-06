"김용은 검찰의 '사법 사냥' 희생양" 1심 변호인, 결백 호소

큰사진보기 ▲김용 전 민주연구원 부원장의 1심 변호인을 맡았던 더불어민주당 김기표(경기 부천시을) 국회의원이 김용 전 민주연구원 부원장의 결백을 주장했다. ⓒ 김기표의원 페이스북 관련사진보기

AD

김용 전 민주연구원 부원장의 1심 변호인을 맡았던 더불어민주당 김기표(경기 부천시을) 국회의원이 김용 전 민주연구원 부원장의 결백을 주장하며, 대법원의 올바른 판단과 더불어 당 차원의 복귀 대책 마련을 촉구하고 나섰다.김 의원은 6일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 이번 사건을 "반복된 허위 주장으로 진실을 왜곡한 '삼인성호' (三人成虎,세 사람이 모이면 호랑이를 만든다는 이미로, 근거 없는 거짓말이라도 여러 사람이 반복하면 결국 사실처럼 믿게 된다는 비유) 구조"라고 규정했다. 검찰이 객관적 증거 없이 유동규 등 관련자들의 가공된 증언에만 의존해 공소사실을 구성했다는 지적이다.특히 김 의원은 검찰의 시나리오를 반박할 근거로 '구글 타임라인'과 '통신 기록'을 제시했다. 그는 해당 자료들을 근거로 "김 전 부원장이 대선 자금 전달 시각으로 특정된 때에 공적 일정을 수행 중이었음이 명확히 드러나며, 이는 유동규의 진술을 뒤집는 과학적·객관적 증거"라고 강조했다. 또한, 정영학 녹취록 등을 근거로 "문제된 자금은 유동규의 개인 채무 변제용이었으며, 유동규 스스로도 '윗선은 알면 안 된다'고 발언한 기록이 있다"며 "사건의 본질이 왜곡됐다"고 주장했다.김 의원은 "이번 수사의 본질이 김 전 부원장 개인이 아닌, 당시 이재명 대통령 후보를 겨냥한 '사법 사냥'이었다"고 비판했다. 김 전 부원장의 압수수색 영장에 이재명 후보가 피의자로 명시되었던 점, 수사 과정에서 발생한 진술 변경과 형량 거래 정황 등이 이를 뒷받침한다는 설명이다.2심 판결에 대해서도 "1심 당시 피고인 신문 내용이 구글 타임라인과 정확히 일치함에도 불구하고, 법원이 검찰의 일방적 주장만을 채택한 것은 납득할 수 없는 결과"라며 유감을 표했다.그는 "대법원이 조속히 검찰의 일방적 주장에 근거한 판결을 바로잡아야 한다"고 밝혔다. 더불어민주당에 대해서는 "정치검찰의 최대 희생자인 김용 부원장이 하루빨리 국회에 입성해 이재명 정부의 성공을 위해 능력을 발휘할 수 있도록 복귀 방안을 마련해야 한다"고 강조했다.한편 김 전 부원장은 6·3 지방선거 국회의원 재·보궐선거에 출마를 준비 중이다.