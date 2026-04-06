'개헌안 공고안 의결' 이 대통령 "모든 정치세력 동의했던 사안들"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 6일 청와대에서 열린 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 발언하고 있다. 2026.4.6 [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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이재명 대통령이 6일 국무회의에서 '대한민국 헌법 개정안 공고안'을 의결했다. 더불어민주당·조국혁신당·진보당·개혁신당·기본소득당·사회민주당 등 원내 6당과 무소속 등 의원 187명이 지난 3일 발의한 개헌안으로, '헌법 개정안은 대통령이 20일 이상 공고해야 한다'는 헌법 129조에 따른 절차다.이 대통령은 이날 모두발언에서 "이번만큼은 가능한 수준이라도 개헌에 물꼬를 틀 수 있도록 초당적인 협조가 필요하다"면서 개헌안 발의에 불참한 국민의힘의 동참을 촉구했다.이 대통령은 "그간의 개헌 논의는 여러 정치적·사회적 이견 때문에 계속 좌초돼 왔다. 현재 상황에서 모든 사안을 한꺼번에 해결하자는 것은 결국 같은 실패를 반복하자는 것과 다름없다"며 "그렇기 때문에 이미 국민적 공감대가 충분히 이루어진 구체적 사안들부터 부분적이고, 단계적으로 개헌을 추진하는 것이 순리일 것"이라고 했다.특히 이 대통령은 이번 개헌안의 구체적 내용을 보더라도 여야 간 이견이 없는 내용들이라고 꼬집었다.구체적으론 "5.18 민주화운동이나 부마항쟁(정신)을 헌법 전문에 반영하자는 건 여야 간 이견이 없고 제1야당인 국민의힘조차 그간 수차례 명시적으로 헌법 전문에 반영하자고 주장해 왔다"고 지적했다.계엄에 대한 국회 승인권을 도입하고 국회의 계엄해제요구권을 계엄해제권으로 강화하는, 개헌안의 계엄 요건 강화 내용에 대해서는 "얼마 전 국민의힘 측에서도 계엄에 대해서 반성의 뜻을 표한 바 있기 때문에 다시 그러한 국정문란이 발생하지 않게 하는 것 역시 이견이 없을 것으로 보여진다"고 짚었다.그러면서 "(개헌안의) 지방자치 강화 부분도 역시 마찬가지로 이견이 없고, 특별히 이해관계가 충돌할 가능성이 없다"며 "이렇게 명시적으로 모든 정치세력들이 동의했던 사안들에 대해서는 이번 지방선거에 즈음해서 동시에 개헌을 얼마든지 할 수 있을 것"이라고 덧붙였다.이 대통령은 마지막으로 '여야 모든 정치세력들의 합의 아래 개헌안이 처리되길 바란다'는 뜻도 전했다. 이 대통령은 "이해타산을 따지지 말고 정략적인 판단보다는, 국가의 미래와 국민의 삶이 훨씬 더 중요하기 때문에 가능한 한 합의가 될 수 있도록 설득하고 또 타협하고 토론하기 바란다"고 했다.한편, 개헌안은 공고 60일 이내에 국회가 의결해야 한다. 가결 요건은 재적의원 3분의 2 이상(197명)의 찬성이다.