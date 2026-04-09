오래된 '고추장 통'에서 시작된 의정부 한 마을의 변신

▲그림 2. 2024년 10월의정부 청년들이 사라졌거나 불이 꺼진 상점 간판의 글자체를 본뜬 스텐실 틀을 대고 고압 세척으로 바닥의 먼지와 때를 걷어내 글자 형태를 드러내는 작업을 했다. 새로 덧칠하는 대신 ‘닦아냄’으로 흔적을 되살린 기록 방식이다. ⓒ 프로젝트 산장 제공. 관련사진보기