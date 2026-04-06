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사회

26.04.06 18:41최종 업데이트 26.04.06 18:41

법정에서 드러난 임성근 전 사단장의 '선택적' 기억력

[임성근 등 19차 공판] "수중수색 사고 전 인지 못 했고, '수풀 찔러보라' 말 안 해"... 특검 "여단장 통해 사실상 작전 지휘"

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영장실질심사 받은 임성근 전 해병대 1사단장 임성근 전 해병대 1사단장이 지난해 10월 23일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 영장실질심사를 받은 뒤 법원을 나서고 있다.
영장실질심사 받은 임성근 전 해병대 1사단장임성근 전 해병대 1사단장이 지난해 10월 23일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 영장실질심사를 받은 뒤 법원을 나서고 있다. ⓒ 이정민

채해병 순직사건의 피고인 임성근 전 해병대1사단장의 기억력은 '선택적'이었다.

순직 사고 전 해병대원들 수중수색 모습이 담긴 언론보도를 하급자로부터 보고받고 "공보활동이 훌륭히 이뤄졌다"라고 답장했던 임 전 사단장은 법정에서 "기사를 본 기억이 없다"라고 했다.

그러나 정작 사단장 VTC(화상회의)에서 자신이 한 발언으로 지목된 특정 표현(도로 아래로 내려가서 찔러보며 수색하라-기자 주)을 두고는 자신이 "쓰는 말이 아니"라며"'헤쳐가라'고 했다"라고 또렷이 기억하는 모습을 보였다.

서울중앙지방법원 형사합의 22부(재판장 조형우 부장판사)는 6일 채해병 사망과 관련 업무상 과실치사 등 혐의를 받는 임 전 사단장(소장), 박상현 전 여단장(대령), 최진규 전 포11대대장(중령), 이용민 전 포7대대장(중령) 등에 대한 19차 공판을 열었다. 이날 공판에선 임 전 사단장에 대한 피고인 신문이 이뤄졌다.

"수중수색 보도 못 봤다"던 사단장, 사진 보안폴더로 옮겨 놓고 "기억 안 나"

실종된 해병장병 찾는 전우들 2023년 7월 19일 오전 경북 예천군 호명면서 수색하던 해병대 장병 1명이 급류에 휩쓸려 실종된 가운데 해병대 특수수색대가 실종 지점에서 수색에 나서고 있다.
실종된 해병장병 찾는 전우들2023년 7월 19일 오전 경북 예천군 호명면서 수색하던 해병대 장병 1명이 급류에 휩쓸려 실종된 가운데 해병대 특수수색대가 실종 지점에서 수색에 나서고 있다. ⓒ 연합뉴스

채해병 특검(이명현 특별검사)은 임 전 사단장을 겨냥해 "2023년 7월 19일(채해병 순직날) 오전 6시 5분 당시 공보정훈공보실장으로부터 (해병 대원들이) 일렬로 서서 물 (아래를) 찔러보는 영상(이 소개되는 방송) 기사 링크를 받지 않았나"라고 물었다. 임 전 사단장은 "확인 못 했다"라고 답했다.

특검은 이어 "같은 날 오전 6시 7분 (하천에 무릎높이까지 들어간 해병대원들 사진이 포함된) 지면 언론보도 12개를 이미지 형태로 보고받고, 이후 '훌륭하게 공보활동이 이뤄졌구나'라고 장문으로 답장하지 않았나"라고 캐물었다. 이 같은 사실은 그동안 임 전 사단장이 채해병 사망 전 이미 수중수색 사실을 인지하고 있었다는 정황으로 여겨져왔다.

특검: (12개 지면 기사 사진 중) '국민일보'가 보도한 기사는 사진으로 봐도 (강물) 유속이 심한데 보았나?
임 전 사단장: 못 봤다.

특검: 수사기관에서 계속 말이 바뀌는데 '기억이 안 난다'는 건가 아니면 '주의깊게 안 봤다'는 건가?
임 전 사단장: 빠르게 넘기다 보니 그걸 파악하지 못 했다. 못 본 거다.

특검: 빠르게 넘겨보더라도 (지면에 보도된 1면) 사진은 눈에 (쉽게) 들어오는데 사진을 클릭해서 봤나?
임 전 사단장: 하나도 읽지 않았다.

특검: (보도)사진을 저장한 건 (사실로) 확인되는데, '의미있다'고 생각해서 다운받았나?
임 전 사단장: 나중에 여유있을 때 봐야겠다고 (생각해서) 묶음 사진으로 저장했다.

특검: (방송 기사는 링크 모음으로, 지면 기사는 사진 형태 모음으로) 보고받은 뒤 (오전) 7시 4분경 장문으로 답장했는데, 무슨 기사인지 읽지도 않고 '훌륭하다'고 한 것인가?
임 전 사단장: 답장하다 보니 인사 또는 격려 차 '(공보 활동이) 휼륭하다'고 클래식하게 칭찬했다.

임 전 사단장이 수중수색 모습이 담긴 언론 기사를 "보거나 읽지도 않았다"라고 하자, 특검은 ▲ 임 전 사단장이 사고 당시 공보정훈실장 보고를 통해 수중수색 사진이 담긴 기사(이미지 파일)를 휴대폰에 저장한 점 ▲ 사고 발생 후 경북경찰청이 해병대를 압수수색한 날 기사 사진을 휴대폰 속 '보안폴더'라고 적힌 다른 폴더로 옮린 점을 꼬집었다.

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특검은 "본인이 2023년 7월 19일 오전 9시 41분 기사 (이미지를) 보안 폴더로 옮겼다"라며 "(경북청) 압수수색 당일 이 사진을 인식했는지 여부가 중요 쟁점이었기에 불리한 걸 피하고자 (사진을 보안폴더로) 옮긴 것 아니냐"라고 캐물었다. 임 전 사단장은 "포렌식 결과라 (사진을 보안폴더로 옮긴 사실은) 인정한다"라면서도 "세부적으로 어떤 경위로 한 건지 기억 안 난다"라고 말했다.

즉, 하급자가 보낸 수중수색 모습이 담긴 기사는 "하나도 읽지 않았다"라던 임 전 사단장이 보도 사진 일부를 저장해 '보안폴더'로 옮긴 이유에 관해서는 "그 경위가 기억나지 않는다"라고 주장하고 있는 것이다.

"난 '헤쳐가라'고 했다"... "사단장, VTC서 수풀 찔러보라" 법정 증언도 반박
2023년 7월 18일 오전 경북 예천군 예천읍 고평리 하천변에서 해병대 신속기동부대 장병들이 집중 호우로 실종된 실종자를 찾기 위해 탐색 작전을 펼치고 있다.
2023년 7월 18일 오전 경북 예천군 예천읍 고평리 하천변에서 해병대 신속기동부대 장병들이 집중 호우로 실종된 실종자를 찾기 위해 탐색 작전을 펼치고 있다. ⓒ 조정훈

임 전 사단장의 선택적 기억력은 이뿐만이 아니었다. 임 전 사단장은 채해병 순직 전날 자신이 주관한 VTC에서 "(임 전 사단장이 도로) 위에서 보는 건 수색 정찰이 아니므로 수풀을 찔러보며 찾으라고 말했다"라는 부하의 법정 증언에 대해 "아니다"라며 "잘 '헤쳐가라'고 했다"라고 주장했다.

사건 당시 7여단 수송과장이었던 윤아무개 전 소령은 지난 1월 19일 이 법정 증인으로 채택돼 "(사단장 주관 VTC에서) 바둑판식으로 찔러보며 수색하라고 임 전 사단장이 언급했다"라고 일관되게 진술한 바 있다. 특검은 '바둑판식으로 내려가면서 찔러보는' 수색의 방법이 수중수색으로 이어지게 됐다고 의심하고 있다.

이에 대해 임 전 사단장은 "일단 전 찔러보라고 안 했다"라며 "군 생활을 하다보면 (쓰는) 표현이 정해지는데 (찔러보라는 건) 초급 간부 (시절) 총검술 집중체조 때나 써본 표현"이라고 말했다.

그러면서 "지금 기억해 보면 사고 이후 박 전 여단장에게 두가지를 물었는데 (그 중 하나는) '찔러보라는 표현을 나는 처음 들었는데 왜 이렇게 (언론에) 많이 나오냐'는 (취지였다)"라며 "(박 전 여단장은) '제가 지시했다. 수변의 지반이 약해 찔러보라'라고 했다. (이를) 선명하게 기억한다"라고 강조했다.

그러자 특검은 "박 전 여단장의 진술을 보면 '(사단장이) 수변 아래로 내려가 찔러봐라, 그렇게 해서 (수색 작전 첫날 7여단) 71대대가 찾은 것 아니냐'(고 한 것을) 들었다고 진술하고 있다"라며 "박 전 여단장이 거짓말을 하고 있단 건가"라고 따져물었다. 임 전 사단장은 "의사소통 오류가 있던 듯하다"라며 "저는 '찔러보라'는 말을 안 쓰는데 이상하다는 (취지로) 한 것"이라고 말했다.

"'지도' 명분으로 여단장 통해 작전 지휘"... "임무·목표·과업 변경 안 했다"

박상현 전 해병대 제1사단 제7여단장이 2024년 7월 19일 국회 법제사법위원회에서 열린 '윤석열 대통령 탄핵소추안 발의 요청' 국민동의 청원 관련 청문회에 증인으로 출석해 있다. 앞줄 오른쪽은 임성근 전 해병대 1사단장.
박상현 전 해병대 제1사단 제7여단장이 2024년 7월 19일 국회 법제사법위원회에서 열린 '윤석열 대통령 탄핵소추안 발의 요청' 국민동의 청원 관련 청문회에 증인으로 출석해 있다. 앞줄 오른쪽은 임성근 전 해병대 1사단장. ⓒ 남소연

임 전 사단장은 이날 공판에서 '작전통제권이 육군으로 이양돼 자신은 작전 지휘를 할 수 없으므로 채해병 순직사건에 책임이 없다'는 태도도 고수했다.

특검은 "(현장 최선임 지휘관이었던) 박 전 여단장은 바둑판식 수색을 임 전 사단장으로부터 처음 들었다고 했다"라며 "바둑판식 수색을 적용할 수 있는 구역이 어떻게 되나"라고 물었다. 임 전 사단장은 "그것은 작전 구역"이라고 답했다.

특검: 본인은 노하우를 공유했을 뿐 수변수색 (작전)에 대해 구체적 지침을 내린 게 아니라는 입장인가?
임 전 사단장: 기본적으로 제가 작전분야에서 지침이나 지시를 내릴 수 없다. 원소속 부대의 장은 여단장에게 자신의 개념을 교육할 뿐이다. 여단장은 자신의 작전통제권으로 이를 융합시켜 (작전에 지도 내용을) 적용할지 보류할지 재량껏 행사한다.

특검: 지시가 아니라 조언이라는 건가?
임 전 사단장: 지도, 당부, 교육, 조언이다.

이에 류관석 특검보는 "지도라는 이름으로 박 전 여단장을 통해 실질적으로 작전을 지휘한 것으로 보인다"라고 비판했는데, 임 전 사단장은 "만일 박 전 여단장을 통해 임무·목표·과업을 지정하고 부대를 조정했다면 그것은 작전통제권 침해일 수 있으나 저는 임무·목표·과업을 변경시킨 바 없다"라고 맞받았다. 그러면서 "지금도 백령도, 김포나 강화에서는 원소속 부대장들이 현장을 지도하며 부족한 부분을 (보완해 주고 있다)"라고 덧붙였다.

#임성근#채해병특검#채해병사망사건

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