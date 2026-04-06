신용한, 노영민 꺾고 더불어민주당 충북도지사 후보 확정 "미래 엔진으로 충북주도 성장 열 것"

큰사진보기 ▲신용한 더불어민주당 충북도지사 후보는 5일 오후 오마이TV <최진봉의 보이는 라디오>에 출연했다. ⓒ 오마이TV 관련사진보기

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더불어민주당 충북도지사 최종 후보로 신용한 대통령직속 지방시대위원회 부위원장이 확정됐다. 문재인 정부 비서실장을 지낸 3선의 노영민 후보를 경선에서 꺾는 '이변'을 일으킨 신 후보는 "과거가 아닌 미래를 선택해 준 당원과 도민들의 승리"라며 새로운 충북 시대를 선언했다.신 후보는 지난 5일 오마이TV <최진봉의 보이는 라디오> 인터뷰에서 이번 경선 결과에 대해 "일 잘하는 이재명 정부와 호흡을 맞춰 완전히 새로운 미래 충북을 만들어달라는 시대정신의 반영"이라고 자평했다. 그는 경선 과정에서 있었던 여러 네거티브 공세에도 불구하고 "당원들이 오히려 결집하는 계기가 되었다"며 이제는 경선 후보들과 하나가 되는 '용광로 선대위'를 구성해 본선 승리에 매진하겠다고 밝혔다.신 후보는 자신의 최대 강점으로 '기업 CEO 출신'이라는 이력을 꼽았다. 그는 "기존 행정가들이 정해진 예산을 어떻게 배분할지 고민한다면, 기업인 출신은 다른 지역이나 국가의 파이를 어떻게 우리 지역으로 가져올지를 먼저 고민한다"며 공격적인 경제 행정을 예고했다.특히 '창업 특별도 충북'을 1호 공약으로 내걸며 2,000억 원 규모의 창업 펀드 조성을 약속했다. 그는 "청년의 열정과 시니어의 경험이 결합한 '노소동락 창업'에 우선 투자하고, 실패해도 다시 일어설 수 있는 '실패 스펙' 제도를 도입해 창업 생태계를 혁신하겠다"고 강조했다. 또한 청주 중심의 불균형 성장을 해소하기 위해 북부권과 남부권 창업 기업에 투자 우선권을 부여하겠다는 구체적인 복안도 밝혔다.신 후보는 중앙정부와의 가교 역할에도 자신감을 내비쳤다. 그는 공공기관 2차 이전과 관련해 "어느 지역에 어떤 기관이 필요한지 가장 잘 아는 사람으로서 충북이 불이익을 받지 않도록 할 자신이 있다"고 단언했다.청주공항 활성화에 대해서는 현재의 군사공항 한계를 넘어 '민간 전용 활주로 신설'과 '제2활주로 연장'을 핵심 과제로 제시했다. 그는 "경기 남부권 수요까지 흡수해 대한민국 4위 공항으로 성장한 청주공항을 반도체·바이오 항공 화물의 중부권 허브로 도약시키겠다"는 청사진을 그렸다.인터뷰 중 신 후보는 이재명 대통령과의 일화도 소개했다. 지난 충북 타운미팅 당시 객석 뒤쪽에 앉아있던 자신을 이 대통령이 직접 호명하며 단상으로 이끈 사례를 언급하며, "정부에서 직접 임명한 인물에 대한 신임의 표시로 받아들인다"고 말했다.마지막으로 그는 "충북 민심은 역대 선거의 정확한 바로미터였다"며 "현재 중도층을 중심으로 '일 잘하는 정부'에 대한 긍정적 평가가 확산되고 있는 만큼, 젊은 황소처럼 발로 뛰며 충북의 미래를 개척하겠다"고 지지를 호소했다.* 자세한 인터뷰 내용은 오마이TV 유튜브에서 확인할 수 있습니다.