머리 가슴 손으로 배우는 공정무역

"설명은 10분이면 충분합니다."

"아이들이 지식을 외우는 게 아니라, 경험하면서 배우더라고요. 그게 훨씬 오래 남는다는 걸 느꼈어요."

큰사진보기 ▲2023 지구를 구하는 유쾌한 청소년 사회혁신캠프 아이디어 공유회끌림이 지원한 광명시 청소년들이 우수한 아이디어로 수상한 모습 ((샛노란당근팀). ⓒ 광명시 관련사진보기

"초콜릿 하나, 커피 한 잔 바꾸는 것만으로 생산지에는 큰 변화가 일어나더라고요. 이건 단순히 물건을 사고파는 게 아니라, 삶을 지탱하는 구조라고 느꼈어요."

큰사진보기 ▲박원미 이사장이 공정무역 강의하는 모습일반 바나나와 공정무역 바나나를 비교하며 설명하고 있다. ⓒ 청소년플러스끌림 관련사진보기

큰사진보기 ▲끌림 활동가들이 공정무역 부스를 통해 청소년, 시민들과 만나는 모습공정무역 원칙, 공정무역 오픈박스 등에 참여하고 있는 청소년들의 모습 ⓒ 청소년플러스끌림 관련사진보기

AD

"설명으로 끝나는 수업은 오래 남지 않아요. 경험은 남습니다."

큰사진보기 ▲2025 경기도 공정무역 공통교안끌림이 개발한 초등학교 5~6학년을 대상으로 한 참여형 공정무역 교재. ⓒ 청소년플러스끌림 관련사진보기

"공정무역이 특별한 선택이 아니라, 일상적인 선택이 되었으면 좋겠어요."

큰사진보기 ▲경기도 공정무역 공통교안 무료 다운로드 링크초등학교 5~6학년 대상 ⓒ 경기도 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 라이프인에도 실립니다.

경기도 광명에서 활동하는 청소년플러스끌림 사회적협동조합(이하 끌림) 박원미 이사장의 말이다. 그다음의 시간은 아이들 몫이라는 것이다. 아이들은 움직이고, 토론하고, 직접 무언가를 만든다. 이 수업은 강의식 공정무역 교육과는 확연히 다르다. 지식을 전달하는 데서 멈추지 않는다. 반드시 '행동'으로 끝난다.박 이사장은 아이를 발도르프 교육 환경에서 키우며 이 철학을 체득했다. 루돌프 슈타이너가 노동자들의 자녀들을 위해 설립한 발도르프 교육은, '머리(지식), 가슴(감성), 손(행동)'을 함께 키우는 전인교육을 핵심으로 한다.아이쿱소비자생협 매장 설립, 건강한 식생활 활동에 이어 공정무역에 대한 경험은 박 이사장의 현재 활동과 이어지는 또 다른 매개체다. 2015년 무렵 그는 공정무역 강의, 활동가 양성과정, 특히 한국을 방문한 생산자들의 이야기는 생각을 바꾸는 계기가 되었다.전쟁과 빈곤 속에서 일자리를 잃었던 필리핀, 동티모르 등의 커피, 사탕수수 농민들과 여성들이 공정무역을 통해 생계를 이어간다는 이야기는 그에게 깊은 인상을 남겼다. 공정무역은 단순한 '윤리적 소비'가 아니었다. 직접적으로 생산자들에게 도움이 될 뿐만 아니라, 소비자들의 행동까지 변화 시킬 수 있다는 점이 크게 와 닿았다. 그는 그렇게 공정무역 활동가로서, 그리고 '사회적기업가 육성 과정'을 거쳐 창업의 길로 들어섰다.대안 유치원과 학교에서 만난 학부모 다섯 명이 의기투합하여 2019년 청소년플러스끌림 사회적협동조합을 설립했다. 일반 공교육이 아닌 창의적이고 자유로운 교육 방식을 선택한 이들은, 어느 날 정식 학교로 인가 받지 않아 학교 앞 신호등 설치 요구를 할 수 없다는 사실에 충격을 받는다. 대안학교에서 좋은 교육을 받는 자신의 아이들로부터, 학교 밖, 제도 밖의 다양한 청소년에게 시야를 확장한 것이 창업으로 연결된 것이다.끌림의 공정무역 수업에서 강의는 짧고, 활동은 길다. 아이들은 '공정무역이 무엇인지' 배우는 대신 직접 그것을 '해보는' 경험을 한다. 수업 초반, 아이들은 붉은 실을 서로에게 던지는 활동을 하는데, 이 과정을 통해 자신들이 지구 반대편과 연결되어 있음을 자연스럽게 깨닫는다.다음 단계는 문제 인식이다. 그리고 해결 방법을 찾으며 캠페인 문구 만들기, 굿즈 제작, 전시 및 공유 등 행동을 이어간다. 이 과정을 통해 아이들은 더 이상 학습자가 아니다. 실천 주체가 된다.박 이사장은 기존 교육 방식의 한계를 분명히 지적한다. 예술과 활동 중심, 감각을 통한 이해, 자기표현 강조. 그리고 여기에 공정무역과 사회적경제라는 의제가 결합되면서 하나의 새로운 교육 모델이 만들어졌다.광명시 초등학교 5~6학년 대상 '공정무역학교', 학생부터 학부모, 일반 시민까지 공정무역 동아리 활동 지원, 시민 다섯 명이 부르면 달려가는 '공정무역 오픈박스' 프로그램, 공정무역·사회적경제 활동가 양성과정, 공정무역 홈바리스타 과정 등 끌림이 운영하는 프로그램은 청소년을 넘어 학부모, 일반시민으로 범위가 확장되고 있다.끌림이 활동하고 있는 광명시는 2020년부터 공정무역도시로서 다각적인 사업과 활동이 가능한 지역이다. 2023년 끌림이 광명시 공정무역 활성화 사업의 주관 기업을 맡으면서, 공정무역 제품을 활용한 프로그램, 꾸러미 판매 등 사업 기반의 변화를 꾀하고 있다. 이러한 활동과 기여를 인정받아 '공정무역실천기업' 인증, 2025년 재인증으로 공정무역마을운동에 참여하고 있다.2025년 7월 25일, 경기도 공정무역 공통교안 설명회가 열렸다. 끌림이 개발한 교안은 초등학교 5~6학년을 대상으로, 공정무역마을운동, 환경 및 기후위기, 생산자 보호 등 글로벌 의제가 통합되어 있다. 소소한 재밋거리와 청소년들의 실천을 연결하는 콘텐츠로 이루어져, 경기도 내 다양한 학교의 공정무역 수업에서 활용 중이다.어느덧 창업 7년 차에 접어든 끌림과 박 이사장의 향후 행보는 여전히 교육 격차 있는 지역, 그리고 지역에 필요한 교육을 향해 간다. 최근에는 수도권에 집중되어 있는 공정무역 교육 격차 해소를 위해 워크북을 개발하기도 했다. 지역 각지를 다니며 학생들을 만나고 교사들과 프로그램을 진행하려는 계획이다. 경계선 지능인, 다문화 등을 위한 교육 기회도 시도 중이다."좋은 어른으로 살아가고 싶어요. 아이들은 말이 아니라, 어른의 등을 보고 자란다고 하더라고요."학교 밖 교육에 대한 질문, 우리 사회에 존재하는 큰 과제다. 이 가운데 끌림의 활동은 교육을 넘어 우리의 삶과 일상을 바꾸는 행동을 향해 한 걸음 씩 나아가고 있다.※ 청소년플러스끌림이 제작한 경기도 공정무역 공통교안 무료 다운로드 링크