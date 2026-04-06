"진짜 사장은 기획예산처" 국가기관 공무직 3천여명, 단체교섭 요구

AD

큰사진보기 ▲김정제 공공연대노조 국가기관분과 분과장 ⓒ 공공연대노동조합 관련사진보기

큰사진보기 ▲공공연대노동조합에서 기획예산처에 단체교섭 요구서를 전달했다 ⓒ 공공연대노동조합 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 노동과 세계에도 실립니다.

지난 3월 10일, 실질적 지배력을 가진 원청 사용자의 교섭 의무를 명시한 개정 노조법이 시행된 가운데, 국가기관 공무직 노동자들이 '진짜 사장'인 기획예산처를 상대로 직접 교섭에 나설 것을 강력히 촉구했다.민주노총 민주일반연맹 공공연대노동조합 국가기관분과 조합원들은 6일 정부세종청사 기획예산처 앞에서 기자회견을 열고, 국가기관 공무직 노동자들의 근로조건을 실질적으로 결정하는 기획예산처를 상대로 직접 교섭을 요구했다.이영훈 공공연대노동조합 위원장은 모두발언을 통해 "중앙행정기관 수만 명의 공무직 노동자들은 부처에서 근로조건이 결정되는 것이 아니라 기획예산처의 예산지침과 논의에 따라 근로조건이 결정되기에 실질적인 사용자로서 역할을 하고 있다"고 밝혔다.그는 "고용노동부는 법령이나 정부정책으로 정해지는 사업에 대해서는 노사 교섭의 대상이 아니라는 행정해석의 조항을 이유로 정부 부처에 대한 교섭요구를 적극적으로 이행하지 않고 있다"며 "돌봄을 비롯해 부처와의 협의기구를 구성하고 있기는 하지만 이것이 교섭을 대신할 수는 없는 일"이라고 지적했다.이 위원장은 "정부가 실질사용자의 정체와 규명을 해야 하는 것은 정부에 그 책임이 있다는 것을 다시 한번 강력하게 항의한다"며 "우리의 실질 사용자로서의 교섭 요구에 대해 정부는 거부할 가능성이 있지만, 우리는 여기에 굴하지 않고 우리의 노동조건을 포함한 실질적인 임금인상을 결정하고 있는 기획예산처와 대한민국 정부를 상대로 법적 소송을 포함해 우리의 단체교섭권에 대한 실질적인 보장을 촉구하고 이를 인정받는 다각도의 투쟁과 노력을 앞으로도 해나갈 것"이라고 밝혔다.김정제 공공연대노동조합 국가기관 공무직 분과장은 투쟁발언을 통해 "우리는 대한민국 정부라는 거대조직의 수레바퀴를 공무원과 함께 돌리면서도, 정작 그 안에서는 유령 취급을 받으며 차별과 열악한 근로조건 속에서 일해 온 국가기관 공무직 노동자들"이라고 말했다.김 분과장은 "매년 차별과 열악한 근로조건을 개선하고 정당한 대우를 위해 소속 기관, 재정경제부, 국회, 대통령을 향해 맨몸으로 투쟁을 해왔지만 국가기관 공무직의 현실은 최저임금 수준의 기본급, 1년을 일하나 10년을 일하나 똑같은 단일직무급제, 기준 생계비에도 못 미치는 열악한 임금 수준, 인간적인 복리후생 차별, 같은 노동에 수당 차별 등등"이라고 지적했다.그는 "매년 공무직 임금인상률을 결정 공포하고, 예산지침으로 공무직 인건비와 근로조건을 통제하고 결정하는 기획예산처야말로 우리의 진짜 사장임을 증명하는 명백한 증거다"라며 "기획예산처는 더 이상 실질적인 권한도 없는 개별 부처 뒤에 숨어 우리는 국가기관 공무직의 사용자가 아니고 교섭의 당사자가 아니라는 앵무새 같은 답변을 이제는 반복하지 말고 법을 지키라고 촉구했다.노조는 기자회견문을 통해 "권한 없는 소속 부처와의 무의미한 교섭을 넘어, 우리의 처우를 실질적으로 결정하는 기획예산처에 직접 교섭을 강력히 요구한다"며 "우리는 온전한 노동권 보장과 노조법 개정 취지 쟁취를 위해 진짜 사장인 기획예산처가 응답할 때까지 흔들림 없이 투쟁할 것"이라고 밝혔다.노조는 기자회견을 마치고 기획예산처에 단체교섭 요구서를 전달했다.