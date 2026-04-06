"민주당이 서울-양평 고속도로 발목잡아" 김선교 직격한 박범계

"민주당의 막무가내식 의혹 제기, 일방적인 예산 칼질, 잘 추진되던 국책사업을 오로지 정치적 제물로 삼아 발목을 잡은 것입니다. 이거 민주당이 한 짓 아닙니까?" - 김선교 국민의힘 의원
"김선교 의원은 양평 고속도로 관련 출국 금지가 된 장본인입니다. 국토부 장관을 상대로 전임 군수와 민주당 지역위원장 얘기를 하는 걸 들으면서 참 눈 뜨고 못 봐주겠다라는 말씀을 드립니다." - 박범계 더불어민주당 의원
서울-양평 고속도로 노선 변경 의혹 관련 혐의로 재판에 넘겨져 '피고인 신분'인 김선교 국민의힘 의원이 사업 지연 책임을 더불어민주당에 돌렸다. 김 의원은 민주당의 의혹 제기와 예산 삭감으로 사업이 지연됐다며 "민주당 게이트"라고 주장했는데, 여당은 "특혜 의혹을 받는 당사자가 국회 질의를 자신을 변호하는 수단으로 삼고 있다"라며 강력 반발했다.
김 의원은 6일 국회에서 열린 경제분야 대정부질문에서 김윤덕 국토교통부 장관에게 서울-양평 고속도로 사업의 착공, 준공 시점을 따져 물었다. 김 장관이 "이 추세로 가면 2036년 완공"이라고 답하자 "(기존 완공 시점보다) 거의 4년이나 늦어졌는데 누가 책임질 것이냐"고 목소리를 높였다.
사업 예산과 관련해서도 공세를 이어간 김 의원은 "2024년 61억, 2025년 62억 원의 예산이 삭감됐다. 이거 누가 삭감했느냐, 다수당인 민주당 아니냐"고 지적했다. 또 "2026년 예산에서도 0원이다. 민주당 의원조차 국회 예산결산위원회에서 30억 원을 증액했는데 최종적으로 빠졌다. 결국 이재명 정부에서 뺀 것"이라고 비판했다. "입으로는 신속히를 외치고 예산은 0원, 말과 행동이 다른 이재명 정부의 민낯"이라고도 맹비난했다.
또 "얼마 전 민주당 의원 일부가 양평을 찾아와서 이 사업이 멈춘 책임은 국민의힘에 있으니 석고대죄하라라는 황당한 주장을 했다"며 "그런데 이 사업이 멈춘 이유가 무엇이냐, 민주당의 막무가내식 의혹 제기 때문이 아니냐"고 의문을 제기했다. 또 다수의 민주당 의원들이 고속도로 변경 노선 부근에 자신이나 배우자 명의로 땅을 보유하고 있다며 "이 정도면 민주당 게이트"라고도 몰아갔다.
김 장관은 "동의를 할 수는 없다"면서도 "현재 정부는 이 문제를 신속히 진행하기 위해 대통령 지시로 사전 타당성 용역을 재개해 진행하는 것을 원칙으로 준비하고 있다"고 답변했다.
반면 김 의원 직후 질의에 나선 박범계 민주당 의원은 곧장 김 의원 질의를 저격하고 나섰다. 특검 수사를 받는 피의자가 장관을 상대로 사실상 본인의 혐의를 방어하는 질의를 하고 있다는 문제제기였다.
박 의원은 "'김건희 일가 잘 봐줘라'라는 양평 공무원의 진술이 나왔다. 출국 금지된 사람이 본인을 변호하는 게 이재명 국민 주권 정부에서 용납이 되겠느냐"고 했다. 이어 "이 사업이 늦어진 이유는 윤석열 정부 인수위 때부터 노선 변경을 하고, 그 변경 지점에 김건희 일가가 축구장 3배 면적의 땅을 소유했다는 의혹 때문"이라고도 반박했다.
한편 김건희 특검(민중기 특별검사)은 지난해 12월 김 의원을 특정경제범죄 가중처벌법상 배임 등의 혐의로 불구속기소했다.