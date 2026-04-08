'페미니즘 책방' 문 닫은 지 5년, 여전히 책방지기로 사는 이유

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲봉천동 페미니즘 책방 달리봄. ⓒ 류소연 관련사진보기

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큰사진보기 ▲출판사 허스토리로 펴낸, 노년 여성들의 자서전. ⓒ 류소연 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 필자의 개인 블로그에도 실립니다.

<책방 달리봄 인스타그램>

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