상으로 '어린이집 달라'고 한 아이...원장인 그가 지고도 즐거웠던 이유

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

"나는 감사하게도 좋아하는 일이 직업인 어린이집 원장이다. 대구에서 20년 넘게 아이들과 재미나게 보내고 있다. ... 늙어 힘에 부쳐 지칠 때까지 이렇게 살고 싶다."

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큰사진보기 ▲문수아 10만인클럽 회원이 오마이뉴스에 쓴 기사를 모아 책 <놀며 배우는 움사랑>을 냈다. ⓒ 현북스 관련사진보기

- 본인 소개 부탁드립니다.

- 이번에 새 책 '놀며 배우는 움사랑'을 내셨습니다. 오마이뉴스 기사를 바탕으로 책을 냈다고 들었는데요.

- 움사랑은 기존의 어린이집과 달라 보입니다. 어린이집 소개 부탁드립니다.

큰사진보기 ▲움사랑 어린이집 원아들움사랑 어린이집 원아들이 땅에 누워 자연을 느끼고 있다. ⓒ 문수아 관련사진보기

- 어린이집을 운영하면서 기억나는 에피소드가 있을까요?

큰사진보기 ▲움사랑 어린이집 원아들미끄럼틀에서 원아들이 놀고 있다. ⓒ 문수아 관련사진보기

- 10만인클럽에 가입하시게 된 동기가 있으신가요?

- 2016년부터 오랜 기간 후원하고 계신데 그 이유가 궁금합니다.

- 오마이뉴스나 10만인클럽에 바라는 점이 있다면 알려주세요.