한국수소산업협회-중국 화북전력대 '수소·에너지 협력' 협약체결

큰사진보기 ▲3월 27일 중국 베이징 화북전력대학교 베이징캠퍼스에서 청융판(程永攀) 화북전력대 교수(오른쪽 7번째)와 이동휘 한국수소산업협회 회장(왼쪽 4번째), 이승희 협회 부회장(왼쪽 5번째), 청융판(程永攀) 화북전력대 교수 등이 지난수소·에너지 분야 협력 강화를 위한 양해각서(MOU)를 체결한 뒤 사진 촬영을 하고 있다. ⓒ 한국수소산업협회 관련사진보기

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한국수소산업협회(회장 이동휘)가 중국 베이징 화북전력대학교와 지난 3월 27일 수소 및 에너지 분야 협력 강화를 위한 양해각서(MOU)를 체결했다. 협약 체결식은 화북전력대학교 베이징캠퍼스에서 이동휘 한국수소산업협회 회장과 청융판 화북전력대 교소 등이 참석한 가운데 열렸다.이번 협약은 글로벌 에너지 전환과 탄소중립 흐름에 대응하기 위해 양국(양 기관)이 공동 대응 체계를 마련하기 위한 것으로, 협약서에 따라 양 기관은 수소 제조, 재생에너지 연계 수소 생산, 수소 저장·운송 및 안전, 수소 전력 시스템 등 수소 전주기 핵심 기술 분야에서 공동 연구를 추진한다.또한 기술 정보 공유와 학술 교류를 통해 에너지 분야 연구 역량을 강화하고 관련 분야 혁신을 공동으로 도모하는 한편 연구자 및 전문가 교류, 공동 교육 프로그램 운영, 학술회의·세미나 개최 등을 통해 인재 양성 협력을 확대하고 학생 및 연구 인력의 상호 교류도 활성화할 계획이다.산업 분야에서는 공동 시범사업을 추진하고 기업 참여를 유도해 연구 성과의 실증과 사업화를 촉진하는 등 양 기관 간 산업 협력 기반을 구축하기로 했다.양 기관은 이번 협약의 원활한 추진을 위해 정기 협의체를 구성·운영하고, 협력 과제를 지속적으로 발굴·확대할 방침이다.협회는 이날 협약 후 첫 후속 논의로 화북전력대학교에서 회원사 키존과 융칭신에너지기술과 함께 고체수소 저장기술 기반 협력을 위한 3자 협약을 체결했다.이동휘 한국수소산업협회 회장은 4월 6일, 이번 협약에 대해 "협회는 중국지사장 체제를 구축해 한·중 수소산업 협력을 추진하고 있는데, 이번 협약도 그 일환"이라며 "이번 협약은 형식적 교류를 넘어 양 기관의 공동 연구와 기술 협력에 초점을 맞췄다"고 밝혔다. (앞서 한국수소산업협회는 지난달 이춘국 SMIK(국내 기업) 대표를 중국지사장으로 임명하며 협력 채널을 구축한 바 있다.)이어 "오는 11월 개최 예정인 울산국제수소에너지포럼에 화북전력대 교수진을 초청하기로 했으며 대학 측도 이에 대해 긍정적인 입장을 전해 왔다"라며 "협회 회원사와 화북전력대학교 간 수소 분야 교류를 지속적으로 확대해 나갈 계획"이라고 밝혔다.한편 한국수소산업협회 사무실이 있는 울산광역시는 국내 수소의 50% 이상을 생산하며 '생산–저장–응용' 체계가 구축돼 있는 수소도시로 불린다.이에 따라 한국수소산업협회는 이번 협약을 바탕으로 그린수소 생산은 내몽골 융칭신에너지기술, 저장은 화북전력대학교, 응용은 울산의 키존(협회 회원사)이 맡는 구조로 관련 기술의 산업화를 추진하고 있다.