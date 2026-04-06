"부마항쟁, 5.18뿐만 아닌 3.15의거도 헌법전문 수록해야"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 3월 15일 경남 창원시 마산회원구 국립 3·15 민주 묘지에서 열린 제66주년 3·15의거 기념식에서 기념사를 하고 있다. 2026.3.15 [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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최근 여야 6개 정당이 공동으로 대한민국헌법 개정안을 발의한 가운데, 3.15의거를 반드시 헌법전문에 수록해야 한단 목소리가 터져 나온다. 현재 개헌 논의 과정에서 3.15의거는 포함돼 있지 않은데, 관련 단체가 대응을 논의 중이다.김영달 3.15의거희생자유족회(4.19혁명희생자유족회 경남지부) 사무국장은 6일 <오마이뉴스>와 한 전화통화에서 "열사들과 그 유족을 위로하고, 의미를 제대로 예우하려면 이번 개헌에서 3.15가 빠져선 안 된다"라며 "3.15의거와 4.19혁명은 각각 다뤄져야 한다"라고 말했다.김 사무국장은 66주년 기념식을 맞아 김종철 경남경찰청장에 이어 이재명 대통령까지 3.15를 언급하며 공식적으로 사과한 점을 강조했다. 그는 "경찰은 물론 대통령이 기념식에 처음으로 참석해 고개를 숙이고 중요성을 거론한 만큼 시기적으로도 적절하다"라고 덧붙였다.3.15의거는 부정선거에 맞서 이승만 정권을 끌어내린 혁명의 도화선이 됐지만, 4.19로 한데 묶여 평가받는다. 별도의 국립묘지와 기념식 행사에도 현행법상 3.15의거 유공자를 별도로 인정하지 않는다. 하지만 관련 단체는 첫 유혈 민주화운동인 3·15의거를 독립적으로 재조명해야 한단 주장을 해왔다.3.15기념사업회도 운영위 회의에 3.15의거 헌법전문 수록 방안 수립 안건을 올려 논의하겠단 입장이다. 이런 사실을 알린 박홍기 3.15의거기념사업회장은 "3.15의거를 4.19와 무조건 엮어서 보는 건 맞지 않는다"라며 "현재 개헌안 논의에 5.18과 4.19만 들어있는데 대한민국 민주주의 첫발과도 같은 3.15를 포함해야 한다"라고 지적했다.기념사업회는 정부와 국회에 낼 구체적 요구안 마련과 추진위 구성 등을 검토한다. 이들 단체는 지방선거와 맞물려 돌아가는 개헌 국면에서 3.15의 의미를 바로 세우는 작업을 놓쳐선 안 된다는 기류가 강하다. 박 회장은 3.15를 빼놓은 채 민주주의 역사를 말할 수 없다면서 다른 단체와 연대도 모색하겠다고 밝혔다.이는 지난 3일 여야가 공동으로 발의한 개헌안에 3.15의거가 빠지면서 벌어진 일이다. 지방선거를 두 달여 남겨놓고 국민투표를 동시에 진행하기 위한 절차인 개헌안 제출에는 더불어민주당, 조국혁신당, 진보당, 개혁신당, 기본소득당, 사회민주당 등 6개 정당이 참여했다.핵심 내용에는 ▲대통령의 비상계엄 선포에 대한 국회 승인권 도입 등 12.3 내란 반복을 막는 조처뿐만 아니라 ▲부마민주항쟁 및 5·18 민주화운동 정신의 헌법전문 수록 등이 담겼다. 해당 지역의 노력과 이 대통령과 우원식 국회의장이 잇달아 부마·518을 언급하면서 이러한 분위기가 만들어졌는데, 3.15의거 수록 요구는 아직 힘을 얻지 못한 상황이다.3·15 의거는 이승만 독재정권이 장기집권을 위해 1960년 3월 15일 부정선거를 자행하자 마산에서 벌어진 시위와 저항을 말한다. 이를 막으려 경찰이 시민들을 향해 무차별 최루탄과 실탄을 발포하면서 대규모 사상자가 발생했다. 특히 고등학생이었던 김주열·김영호·김효덕 열사 등이 숨져 분노를 키웠고, 이는 결국 4.19 혁명으로 불이 붙었다.