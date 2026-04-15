숟가락으로 빡빡 긁어먹은 참치회, 감칠맛이 두둑하다

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큰사진보기 ▲처음 접한 우설. 샐러드, 파 폰즈 타다키, 카르파초, 샤부샤부, 초밥, 숯불구이 ⓒ 신연주,오순미 관련사진보기

큰사진보기 ▲뼈에 붙은 참치살을 숟가락으로 긁어 김에 싸먹는 참치회 코스 중 하나 ⓒ 신연주 관련사진보기

큰사진보기 ▲회, 초밥, 육회, 조림으로 나오는 참치 요리 ⓒ 신연주,오순미 관련사진보기

큰사진보기 ▲점심으로 먹었던 음식들 ⓒ 오순미,신연주 관련사진보기

큰사진보기 ▲아침을 열었던 커피와 더치베이비 ⓒ 오순미,신연주 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 글은 개인 브런치에도 실립니다

떠나서 좋은 이유에 끼니 해방을 배제할 순 없다. 그래서 여행의 또 다른 이름은 남이 해준 음식이기도 하다. 2박 3일의 짧은 여행이지만 광활한 접시에 올라올 이국의 음식을 상상하니 떠나기 전부터 혀가 꼼지락거렸다.도쿄 여행은 아들의 계획대로 움직였다. 음식도 가족의 성향을 고려해 적절히 안배한 티가 나 군말 없이 따랐다. 모든 음식에 거부감이 없는 남편과 딸은 문제 될 게 없지만 담백하고 소박하며 이왕이면 익힌 음식을 좋아하고, 한끼는 커피와 빵으로 충족되길 바라는 내가 좀 신경 쓰였을지 모른다.결정한 식단은 함께 산 세월을 제대로 우려낸 듯해 은근히 만족스러웠다. 아침은 빵과 커피, 점심은 단품, 저녁은 코스 요리로 가족의 입맛을 골고루 배치한 끼니였다. 향과 식감에 민감한 편이어서 조심스러운 음식도 있었지만 앞뒤 재서 선택했을 텐데 밀어내지 않기로 했다.그리하여 접한 것이 우설 요리. 일본이 우설을 먹기 시작한 건 2차대전 후 부족한 식량을 대체하기 위해 내장이나 혀 같은 비인기 부위에 관심을 가지면서다. 우리나라도 재료만큼은 남김 없이 사용하는 문화인데 반해 우설은 거부감에서 오는 수요 문제로 정착하지 못했다. 많고 많은 부위 중 소 혀를 먹자는 제의가 속으론 거북했지만 경험해보자는 맘으로 수긍하게 되었다.처음 본 우설 요리는 늘상 보던 고기와 다르지 않았고 다양하게 요리되어 오히려 호기심을 건드렸다. 샐러드, 유자 소스에 파 올린 타다끼, 카르파초, 명란 계란말이, 샤부샤부, 초밥, 숯불구이, 후식 순으로 나온 음식을 조금씩 맛보며 우설을 탐닉해 나갔다. 타다끼는 겉면만 강불로 재빨리 익히고 속은 날것으로 두는 일본식 조리법이며 카르파초는 익히지 않은 쇠고기(생선 포함)에 레몬즙이나 소스를 뿌려 내는 이탈리아식 전채 요리다.음식은 이 두 가지부터 차례로 식탁 위에 올라왔다. 한점 먹어본 우설은 오래 데친 오징어 식감의 소고기였다. 뚜렷한 주관이 사라질 만큼 씹혀야 부드러워지는 쫄깃한 육질이라고나 할까. 천천히 곱씹을수록 고상한 맛이 났다. 일껏 잘한다는 집을 예약한 것일 텐데 소 혀라 잡내가 나지 않을까 염려한 것은 괜한 기우였다. 음식에 예민한 사람도 향과 이미지에 갇혀 경계할 필요는 없을 듯하다. 내 입맛엔 숯불구이와 샤부샤부가 가장 무난하고 타다끼도 무던했다.우에노역에서 가까운 우설 전문점이라고는 하나 퓨전식에 가까운 이자카야 형태로 젊은이들이 많았다. 아들의 눈높이가 찾은 식당은 분위기도 음식도 낯설었지만 어느새 내 호흡과 미각이 새로움에 묻어가는 느낌이었다.또 다른 음식은 참치회. 일본은 세계 최대 참치 소비국답게 거래량이 압도적으로 높아 단가가 낮은 편이다. 우리나라처럼 고급 음식이 아니라 자주 먹는 음식이다 보니 가격 체감이 다르다.우리가 간 곳은 회 뜨고 남은 뼈 사이 살을 숟가락으로 긁어 김에 싸 먹는 방식이 특이점이었다. 생선이든 고기든 뼈 근처엔 지방과 아미노산, 콜라겐이 몰려있어 감칠맛이 두둑하다. 그 부분을 공략해 메뉴로 등장시킨 점이 그 식당의 백미라 할 수 있겠다.참치 육회, 모둠 초밥, 뼈 살과 모둠회, 꼬리 조림 순서로 나온 음식은 색다른 이미지여서 눈이 먼저 확장되었다. 도톰한 참치회는 찰진 맛이 두드러졌고 직화구이 몇 점에선 소고기 맛이 우러나 독특했으며 참치 육회도 소고기 육회와 별반 다르지 않아 바다 향을 빨아들인 음식 같지 않았다.낚시가 취미인 남편이 동해에서 작은 참치 한 마리 잡았던 얘길 꺼내며 우리나라는 횟감으로 적합한 대형 참치가 잡히는 환경이 아니니 기회 왔을 때 많이 먹어 두라고 연신 뼈 사이 살을 긁어냈다. 앞뒤로 긁어낸 살이 제법 푸짐해 흡족한 눈치였다. 신선함 대비 가성비 맛집이라며 데려온 '마구로마트'에서 식구들이 만족해하자 아들도 흐뭇한 표정이었다.젊음이 술렁대며 활기가 느껴지는 힙한 참치집에서 처음 먹어본 뼈 사이 참치살은 부드러운 식감, 고소한 맛매였다는 남편의 맛평을 마지막으로 식당을 나왔다. 나카노역에서 도보 15분 거리의 식당은 시끌벅적 에너지 충만한 먹자골목에 자리했다.단품으로 계획한 점심은 '라멘, 텐푸라 정식, 아부라소바'였다. 도쿄에 왔으니 요 정도는 먹어봐야 한다며 결정한 메뉴다. 히가시긴자역 근처에서 먹은 '아부라소바'는 '기름면'이란 뜻으로 양념과 기름에 비벼 먹는 따뜻한 국수다. 기본 양념과 기름이 얹혀 나온 면에 따로 마련된 후추, 고춧가루, 다진 양파, 식초, 고추기름 중 취향껏 선택해 넣으면 맛의 격이 달라진다. 죽순, 김, 고기 등 고명을 추가해 다양한 맛으로도 즐길 수 있다.텐동 전문점에서 먹은 '텐푸라 정식'은 갓 튀긴 튀김을 개인 기름받이 위에 올려주는 감각이 돋보였고, 간장 베이스 국물인 쇼유라멘은 담백한 첫 맛이 식을수록 짭짤함으로 변해 아쉬웠다. 바 형태 좌석으로 예닐곱이 앉으면 꽉 차는 가게들이어서 20~30분은 족히 기다려야 한다는 점이 얄궂었다.아침은 아사쿠사 좁은 골목 안에 위치한 개인 카페 'February coffee Roastery'에서 커피와 '더치베이비 펜케이크'를 포장해 숙소에서 먹었다. 사실은 '크림 브륄레'가 유명하대서 사러 간 건데 아침부터 백여 명 정도가 기다리는 바람에 다른 곳을 찾아간 것이다.더치베이비는 빵 위에 브라타치즈와 하몽, 야채를 올린 후 달달한 소스를 뿌려먹는 독일식 펜케이크다. 쫀득한 빵과 진한 커피가 식도를 타고 내려가니 허접했던 뱃속이 탄복으로 차올랐다. 다음 날에도 크림 브륄레는 줄 선 끝이 까마득해 포기하고 대신 단조로운 '가정식'을 먹은 후 그 커피집으로 발길을 틀었다.아담한 장소에 로스터리 기계가 반을 차지한 카페는 우리의 아침을 화려하게 치장했다. 쫀쫀하고 풍성한 거품, 진한 농도로 목넘김을 사로잡았던 '2월'의 카페라테는 용산 역사 내 카페에서 반했던 플랫화이트와 닮은 풍미여서 오래도록 기억하게 될 행복감이었다.새로운 음식은 일상을 특별하게 만드는 재주꾼이다. 바쁜 일정에 표피만 스치던 가족에게 함께 먹고 마신 여덟 끼는 수액 같은 밥상이었다. 기다려 먹는 가운데서도 하품 소리 같은 느긋함이 괼 수 있었던 건 자상한 선택이 준 여유였다. 작은 유머와 농담에도 웃어대는 가족이 있기에 현재를 지속할 힘도 얻을 수 있었다. 적당한 낯섦으로 함께했던 여덟 끼니는 바스러지지 않을 결집으로 오래도록 기억될 것이다.