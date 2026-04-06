김병욱 "성남, 양자·AI 거점 도시로"… 판교 중심 미래산업 구상 제시

큰사진보기 ▲더불어민주당 김병욱 성남시장 예비후보가 성남을 ‘양자·AI 융합 거점 도시’로 육성하겠다는 미래 산업 비전을 제시했다. 판교 테크노밸리를 중심으로 연구개발과 산업화를 동시에 추진하겠다는 구상이다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

"대한민국을 넘어 글로벌 경쟁력을 갖춘 양자·AI 클러스터를 구축하겠다."

AD

큰사진보기 ▲더불어민주당 김병욱 성남시장 예비후보가 성남을 ‘양자·AI 융합 거점 도시’로 육성하겠다는 미래 산업 비전을 제시했다. 판교 테크노밸리를 중심으로 연구개발과 산업화를 동시에 추진하겠다는 구상이다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

더불어민주당 김병욱 성남시장 예비후보가 성남을 '양자·AI 융합 거점 도시'로 육성하겠다는 미래 산업 비전을 제시했다. 판교 테크노밸리를 중심으로 연구개발과 산업화를 동시에 추진하겠다는 구상이다.김병욱 예비후보는 6일 정책 발표를 통해 "성남이 인공지능(AI)과 양자기술을 아우르는 새로운 산업 전환의 중심이 돼야 할 시점"이라며 이같이 밝혔다.김 후보는 과거 초고속 인터넷망 구축이 산업 구조를 바꿨던 사례를 언급하며, 양자·AI 기술 역시 국가 경쟁력을 좌우할 핵심 분야라고 강조했다. 최근 정부가 양자기술과 AI를 중심으로 미래 산업 전략을 추진하고 있는 흐름과도 맞닿아 있다는 설명이다.특히 정부가 서울(KIST)–판교(NIA·TTA)–대전(ETRI·KRISS)을 연결하는 '퀀텀 고속도로' 구축을 추진 중인 점을 언급하며, 판교의 입지적 경쟁력을 강조했다. 김 후보는 "연구개발을 넘어 산업 현장 실증과 시장 창출이 중요해지는 시점에서, 판교는 국내 최고 수준의 IT 인프라를 갖춘 핵심 거점"이라고 말했다.그는 이를 바탕으로 ▲판교 테크노밸리 내 글로벌 양자 연구개발(R&D) 거점 유치 ▲성남 바이오헬스 클러스터에 양자 컴퓨팅 기술 도입 ▲대학과 연계한 전문 인재 양성 체계 구축 등 세 가지 축의 정책을 제시했다.판교에는 양자 소프트웨어와 알고리즘 개발을 주도할 연구개발 기반을 조성하고, 양자 통신 보안 기술 분야에서 경쟁력을 확보하겠다는 구상이다. 바이오헬스 분야에서는 양자 컴퓨팅을 활용해 신약 개발 등 고난도 연구의 효율성을 높이고, 지역 기업의 글로벌 진출을 지원한다는 계획이다.또 카이스트·성균관대·서강대 등과의 산학 협력을 통해 양자·AI 융합 인재를 양성하고, 기업과 인재가 함께 성장하는 산업 생태계를 구축하겠다고 밝혔다.김 후보는 이러한 전략이 산업 정책을 넘어 시민 삶에도 영향을 미칠 것이라고 강조했다. 그는 "고부가가치 일자리 창출은 청년들에게 새로운 기회를 제공할 것"이라며 "산업 클러스터 조성은 지하철 8호선 연장 등 교통 인프라 확충을 앞당기는 계기가 될 수 있다"고 말했다.이어 "기업 유치를 통해 확보된 세수는 보육·교육·복지 등 시민 삶의 질을 높이는 데 활용하겠다"고 덧붙였다.김병욱 예비후보는 "모든 행정력과 정치적 역량을 집중해 성남을 대한민국을 대표하는 양자·AI 중심 도시로 만들겠다"며 "미래 기술 경쟁에서 앞서 나가 성남의 도시 경쟁력을 한 단계 끌어올리겠다"고 밝혔다.