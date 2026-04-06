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26.04.06 17:50최종 업데이트 26.04.06 17:50

이천시, 농업농촌진흥기금 신청 접수... 최대 5억 원 저리 융자 지원

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경기 이천시가 농업인의 경영 안정과 경쟁력 강화를 위한 농업농촌진흥기금 지원사업 신청을 받는다.
경기 이천시가 농업인의 경영 안정과 경쟁력 강화를 위한 농업농촌진흥기금 지원사업 신청을 받는다. ⓒ 이천시

경기 이천시가 농업인의 경영 안정과 경쟁력 강화를 위한 농업농촌진흥기금 지원사업 신청을 받는다.

이천시는 2026년도 2차 경기도 농업농촌진흥기금 지원사업에 대해 6일부터 신청·접수를 시작한다고 밝혔다. 이번 사업은 농어업 경영자금과 생산유통시설 자금으로 나뉘며, 연 1.0%의 저리 융자 방식으로 지원된다.

농어업 경영자금은 농·축산업 운영에 필요한 경비를 지원하는 사업으로, 농가는 최대 6000만 원, 농업법인은 최대 2억 원까지 융자를 받을 수 있다. 상환 조건은 대출일로부터 2년 이내 원리금 일시 상환이다.

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생산유통시설 자금은 농지 구입과 비닐하우스 설치 등 영농 기반 조성을 위한 자금으로, 1년 이상 해당 분야에 종사한 농어업경영체를 대상으로 한다. 지원 한도는 농업인 최대 3억 원, 농어업법인 최대 5억 원이며, 3년 거치 후 5년 균분 상환 방식이 적용된다.

신청은 4월 22일까지 거주지 또는 사업장 소재지 관할 행정복지센터에서 접수할 수 있다. 이천시는 평가 기준에 따라 우선순위를 정해 경기도에 추천할 계획이며, 최종 대상자는 경기도 심사를 거쳐 선정된다. 선정된 농업인은 NH농협 이천시지부를 통해 융자를 받을 수 있다.

이천시 관계자는 "지원 대상자로 선정되더라도 개인의 신용도나 담보 능력에 따라 실제 융자가 제한될 수 있다"며 "신청 전 NH농협 이천시지부를 방문해 사전 신용조사를 받아야 한다"고 밝혔다.

#이천시

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