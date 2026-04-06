국정원 "이란 전쟁, 미군 공습 결과 따라 4월말 소강 판단"

큰사진보기 ▲이종석 국가정보원장이 6일 서울 여의도 국회에서 열린 정보위원회 전체회의에 출석해 있다. ⓒ 공동취재사진 관련사진보기

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국가정보원(국정원)은 6일, 이란 전쟁과 관련해 "4월 말을 기점으로 소강 국면으로 넘어갈 것으로 판단한다"라고 국회에 보고했다. 또 북한이 전쟁 국면에서 이란과 거리를 두는 행보를 보이고 있으며, 이는 향후 북미 대화 재개의 여지를 염두에 둔 포석일 수 있다고 분석했다.국회 정보위원회(정보위) 여야 간사인 박선원 더불어민주당 의원과 이성권 국민의힘 의원은 이날 국회에서 열린 정보위 전체회의 직후 기자들과 만나 이같이 밝혔다.이날 국정원은 정보위에 "미국은 군사 전술적 승리를 항복이라는 정치적 승리로 전환하고자 하는 데 어려움을 겪고 있다"라면서 "이란은 에너지 공급망을 인질로 삼아 버티고 있지만, 파키스탄을 통한 협상에 성과가 없고 핵 프로그램을 포기하라는 미국 요구에 어떻게 대응할지 전략적 고민에 빠져 있다"라고 보고했다.아울러 국정원은 미국이 이란을 폭격할 때 목표로 했던 5대 목표 중 "핵 능력 제거, 미사일 무력화, 방산 기반 파괴, 해·공군 제거까지는 상당히 달성한 것으로 보인다"라고 평가했다. 다만 "이스라엘 보호라는 전쟁 목적은 장기적으로는 그런 목적이 있을 수 있지만, 현재는 그 목적은 달성하고 있지 않다"라고 보고했다.박선원 의원은 "(미국이) 앞으로 3~4일간 집중적인 공습 결과를 보면서 '더 많은 공습을 취할 것이냐, 아닐 것이냐'에 따라 4월 말을 기점으로 소강 국면으로 넘어갈 것으로 (국정원은) 판단한다"라고 밝혔다.또 박 의원은 북한이 전통적으로 관계가 깊은 이란에 무기와 물자를 지원할지가 국제 사회의 주요 감시 포인트였지만 오히려 이란과 거리를 두려는 모습이 관측되고 있다고 설명했다. 그는 "5월 시진핑 중국 국가주석과 도널드 트럼프 미국 대통령과의 정상회담 이후 새로운 외교 공간을 확보하기 위한 준비 과정이 아니냐고 보고 있다"라고 전했다.박 의원은 이어 "(북한이) 최고인민회의와 당 대회를 통해 말로는 대결과 평화를 내세우고 있고 어떤 선택이든 대응하겠다고 하면서도 대미 자극을 최소화하고 있다"라면서 "김정은 북한 국무위원장 육성으로 '미국과 좋게 못 지낼 이유가 없다'라고 함으로써 트럼프 대통령과의 관계를 좋은 상태로 유지함으로써 중동전 이후 미국과의 새 관계를 염두에 두고 메시지를 관리하고 있다"라고 강조했다.한편, 박 의원은 '쌍방울 대북 송금 사건'과 관련해 북한 대남공작원 리호남이 2019년 7월 김성태 쌍방울 전 회장으로부터 이재명 당시 경기도지사의 방북 비용을 받은 장소로 공소사실에 나온 '필리핀 아태 평화·번영 국제대회'에 불참한 것을 확인했다고 전했다.박 의원은"'리호남이 필리핀에서 열린 아태평화대회에 참석 안 한 것이 확실하냐"는 민주당 의원의 질문이 있었고, 이에 대해 "리호남이 (당시) 필리핀에 없었다는 점에 대한 이종석 국정원장의 확인이 있었다"라고 말했다.이날 국정원도 언론공지를 통해 "국정원은 지난 3일 '윤석열 정권 정치검찰 조작 기소 의혹 사건 진상규명 국정조사' 특위 기관보고에서 밝혔듯 지난해 특별감사 등에서 그동안 검찰이나 법원에 제출되지 않았던 '2019년 7월 당시 리호남의 필리핀 부재'를 입증하는 내부 자료를 확인한 바 있다"라고 밝혔다.