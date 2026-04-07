죽음을 예술로 만든 작가, 데이미언 허스트 전시를 가다

큰사진보기 ▲<스팟페인팅> 1986, 데이미언 허스트 ⓒ 김선아 관련사진보기

큰사진보기 ▲<아름답게 폭발하는, 그것은 소년, 그것은 소녀, 캘리그라피 괴물 시간과 공간 빨강과 초록 첨벙 고리 안녕 페인팅>,1999,데이미언 허스트 ⓒ 김선아 관련사진보기

큰사진보기 ▲<천 년>,1990, 데이미언 허스트 ⓒ 김선아 관련사진보기

큰사진보기 ▲<살아있는 자의 마음 속 죽음의 물리적 불가능성>,1991,데이미언 허스트 ⓒ 김선아 관련사진보기

큰사진보기 ▲알약캐비넷, 가까이 보면 알약들의 진열 ⓒ 김선아 관련사진보기

큰사진보기 ▲<신의 사랑을 위하여>,2007,데이미언 허스트 ⓒ 김선아 관련사진보기

큰사진보기 ▲<신의 무한한 권능과 영광을 묵상하며>,2008,데이미언 허스트 ⓒ 김선아 관련사진보기

큰사진보기 ▲체 해부학에 대한 작가의 관심과 집착이 드러나는 작품 ⓒ 김선아 관련사진보기

큰사진보기 ▲데이미언 허스트의 스튜디오 ⓒ 김선아 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치 블로그에도 실립니다.

벚꽃이 한창인 봄날, 삼청동 국립현대미술관 서울관(MMCA)을 찾았다. 경복궁 앞 따뜻한 햇살과 봄바람이 어우러진 날씨는 전시를 관람하기에 더없이 좋았다. SNS를 통해 접한 전시 소식에 이끌려 친구와 함께 방문한 이번 전시는 '데이미언 허스트: 진실은 없어 그러나 모든 것은 가능하지'였다.이번 전시는 영국 현대미술의 대표 작가 데미언 허스트의 대규모 개인전으로, 아시아에서 처음 열리는 자리다. 입장은 시간대별로 제한되었고, 평일 오전임에도 불구하고 긴 대기 줄이 이어졌다. 전시는 6월 28일까지 계속 되며 현장 구매와 사전 예매 QR 입장 모두 가능하다. 입장권은 8000원. 대학생 및 만 24세 이하 또는 만 65세 이상은 무료입장이 가능하니 해당된다면 꼭 챙겨두자.데이미언 허스트는 삶과 죽음, 그리고 인간의 욕망을 탐구하는 작가다. 1965년 영국 브리스틀 출신인 허스트는 반항심 가득한 청년기를 보내며 그림을 탈출구로 삼았다. 골드스미스 대학 재학 시절 기획한 전시 '프리즈'를 통해 주목받으며 YBA(Young British Artists) 세대의 중심 인물로 떠올랐다. 삶과 죽음을 대하는 인간의 복합적인 감정과 욕망에 깊이 파고든 작가이다. 이후 동물 사체와 의학적 소재를 활용한 작품으로 현대미술계에 강렬한 충격을 안겼다.전시는 총 4부로 구성되어 있다.허스트의 초기 작업을 만날 수 있다. 알록달록한 점들이 반복된 '스팟 페인팅'은 얼핏 포장지처럼 보이지만, 현미경으로 들여다본 세포를 빽빽하게 채운 통제와 강박의 표현이다. 그는 색채를 통해서 통제할 수 있는 자신만의 구조를 찿아냈다 한다. 이후 화학물질과 의약품 등의 이름으로 제목을 붙이며 '알약 캐비닛'의 연작과 함께 반복 통제, 질서에 대한 강박의 내용으로 확대 된다.반대편에는 회전하는 캔버스 위에 물감을 부어 제작한 작품이 전시되어 있다. 이 작업은 우연성과 즉각성, 그리고 통제 불가능성을 전면에 드러낸다. 캔버스가 회전하는 동안에는 무한한 가능성이 열려 있지만, 멈추는 순간 하나의 이미지로 고착된다.이는 삶과 죽음, 아름다움과 예술의 무작위성에 대한 은유다. 메스, 알약, 소독약 등 의료용품과 함께, 16세 때 시체 안치소에서 찍은 사진도 전시되어 있다. 허스트 예술의 뿌리가 죽음에 대한 집착과 공포에서 비롯됨을 고백하는 공간이었다.전시의 하이라이트다. <천년, 1990>은 죽은 소의 머리와 파리 유충, 살충기로 구성된 작품으로 생명의 순환을 날 것 그대로 구현했다. 말라붙은 피와 수천 마리의 파리는 가히 충격적이었고, 작가가 말하는 '자연의 섭리'를 이해하기보다 본능적인 거부감이 먼저 밀려왔다. 그 감각 속에서 작가의 의미를 찾아보는 것이 쉽지 않았다.세계에서 단 세 번만 공개된 포름알데히드 수조 속 상어 작품 〈살아있는 자의 마음속 죽음의 불가능성, 1991> 은 이번이 아시아 첫 공개다. 대여에만 6개월이 걸렸다고 한다. 죽음의 공포와 불멸에 대한 욕망을 동시에 담은 이 작품 앞에서, 나는 예술적 의미보다 '이 상어를 어떻게 운반했으며 저 얇을 투명끈으로 어떻게 고정을 한 걸까'를 먼저 떠올렸다. 그것 자체가 어쩌면 허스트가 원하는 반응이었을지도 모른다.의학과 죽음을 둘러싼 허스트의 집요한 탐구가 이어진다. 알약캐비넷은 1부의 '스팟페인팅'의 확대였다. 그냥 보면 알록달록한 이쁜 색의 작품으로 보았으나 가까이 다가가면 알약의 진열로 예술작품을 만들었다.전시의 또 다른 정점은 다이아몬드 해골 〈신의 사랑을 위하여, 2007〉. 18세기 실제 인간 두개골을 백금으로 주조하고 8601개의 다이아몬드로 장식한 작품이다. 영원의 상징과 죽음의 상징이 하나로 합쳐진 이 작품은 인간의 끝없는 욕망과 삶의 무상함을 동시에 성찰하게 담고 있다.나비 날개를 기하학적으로 배열한 거대한 스테인드글라스도 강렬했다. 멀리서는 아름답지만, 가까이 다가서는 순간 그 아름다움이 죽음을 전제로 한다는 잔혹한 역설이 오래 마음에 걸렸다. 관람객 대부분이 "나비를 도대체 어디서 저렇게 많이 구했을까"라고 수군거리는 것도 인상적이었다.이 밖에도 전시장 곳곳에는 인체 해부학에 대한 작가의 관심과 집착이 드러나는 작품들이 다수 전시되어 있었다.1층에는 런던에 위치한 허스트의 작업실을 재현한 공간이 마련되어 있다. 박제된 앵무새와 토끼, 도트스케치, 미완성 캔버스가 뒤섞인 이곳은 완성된 결과물이 아닌 창작의 과정 자체를 보여준다. 반복되는 도트 패턴을 통해 그의 강박적인 조형 언어를 다시 한 번 확인할 수 있었으며, 작품 속 동물과 작업실의 박제가 동일하게 존재한다는 점은 묘한 섬뜩함과 함께 흥미를 자아냈다.멀리서 보면 화려하고 아름답지만, 가까이 다가설수록 고어(gore)하다는 단어가 절로 떠오르는 전시였다. 현대미술계 안팎에서 논란이 많은 작가인 만큼, 불편함과 경이로움이 동시에 밀려오는 경험이었다. 봄날의 따스함과는 전혀 다른 서늘하고 묘한 기운이 전시 내내 맴돌았다. 죽음을 예술로 직면하고 보전하려 한 작가의 세계가, 불편하면서도 오래도록 기억에 남는 봄날의 특별한 경험이었다.