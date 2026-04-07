제대 군인을 위한 드론 교육, 혼자만 알기 아깝네요

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큰사진보기 ▲님서울대학교 드론교육원 제1비행장님서울대학교 드론교육원 제1비행장 ⓒ 김영빈 관련사진보기

큰사진보기 ▲드론 조종자 위치남서울 대학교 드론교육원 제2비행장 드론 조종자가 위치하는 컨테이너 ⓒ 김영빈 관련사진보기

큰사진보기 ▲드론 시뮬레이터드론 시뮬레이터 프로그램 화면(드론 자격시험 과정이 탑재된 프로그램) ⓒ 김영빈 관련사진보기

큰사진보기 ▲후진 비행드론 시험 과제 중 '전진 및 후진 비행'의 '후진 비행' ⓒ 김영빈 관련사진보기

큰사진보기 ▲비상 착륙드론 시험 과제 중 '비상 착륙' ⓒ 김영빈 관련사진보기

큰사진보기 ▲드론 조종자드론 조종자가 해당 위치에서 실제 드론을 조종하는 모습 ⓒ 김영빈 관련사진보기

큰사진보기 ▲교관 시범숙달된 교관의 과정 시범 모습 ⓒ 김영빈 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 교육 과정은 제대군인을 대상으로 운영되는 프로그램으로, 관련 내용은 각 지역 제대군인지원센터를 통해 확인할 수 있습니다.

3주 간의 드론 교육을 마쳤다. 제대 군인을 대상으로 한 초경량 무인멀티콥터 1종 자격 과정이었다. 교육비 부담 때문에 망설이던 분야였지만, 수료 시 국가보훈부를 통한 비용 지원이 가능하다는 점이 결심을 이끌었다. 이 과정은 대전 제대군인지원센터에서 안내한 공고를 통해 알게 됐다.사실 드론에 관심을 갖게 된 건 사진 때문이었다. 사진으로 시를 쓰다 보면, 시선이 점점 위로 향한다. 더 넓은 장면을 보고 싶고, 사람이 닿지 않는 높이에서의 풍경을 담고 싶어진다. 드론은 그런 갈증을 해결해 줄 수 있는 도구처럼 보였다. 드론은 이미 다양한 분야에서 활용되고 있었고, 배워두면 언젠가 쓰일 수 있겠다는 생각도 있었다.교육은 천안에 있는 남서울대학교 드론교육원에서 진행됐다. 청주에서 매일 아침 일찍 출발해야 했지만, 막상 도착해 비행장에 서 보니 그런 수고로움은 크게 느껴지지 않았다. 탁 트인 공간 위에 정식 실기시험 규정을 충족하는 규모의 비행장이 3개나 있었고, 각 구역마다 안전거리 15m 후방 컨테이너 안에서 교육이 동시에 진행되고 있었다.처음 일주일은 실내 교육장에서 이론과 시뮬레이터 훈련이 이어졌다. 드론 조종은 양쪽 엄지손가락으로 작은 스틱을 움직여 이루어진다. 단순해 보이지만, 막상 해보면 전혀 그렇지 않다. 화면 속 기체는 생각처럼 움직이지 않았고, 조금만 엇나가도 바로 실격 판정이 내려졌다. 손가락은 점점 굳어갔고, 자신감은 빠르게 떨어졌다. '이걸 내가 할 수 있을까'라는 생각이 하루에도 몇 번씩 고개를 들었다.둘째 주부터는 실제 비행이 시작됐다. 이륙 전 점검부터 비행 절차까지, 하나하나 순서를 지켜가며 반복했다. 여러 비행장을 번갈아 사용하며 훈련이 진행됐는데, 그때마다 미묘하게 다른 바람의 방향과 환경을 체감할 수 있었다. 같은 동작을 반복해도 결과가 달라지는 이유를 몸으로 이해하게 됐다.특히 GPS 보조 없이 기체를 조종하는 '자세 모드'는 쉽게 적응되지 않았다. 바람을 그대로 받는 기체가 흔들릴 때마다 손가락이 따라가지 못했다. 교관님들은 엄지손가락으로 스틱을 살짝 누른 상태로 "톡톡 치듯이 조종하라"고 말했지만, 그 감각을 익히는 데에는 시간이 필요했다. 몇 번이고 같은 동작을 반복하며 조금씩 감을 찾아갔다.셋째 주가 되자 흐름이 달라졌다. 복잡하게 느껴졌던 절차들이 자연스럽게 이어졌고, 비행도 한결 안정됐다. 어느 순간부터는 머리로 생각하기보다 몸이 먼저 반응하고 있었다. 처음의 낯선 느낌은 어느새 익숙함으로 바뀌어 있었다.정식 교육을 받기 전까지 드론은 그저 '날리는 기계'로만 보였다. 하지만 교육을 마치고 나니 시선이 달라졌다. 이제는 드론을 띄우는 사람들만 봐도 '이곳이 비행 가능한 구역인지', '관련 규정을 지키고 있는지'를 먼저 떠올리게 된다.내가 살고 있는 지역이 공항 반경 제한 구역에 포함된다는 사실도 이번에 처음 알게 됐다. 이전에는 생각해본 적도 없던 기준이었다. 배운다는 것은 단순히 기술을 익히는 일이 아니라, 이처럼 세상을 바라보는 시선을 바꾸는 일이기도 했다.반복 훈련과 지도 속에서 실력이 눈에 띄게 달라졌다. 그러다 보니 이 과정에 선발되지 못한 사람들에게 미안한 마음도 들었다. 실제 수료식에서 교육 동기들은 비슷한 이야기를 했다. "이렇게 좋은 과정을 우리만 배우고 그냥 지나치기엔 아쉽다"는 것. 실제로 선발되지 못한 일부 인원은 자비로 추후 진행되는 교육을 신청했다는 이야기도 들렸다. 그만큼 한 번쯤 배워볼 만한 과정이라는 데에는 충분한 공감대가 형성돼 있었다.넓은 비행장 위에서 반복하던 훈련의 시간들은 생각보다 오랜 여운으로 남을 것 같다. 단순히 자격증을 준비하는 과정이라기보다, 새로운 감각을 익히고 세상을 달리 보게 되는 시간이 아니었나 싶다. 이제 남은 건 이번 달 말에 있을 실기 시험. 쉽지는 않겠지만, 한 번에 통과해 보고 싶다. 이번 경험이 또 다른 가능성으로 이어질 수 있기를 기대해 본다.