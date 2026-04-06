'홍해 원유 수송' 검토한 이 대통령 "위험하다고 다 금지하면..."

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 6일 청와대에서 열린 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 김윤덕 국토부 장관에게 질문하고 있다. [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲황종우 해수부 장관이 6일 청와대에서 열린 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 이재명 대통령에게 중동 전쟁 관련 비상국정운영 및 대응 현황 관련 보고 하고 있다. [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령이 중동 전쟁 여파로 사실상 봉쇄된 호르무즈 해협 대신 홍해 내 사우디아라비아 얀부항을 통해 원유를 수급하는 방안에 대해 "최대한 안전하게 하되 위험을 조금씩 감수할 수밖에 없는 상황"이라고 했다.이 대통령은 6일 국무회의 겸 비상경제회의에서 해양수산부로부터 얀부항을 통한 원유수송안을 보고 받고 이러한 입장을 밝혔다.얀부항은 사우디 서부 홍해 연안의 수출항으로서 1200km 길이의 파이프라인을 통해 동부 유전지대에서 원유를 공급받아 일일 최대 500만 배럴을 처리할 수 있는 곳이다. 해수부는 중동 전쟁 발발 이후 위험을 고려해 우리 국적 선박에 운행 자제 권고를 내린 바 있었는데 중동 전쟁 장기화로 원유 수급에 상당한 차질이 예상되면서 이를 해제한 것이다.황종우 해수부 장관은 이날 "홍해 내 사우디 얀부항을 통해 원유를 선적 운송하기 위한 신속한 조치가 필요한 상황"이라며 "해수부·산업부 간 실시간 공조체계를 지난 4월 1일부터 운영하고 있다"고 밝혔다.산업부가 화주·선사 간 운송계약이 확정된 원유 운반선의 정보를 공유해주면 해수부가 해당 선사에 홍해 운항이 가능하다고 통보하는 방식이다. 해수부는 향후 정유사가 선사 확보를 요청할 경우 선사-정유사 매칭을 지원하고 해수부 종합상황실과 청해부대가 선박 운항 중 실시간 위치 확인 등을 통해 선박과 선원의 안전을 챙길 예정이다.다만 '친(親)이란' 세력인 예멘 후티 반군에 의해 바브엘만데브 해협이 봉쇄되면 호르무즈 해협과 마찬가지로 얀부항을 향했던 선박들이 묶일 수 있는 상황.이에 대해 이 대통령은 조현 외교부 장관에게 "예멘 후티 반군을 통해 홍해도 봉쇄하겠다고 이란이 위협하고 있는 상황인데 실행 가능성이 어느 정도 되나"라고 물었다.조 장관은 "예멘 후티의 전력이 호르무즈(해협)처럼 완벽하게 봉쇄할 수 있느냐, 그 가능성은 좀 떨어진다"며 "그러나 랜덤으로 하나둘씩 공격함으로써 협박은 얼마든지 할 수 있다"고 보고했다.이 대통령은 홍해 인근 아덴만에 주둔 중인 청해부대의 현 위치와 무장 수준도 확인했다."인도 뭄바이항에서 보급을 받은 후 아직 아덴만까지는 못 간 것으로 들었다"는 위성락 국가안보실장의 보고를 듣고는 "(청해부대의) 대조영함은 해적퇴치용이지 군사작전용은 아니지 않냐. 마사일 방어 시스템을 갖춘 것은 구축함이냐"고 되물었다. 이에 안규백 국방장관은 "이지스 체계를 갖추고 보강 조치를 많이 해야 한다. 대조영함으로는 (군사작전에) 상당히 제한적인 요소가 많다"고 답했다.이 대통령은 이후 해수부에 "(원유를) 우회 수입할 수 있는 루트가 많지 않고 위험성이 조금 있다고 원천 봉쇄하면 대한민국 전체 원유 공급 문제에 심각한 영향을 미친다"며 "국가나 국민들에게 너무 위협이 크니까 균형을 잘 맞춰야 한다"고 주문했다.그러면서 "무조건 100% 안전을 위해서, 조금의 위험이 있다고 다 금지시키면 원유 공급 문제를 어떻게 하겠나"라며 "위험을 조금씩 감수할 수밖에 없는 상황"이라고 덧붙였다.