벚꽃 터널 아래 펼쳐지는 대학과 지역의 '동행'

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충남 예산군에서 발행되는 <무한정보>에도 실립니다. 이 기사는 충남 예산군에서 발행되는 <무한정보>에서 취재한 기사입니다.

벚꽃 잎이 눈송이처럼 흩날리는 4월의 교정은 본래 청춘의 전유물이다. 그러나 올해 국립공주대학교 산업과학대학의 봄은 담장 너머의 공기부터 예사롭지 않다. 켜켜이 쌓인 세월 만큼 견고했던 대학의 울타리를 스스로 낮추고, 예산 지역사회와 어깨를 맞대는 '동행'의 서사를 준비하고 있기 때문이다.6일부터 이틀간 교내 예산동산과 예담지 일원에서 펼쳐지는 'Draw ; 봄을 그리다' 벚꽃 담은 동아리 홍보 페어 2026은, 학령인구 감소와 지역 소멸이라는 시대적 파도 앞에 대학이 던지는 따뜻한 응답이다. 축제를 며칠 앞두고 분주히 움직이는 산업과학대학 현장에서 대학과 지역이 그려나갈 새로운 봄의 밑그림을 살펴봤다.이번 축제의 가장 큰 특징은 참여 주체의 확장이다. 학생 동아리 홍보에 그치는 것이 아니라 '지역 밀착형 체험'을 도입한다. 이를 위해 지난 3월 26일 국립공주대학교 발전위원회 예산지부, 예산시장상인회, 세상놀이연구소, 그리고 산업과학대학 학생회 및 동아리연합회가 한자리에 모여 MOU를 체결하고 '성공적인 축제와 지역 상생'을 약속했다.국립공주대학교 발전위원회 예산지부(지경섭 지부장)는 축제에 참여하는 학생들과 지역민들을 위해 돼지 두 마리와 소시지 등 식재료 일체를 제공했다. 그러자 예산시장 상인회(회장 최태동)가 화답하듯 최근 전국적인 명소로 떠오른 예산시장의 노하우를 살려, 축제용 바비큐 조리 기구를 무상으로 대여해주기로 했다."학생들이 지역의 정을 느끼고, 예산이라는 곳을 제2의 고향처럼 여겼으면 하는 마음"이라는 유진숙 교무팀장의 말처럼, 이번 축제 기간 동안 대학 캠퍼스는 대학과 지역이 나누는 끈끈한 정이 가득할 전망이다. 여기에 세상놀이연구소가 제공하는 밧줄 놀이와 각종 놀이 세트는 축제를 찾는 지역 어린이와 가족들에게 캠퍼스의 낭만을 만끽할 기회를 제공할 예정이다.기업의 기부도 이어졌다. 지역 중견기업인 (주)두솔은 학생들의 자율적인 활동과 창의성을 격려하기 위해 200만 원의 장학금을 내놓았다. 이 장학금은 행사에 참여한 30여 개 부스 중 가장 열정적이고 창의적인 활동을 보여준 8개 동아리를 선정해 수여될 예정이다. 단순한 시상을 넘어, 지역 기업이 대학 인재를 직접 격려하고 지원한다는 상징적 의미가 크다는 평가다.예산군도시재생지원센터, 예산읍주민자치회 등 지역사회 단체들도 이번 행사에 직접 부스를 차리고 대학생들에게 지역 활동가로서의 비전을 제시하며 동아리 회원도 모집한다. 이처럼 축제 기간 동안 대학의 자원이 지역의 공익적 가치와 결합하는 실험이 곳곳에서 벌어질 예정이다. 학생들은 학교 안에서 지역의 행정과 문화를 몸소 체험하고, 지역민들은 대학의 역동적인 에너지를 공유하며 서로의 존재를 재확인하는 '살아있는 교육의 장'이 펼쳐질 것으로 보인다.본격적인 행사가 시작되는 6일과 오는 7일, 산업과학대학 예산동산 사잇길과 예담지 옆길은 총 30여 개의 테마 부스로 변신한다. 학생회 부스에서는 ▲럭키 드로우(인형 맞추기) ▲매치 드로우(공 맞추기) ▲퀴즈 드로우 등 다채로운 이벤트가 열린다.특히 폴라로이드 사진 촬영 이벤트인 '포토 드로우'는 벚꽃 터널을 배경으로 학생들에게 잊지 못할 추억을 선사할 것으로 보인다. 각 학과 부스에서는 자율전공학부생들을 위한 전공 상담이 진행돼, 축제가 단순한 유흥을 넘어 진로 모색의 기회가 되도록 설계했다.7일 저녁 6시부터는 축제의 열기가 절정에 달할 것으로 보인다. 예산동산 특설무대에서 펼쳐지는 '동아리 공연'에는 산업과학대학을 대표하는 중앙동아리들이 총출동할 예정이다. ▲강렬한 밴드 사운드를 자랑하는 '소리창조' ▲감미로운 보컬의 '옥타브' ▲파워풀한 댄스 퍼포먼스를 선보일 '웨이브' 등이 무대를 채운다.대학 측은 많은 인파가 몰릴 것에 대비해 안전 관리에도 만전을 기하고 있다. 행사 기간 동안 예산동산 사잇길 전체의 차량 통행을 제한하고 주차 통제선을 설치한다. 학생 안전 지도 요원들이 곳곳에 배치돼 동선을 유도하며, 예산군보건소와 국립공주병원이 운영하는 건강 상담 부스는 비상시 의료 지원 역할까지 겸하게 된다. 특히 주류 판매와 관련해서는 예산군청의 임시 영업 신고와 예산세무서의 의제 주류 면허 신청을 통해 합법적이고 안전한 운영 틀을 마련했다.행사 준비의 실무를 총괄한 대학 관계자는 이번 축제가 갖는 진정한 가치는 '지속 가능성'에 있다고 강조했다. 유 팀장은 "'이번 봄 축제를 통해 쌓은 데이터와 지역사회와의 네트워크를 바탕으로, 다가오는 가을 대동제 때는 규모를 훨씬 키워 명실상부한 예산군의 대표 축제로 자리매김할 계획이다"라고 말했다.정남수 학장은 "학생들이 지역 어르신들과 함께 바비큐를 나눠 먹으며 이야기를 나누는 모습, 그것이 우리가 꿈꾸는 대학의 모습"이라며 "이번 행사가 예산군민 모두가 공주대학교를 '우리 대학교'라고 느낄 수 있는 계기가 됐으면 한다"는 바람을 전했다.