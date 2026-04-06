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26.04.06 17:40최종 업데이트 26.04.06 17:40

용인시의회, 임시회 본회의서 조례안 15건·동의안 4건 의결

제302회 임시회 제2차 본회의... 5개 상임위 심사 안건 처리

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경기 용인시의회는 6일 본회의장에서 제302회 임시회 제2차 본회의를 열었다.
경기 용인시의회는 6일 본회의장에서 제302회 임시회 제2차 본회의를 열었다. ⓒ 용인시의회

경기 용인시의회는 6일 본회의장에서 제302회 임시회 제2차 본회의를 열었다.

이날 본회의에서는 2일 의회운영위원회와 3일 자치행정위원회, 문화복지위원회, 경제환경위원회, 도시건설위원회에서 각각 심사한 조례안 15건, 동의안 4건 등 총 19건의 안건을 의결했다.

의회운영위원회(위원장 이윤미)는 용인시의회 교섭단체 및 위원회 구성과 운영에 관한 조례 일부개정조례안 등 조례안 2건을 원안 가결했다.

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자치행정위원회(위원장 김진석)는 용인시 의정비심의위원회 설치 및 운영에 관한 조례 일부개정조례안 등 조례안 3건과 용인시 마을공동체지원센터 민간위탁 재위탁 동의안을 원안 가결했다.

문화복지위원회(위원장 김상수)는 용인시 발달장애인 권리보장 및 지원에 관한 조례 일부개정조례안 등 조례안 3건과 용인시 미르스타디움 공공위탁 재계약 동의안 등 동의안 2건을 원안 가결했다. 용인특례시·용인대학교 용인체력인증센터 운영 업무 협약 체결 동의안은 부결했다.

경제환경위원회(위원장 신현녀)는 용인시 마을상수도·소규모급수시설 관리 조례 일부개정조례안 등 조례안 3건을 원안 가결했다.

도시건설위원회(위원장 김윤선)는 용인시 부동산 안전거래 및 안전전세 관리단 운영에 관한 조례안 등 조례안 4건과 용인시 옥외광고물등의 안전점검 사무 민간위탁 동의안을 원안 가결했다.

#용인시#용인시의회

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