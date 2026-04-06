손인석 "공천 공정성 무너졌다", 국힘 청주시장 예비경선 후보 사퇴

큰사진보기 ▲손인석 예비후보 ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

박덕흠 공관위의 한국시리즈 경선방식에 국민의힘 청주시장 후보들이 연일 비판의 목소리를 내고 이다. 특히 손인석 예비후보는 당 공천 과정의 공정성을 강하게 비판하며 6일 후보직에서 전격 사퇴했다. 공관위는 당초 컷오프된 이범석 현 시장의 재심 신청을 받아들인 뒤 도전자들끼리 경쟁해 1위를 가려 현역 단체장과 맞붙는 한국시리즈 경선 방식으로 진행하겠다고 밝혔다.손 예비후보는 이날 보도자료를 통해 "무거운 책임감을 안고 국민의힘 청주시장 경선 후보직을 내려놓는다"며 "정식으로 경선 자격을 부여받은 후보를 예비경선 후보로 강등시킨 수모를 받으면서까지 경선에 참여하고 싶지 않다"고 밝혔다.그는 이번 경선 방식이 "민주주의의 기본인 공정이라는 가치를 무색하게 만들었다"고 지적했다. 이어 "현직 시장을 포함한 후보들이 당당하게 시민의 심판을 받는 '원칙 있는 원샷 경선'을 요구해 왔다"며 "탈락했던 후보에게 기회를 주는 것을 넘어 결선 직행이라는 특혜까지 부여하는 것이 과연 공정한지 묻고 싶다"고 비판했다.앞서 지난 3일에는 서승우 예비후보가 기자회견을 열어 공관위의 졸속 검증을 비판하기도 했다.서 예비후보는 "공관위가 15일 간의 심사를 통해 이범석 시장 컷오프를 결정했는데, 새로운 공관위가 부임 하루만에 소명 자료만으로 이범석 현 시장에 대한 기존의 심사 결과를 뒤집었다"며 "과연 제대로 된 심사와 검증을 거친 결과인지 강한 의문이 든다"고 말했다.당시 서 예비후보는 박덕흠 공관위원장을 향해 "부임 당일 이뤄진 번복 심사 과정은 어떠했는지, 본선을 코앞에 둔 후보들을 다시 예선으로 내몰면서까지 방법을 변경한 기준과 이유는 무엇인지 답해달라"고 요구하기도 했다.손 예비후보의 사퇴로 예비경선은 서승우 전 충북도 행정부지사와 이욱희 전 충북도의원이 맞붙게 됐다.