"그날로부터 12년, '안전 사회' 됐다고 당당히 말할 수 있나"

큰사진보기 ▲벚꽃이 만개한 4월의 초입, 충북 음성군청 앞에 다시 한번 노란 물결이 일었다. 6일 오전, 세월호 음성대책위원회(이하 대책위)는 세월호 참사 12주기를 맞아 '진실과 생명, 안전을 향한 노란빛 동행'을 슬로건으로 내걸고 추모주간 선포 기자회견을 개최했다. ⓒ 박성우 관련사진보기

큰사진보기 ▲김나경 음성군 여성농민회 회장은 "여전히 진실을 묻고 있는 유가족들과 함께 4월의 약속을 지켜달라"면서 "이재명 대통령께서 직접 12주기 추도식에 참석해 304명 희생자의 이름을 호명하며 진정한 위로를 전해야 한다"고 간곡히 요청했다. ⓒ 박성우 관련사진보기

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큰사진보기 ▲음성 대책위는 이날 선포식을 시작으로 시민들과 함께하는 추모 일정을 이어간다. 오는 10일에는 음성읍 설성시네마에서 세월호 참사를 다룬 다큐멘터리 영화 <주희에게>를 무료 상영하고 관객과의 대화를 진행한다. 이어 참사 당일인 16일에는 금왕성당에서 지역 주민들과 함께하는 12주기 추모 문화제를 개최할 예정이다. ⓒ 세월호 음성 대책위 관련사진보기

벚꽃이 만개한 4월의 초입, 충북 음성군청 앞에 다시 한번 노란 물결이 일었다. 6일 오전, 세월호 음성대책위원회(이하 대책위)는 세월호 참사 12주기를 맞아 '진실과 생명, 안전을 향한 노란빛 동행'을 슬로건으로 내걸고 추모주간 선포 기자회견을 개최했다.이번 12주기 추모주간은 불법계엄이라는 격동을 거쳐 탄생한 이재명 정부에서 맞이하는 첫 번째 봄이라는 점에서 그 어느 때보다 '국가의 책임'에 대한 목소리가 높았다.기자회견의 포문을 연 김나경 음성군 여성농민회 회장은 정부의 전향적인 태도 변화를 요구했다. 김 회장은 "현직 대통령의 내란을 물리치고 국민의 촛불로 세워진 이재명 정부인 만큼 이번 12주기는 달라야 한다"며 "국민의 생명과 안전을 최우선 기치로 내건 이번 정부에서 첫 번째 맞이하는 4월"이라고 강조했다.김 회장은 "여전히 진실을 묻고 있는 유가족들과 함께 4월의 약속을 지켜달라"면서 "이재명 대통령께서 직접 12주기 추도식에 참석해 304명 희생자의 이름을 호명하며 진정한 위로를 전해야 한다"고 간곡히 요청했다.이어 발언에 나선 백형록 민주노총 충주음성지부 조직국장은 세월호의 비극을 지역 노동 현장의 현실과 연결 지었다. 백 국장은 "제주도 수학여행을 떠났던 아이들이 살아있었다면 이제 서른 즈음의 청년이 되어 어딘가 취업했을 것"이라며 "하지만 지금 우리 지역의 현실은 어떠하냐"고 반문했다.그는 지난해 음성군 대소면에서 발생한 가스 유출 사고와 늘어가는 산재 사망 사고를 언급하며 "사고 수습도, 안전 대책도 없이 증설에만 급급한 기업과 이를 방관하는 행정이 있는 한 우리 아이들이 살아남아 직장을 다녔어도 안전했을 거라 단언할 수 없다"고 꼬집었다.이어 "이태원과 오송 지하차도 참사에서 유족은 세월호 참사와 똑같이 진실 규명과 책임자 처벌을 외쳤다. 세월이 흘러도 안전 사회로 향하는 길이 이토록 요원해야 쓰겠나"라며 "참사로부터 12년이 지난 지금, 그때보다 안전한 사회가 되었다고 당당히 말하기 쉽지 않다. 그렇게 말할 수 있으려면 지역 및 중앙 정부의 노력과 책임이 절실하다"라며 안전 대책 마련을 촉구했다.대책위는 기자회견문을 통해 ▲ 생명안전기본법 제정 ▲ 4.16 생명안전공원의 차질 없는 건립 ▲ 세월호 관련 정보의 전면적인 정보 공개 등의 요구안을 발표했다. 특히 이재명 정부가 12주기 이전에 제정하겠다고 약속한 '생명안전기본법'의 즉각적인 제정을 강력히 요구했다. 이 법안은 세월호뿐만 아니라 이태원, 오송 참사 등 반복되는 사회적 참사를 방지하고 피해자의 권리를 보장하기 위한 최소한의 장치라는 설명이다.대책위는 "사회적 참사는 생명보다 이윤을 선택한 구조적 모순이 낳은 결과"라며 "정부와 국회는 생명안전기본법을 우선순위에서 배제하지 말고 12주기 이전에 반드시 통과시켜야 한다"라고 외치면서 "4월 한 달간 전국 각지에서 열리는 추모제와 문화제, 전시와 거리 행동에 다시 한번 마음을 보태달라. 잊지 않겠다는 약속을 넘어, 안전한 사회를 만드는 행동으로 함께 해달라"고 호소했다.음성 대책위는 이날 선포식을 시작으로 시민들과 함께하는 추모 일정을 이어간다. 오는 10일에는 음성읍 설성시네마에서 세월호 참사를 다룬 다큐멘터리 영화 <주희에게>를 무료 상영하고 관객과의 대화를 진행한다. 이어 참사 당일인 16일에는 금왕성당에서 지역 주민들과 함께하는 12주기 추모 문화제를 개최할 예정이다.