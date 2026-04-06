이천시, 농업농촌진흥기금 신청 접수... 최대 5억 원 저리 융자 지원

큰사진보기 ▲경기 이천시가 농업인의 경영 안정과 경쟁력 강화를 위한 농업농촌진흥기금 지원사업 신청을 받는다. ⓒ 이천시 관련사진보기

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경기 이천시가 농업인의 경영 안정과 경쟁력 강화를 위한 농업농촌진흥기금 지원사업 신청을 받는다.이천시는 2026년도 2차 경기도 농업농촌진흥기금 지원사업에 대해 6일부터 신청·접수를 시작한다고 밝혔다. 이번 사업은 농어업 경영자금과 생산유통시설 자금으로 나뉘며, 연 1.0%의 저리 융자 방식으로 지원된다.농어업 경영자금은 농·축산업 운영에 필요한 경비를 지원하는 사업으로, 농가는 최대 6000만 원, 농업법인은 최대 2억 원까지 융자를 받을 수 있다. 상환 조건은 대출일로부터 2년 이내 원리금 일시 상환이다.생산유통시설 자금은 농지 구입과 비닐하우스 설치 등 영농 기반 조성을 위한 자금으로, 1년 이상 해당 분야에 종사한 농어업경영체를 대상으로 한다. 지원 한도는 농업인 최대 3억 원, 농어업법인 최대 5억 원이며, 3년 거치 후 5년 균분 상환 방식이 적용된다.신청은 4월 22일까지 거주지 또는 사업장 소재지 관할 행정복지센터에서 접수할 수 있다. 이천시는 평가 기준에 따라 우선순위를 정해 경기도에 추천할 계획이며, 최종 대상자는 경기도 심사를 거쳐 선정된다. 선정된 농업인은 NH농협 이천시지부를 통해 융자를 받을 수 있다.이천시 관계자는 "지원 대상자로 선정되더라도 개인의 신용도나 담보 능력에 따라 실제 융자가 제한될 수 있다"며 "신청 전 NH농협 이천시지부를 방문해 사전 신용조사를 받아야 한다"고 밝혔다.