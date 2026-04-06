박홍근 "추경? 선거와 상관 없어... 방파제 쌓는 심경으로 마련"

큰사진보기 ▲답변하는 박홍근 기획예산처 장관박홍근 기획예산처 장관이 6일 국회 본회의에서 열린 경제 분야 대정부질문에 출석해 의원 질의에 답변하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

"결코 선거와 관련이 없는, 무관한 추경입니다. 방파제를 쌓는 심정으로 추경을 긴급 편성했습니다."

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큰사진보기 ▲답변하는 김정관 산업통상부 장관김정관 산업통상부 장관이 6일 국회 본회의에서 열린 경제 분야 대정부질문에 출석해 의원 질의에 답변하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

정부가 소득 하위 70% 국민들에게 중동 전쟁으로 인한 피해지원금을 차등 지급하는 추가경정예산을 편성한 가운데, 일각에서 오는 6월 지방선거를 겨냥한 '선거용 추경'이라는 지적이 나오자 정부·여당이 반박에 나섰다.박홍근 기획예산처 장관은 6일 오후 국회에서 열린 경제 분야 대정부질문에서 오기형 더불어민주당 의원에게 "이곳저곳에서 '선거용 추경 아니냐, 중국 추경이다'라는 얘기가 나온다. 어떻게 생각하느냐"는 질문을 받고 "결코 관련이 없다"며 의혹을 일축했다.박 장관은 "중동 전쟁이 우리 경제에 미치는 영향이 크고 앞으로 얼마나 커질지 예측하기 어렵다"며 "선제적인 방파제를 쌓는다는 심정으로 추경을 긴급히 편성했다"고 강조했다. "추경은 정부 주장이 아니다. 한국은행 총재나 한국개발연구원(KDI), 한국조세재정연구원에서 모두 '추경을 시급히 편성할 필요성이 있다'라고 얘기해왔다"고 정당성을 부여했다.오 의원은 지난달 파티 비롤 국제원자력기구(IAEA) 사무총장이 한 말을 근거로 현 상황의 심각성을 설명했다. "(비롤 사무총장에 따르면) 이번 상황은 70년대 오일쇼크 2번과 2021년 러시아-우크라이나 전쟁으로 인한 충격을 합쳐놓은 수준이라고 한다"라며 "반세기 동안 겪어보지 못한 에너지 공급망 충격"이라고 분석했다. 또 위기 상황을 강조하며 "선제적 대응을 해야 한다"며 "지금은 남들이 볼 때 너무 심하다 싶을 정도로 선제적 대응을 해야 한다"고 말했다.박 장관은 호응하며 "에너지 공급망 충격으로 2.1%로 예상됐던 대한민국 경제성장률이 올해 1.7%까지 하락할 수 있다는 게 OECD 최근 발표"라며 "집행이 늦어질수록 추경 효과는 떨어질 수밖에 없다"고 강조했다. 정부는 중동 사태가 앞으로 3개월까지 더 이어질 수 있다고 보고 이번 추경안을 편성한 것으로 나타났다.여당은 이번 추경이 물가를 자극할 수 있다는 우려도 일축했다.질의에 나선 김남근 더불어민주당 의원은 "경기 하락 국면에서의 재정 투입은 물가 자극이 제한적"이라며 "윤석열 정부처럼 시장에만 맡기고 팔짱 끼고 있을 상황이 아니다"라고 정부의 적극적 역할을 주문했다. 또 "이번 추경안에는 물가 자체를 낮추기 위한 요소들이 많이 있다. 최고가격제뿐 아니라 농수산물 할인, 공연, 영화, 숙박 등 경기가 어려울 때 소비가 줄어드는 부문에서 소비를 진작하고 가격이 오르는 걸 막기 위한 장치들"이라고 강조했다.구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 이에 공감하며 "국채를 발행한 추경이었다면 국민들이 우려하는 것처럼 그런(물가 자극) 영향이 더 클 수 있겠지만 초과 세수를 활용했기 때문에 물가에 미치는 영향은 제한적으로 보고 있다"며 "외부 충격에 취약한 예술인 등 어려움을 겪는 취약 계층의 국민들이 위기 대응을 할 수 있도록 지원책을 마련했다"고 의미를 부여했다.이날 질의에서는 고유가 리스크를 키우는 정유업계의 불투명한 유통 구조 역시 도마 위에 올랐다. 김 의원이 중동 사태를 계기로 정유업계 전근대적인 '사후정산제'를 바꿔야 한다고 지적했기 때문이다. 김 의원은 "주유소 입장에서는 정산가를 알 수 없어 적자를 피하기 위해 소비자 가격을 높게 책정할 수밖에 없다"며 "정유사의 독과점 지위가 낳은 불공정 거래"라고 꼬집었다. "이번 기회에 거래 구조를 개혁해야 한다"고 촉구했다.현재 정유사는 주유소에 기름을 줄 때 가격을 미리 정하지 않고 한 달 뒤에 정산하는 사후정산제를 적용하고 있다. 주유소는 나중에 얼마를 내야할지 모르니 손해를 보지 않기 위해 소비자 가격을 높게 책정하게 된다. 또 특정 정유사 기름만 받아 사용해야 하는 '전속거래' 계약으로 묶여 있다 보니 더 싼 기름을 찾아 경쟁할 수도 없는 구조다.김정관 산업통상자원부 장관은 "공감을 많이 하고 있다. (산자부 역시) 원유는 아직 들어오지도 않았는데 가격이 선반영하는 이슈들을 고려해 이번에 최고가격제를 도입했던 것"이라며 "정유사, 주유소, 소비자 등 이해관계를 잘 조절해 우리나라에 더 적합한, 소비자들에게 부담이 덜한 가격을 만들어내도록 노력하겠다"고 답했다.