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어느덧 아버지보다 오래 살았다. 아버지는 내가 초등학교 6학년 때 돌아가셨다. 38세셨다.
아버지의 시간은 거기서 멈췄다. 아니, 시간이라는 개념 안에서 자유로워지셨다고 해야 할까. 분명한 건 내 시간은 여전히 흘렀고, 나는 어느새 아버지보다 6살이나 많이 산 어른이 되어버렸다.
요즘은 일주일에 한 번씩 꼭 사우나를 간다. 단돈 만 원, 딱 한 시간. 그러나 여기서 찾는 행복은 침착하나 깊고 넓다. 만 원을 내고 온갖 문명에서 알몸으로 자유로워진다. 만물의 근원이라고 말하는 물속에 푹 잠겨 안식을 만끽한다. 거기서 반드시 나는 아버지를 만난다.
아버지와의 기억은 많지 못하다. 솔직히 가까운 사이가 아니었다. 함께 보낸 시간들은 분명 있었겠지만, 그 속에서 의미를 가지고 채색까지는 도달하지 못했기에 희미하기 짝이 없다.
다만, 유일하게 완벽한 컬러로 복기되는 것이 사우나, 그 당시에는 목욕탕이라고 불리었던 곳에서 보낸 시간이다. 탕에 사람들이 들어갔다 나왔다 할 때마다 파도 소리마냥 물이 철석철석 넘치는 소리, 가득 찬 습기 속에서 느껴지던 포근함, 아리아마냥 울려 퍼지던 사람들의 "아 좋다"라는 외침.
냉탕, 온탕, 습식 사우나, 그게 끝이었음에도 바가지 만 있으면 그곳은 훌륭한 놀이터로 변모했다. 바가지를 머리에 쓰고 다니는 게 즐거웠다. 두 개를 합쳐서 냉탕에서 수영을 하는 게 그렇게 즐거웠다. 그 시절에는 냉탕에는 상어가 살고 있다고 굳게 믿기도 했다.
주마등처럼 그런 풍경들을 본다. 어쩌면 그걸 보고 싶어서 더 성실하게 가기도 한다. 어릴 땐 어른들이 왜 온탕에 들어가서 시원하다고 말하는지 이해 못 했는데, 이제는 완벽하게 해석된다.
소리 없는 그곳에서 수많은 소리를 듣는다. 주로 뒷모습을 보며 나는 그들의 속사정에 대해 적절한 상상의 날개를 펼친다. 특별히 그날 본 어떤 아버지와 초등학생 아들은 내 어린 시절의 온전한 재현 같아서 꿈을 꾸는 듯했다.
내가 기억하는 아버지의 마지막이란, 돌아가시기 일주일 전 암 투병으로 휠체어에 탄 채로 코에 호스 같은 것을 꽂고 손을 부들부들 떨면서 말도 제대로 하지 못하는 모습이었다. 어린 마음에 난 그게 너무 낯설고 무서워서 심술궂게 그 모습을 밀어냈다. 그게 마지막이었다.
인간의 일생이란 무엇일까. 1인칭 고백이지만, 너무 고생스럽고, 짧고, 덧없기도 하다. 그래서 이 속에서 나는 그토록 의미에 목을 매는 것일까. 그런 생각에 사로잡히면 마음이 좀 눅눅해진다.