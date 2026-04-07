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큰사진보기 ▲어느덧 아버지 보다 오래 살았다흩날리는 벚꽃들 사이로 만끽을 노래하는 이들 사이로 뽀송한 몸과 그렇지 못한 마음을 가지고 집으로 돌아온다. 달려오는 아이들과 반기는 아내 속에서 살아야 하는 이유와 영원을 발견한다. 혹시 아버지도 그러셨을까 - ⓒ 김정주(본인) 관련사진보기

어느덧 아버지보다 오래 살았다. 아버지는 내가 초등학교 6학년 때 돌아가셨다. 38세셨다.아버지의 시간은 거기서 멈췄다. 아니, 시간이라는 개념 안에서 자유로워지셨다고 해야 할까. 분명한 건 내 시간은 여전히 흘렀고, 나는 어느새 아버지보다 6살이나 많이 산 어른이 되어버렸다.요즘은 일주일에 한 번씩 꼭 사우나를 간다. 단돈 만 원, 딱 한 시간. 그러나 여기서 찾는 행복은 침착하나 깊고 넓다. 만 원을 내고 온갖 문명에서 알몸으로 자유로워진다. 만물의 근원이라고 말하는 물속에 푹 잠겨 안식을 만끽한다. 거기서 반드시 나는 아버지를 만난다.아버지와의 기억은 많지 못하다. 솔직히 가까운 사이가 아니었다. 함께 보낸 시간들은 분명 있었겠지만, 그 속에서 의미를 가지고 채색까지는 도달하지 못했기에 희미하기 짝이 없다.다만, 유일하게 완벽한 컬러로 복기되는 것이 사우나, 그 당시에는 목욕탕이라고 불리었던 곳에서 보낸 시간이다. 탕에 사람들이 들어갔다 나왔다 할 때마다 파도 소리마냥 물이 철석철석 넘치는 소리, 가득 찬 습기 속에서 느껴지던 포근함, 아리아마냥 울려 퍼지던 사람들의 "아 좋다"라는 외침.냉탕, 온탕, 습식 사우나, 그게 끝이었음에도 바가지 만 있으면 그곳은 훌륭한 놀이터로 변모했다. 바가지를 머리에 쓰고 다니는 게 즐거웠다. 두 개를 합쳐서 냉탕에서 수영을 하는 게 그렇게 즐거웠다. 그 시절에는 냉탕에는 상어가 살고 있다고 굳게 믿기도 했다.주마등처럼 그런 풍경들을 본다. 어쩌면 그걸 보고 싶어서 더 성실하게 가기도 한다. 어릴 땐 어른들이 왜 온탕에 들어가서 시원하다고 말하는지 이해 못 했는데, 이제는 완벽하게 해석된다.소리 없는 그곳에서 수많은 소리를 듣는다. 주로 뒷모습을 보며 나는 그들의 속사정에 대해 적절한 상상의 날개를 펼친다. 특별히 그날 본 어떤 아버지와 초등학생 아들은 내 어린 시절의 온전한 재현 같아서 꿈을 꾸는 듯했다.내가 기억하는 아버지의 마지막이란, 돌아가시기 일주일 전 암 투병으로 휠체어에 탄 채로 코에 호스 같은 것을 꽂고 손을 부들부들 떨면서 말도 제대로 하지 못하는 모습이었다. 어린 마음에 난 그게 너무 낯설고 무서워서 심술궂게 그 모습을 밀어냈다. 그게 마지막이었다.인간의 일생이란 무엇일까. 1인칭 고백이지만, 너무 고생스럽고, 짧고, 덧없기도 하다. 그래서 이 속에서 나는 그토록 의미에 목을 매는 것일까. 그런 생각에 사로잡히면 마음이 좀 눅눅해진다.