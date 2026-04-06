장종태, 장철민 지지 선언... 민주당 대전시장 결선 '장장연대' 본격화

큰사진보기 ▲더불어민주당 대전시장 경선에서 탈락한 장종태(대전 서구갑, 왼쪽) 의원이 6일 오전 대전시의회에서 기자회견을 열어, 대전시장 경선 결선에 진출한 장철민(대전 동구) 의원 지지를 공식 선언했다. ⓒ 장철민 관련사진보기

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큰사진보기 ▲더불어민주당 대전시장 경선에서 탈락한 장종태(대전 서구갑, 왼쪽) 의원이 6일 오전 대전시의회에서 기자회견을 열어, 대전시장 경선 결선에 진출한 장철민(대전 동구) 의원 지지를 공식 선언했다. ⓒ 장철민 관련사진보기

더불어민주당 대전시장 경선에서 탈락한 장종태 의원이 대전시장 경선 결선을 앞두고 장철민 후보 지지를 공식 선언했다. 이에 따라 민주당 대전시장 경선은 장종태·장철민 두 사람의 이른바 '장장연대'가 공개적으로 결속을 드러내며 결선 국면에 돌입하게 됐다.장종태 의원과 장철민 후보는 6일 오전 대전시의회 기자실에서 공동기자회견을 열고, 장 의원이 장 후보를 전폭 지지하는 '원팀 정책연대'를 공식 선언했다.이번 선언은 전날 부활절을 맞아 두 사람이 장종태 의원 지역구인 서구갑 소재 서대전제일감리교회 예배에 함께 참석한 직후 이뤄진 것으로, 사실상 결선 국면에서의 정치적 결합과 정책 공조를 대외적으로 분명히 한 자리다.특히 장종태 의원이 자신의 핵심 지지 기반에서 장철민 후보를 직접 소개하고 지지 의사를 밝힌 데 이어, 하루 만에 기자회견 형식으로 이를 공식화했다는 점에서 이번 연대는 단순한 우호적 지지 수준을 넘어선 결선 공동전선의 성격을 띠게 됐다.두 사람은 이날 기자회견에서 이번 연대가 단순한 세 결집이 아니라 대전의 미래 비전에 대한 정책적 합의라고 거듭 강조했다.이날 장종태 의원은 "장철민 후보의 승리를 위해 모든 힘을 보탤 것"이라며 "저희 두 사람은 이번 대전시장 경선 결선에서 충청권 행정통합이라는 이재명 정부의 과제를 완수하고, 대전의 미래를 만들기 위해 '원팀'으로 나설 것을 선언한다"고 밝혔다.이에 장철민 후보는 "장종태의 경륜과 따뜻한 철학, 장철민의 젊음과 일머리가 만났다"며 "민주당의 이름으로 대전의 내일을 함께 책임질 가장 든든한 하나의 팀, '유능한 통합연대'의 하나 된 힘으로 멈춤 없는 대전의 도약을 이뤄내겠다"고 말했다.이번 기자회견에서 두 사람이 특히 강조한 것은 정책 연대다. 장철민 후보는 장종태 의원이 준비해 온 '6대 대전환' 공약을 전면 인계받아 공동공약으로 구체화하겠다고 밝혔다. 단순히 결선에서 서로를 지지하는 정치적 합의가 아니라, 실제 시정 비전과 정책 방향을 공유하겠다는 선언이다.먼저 청년 분야에서는 대전시정 최초로 '청년수석 제도'를 도입하고, 시장 직속 '청년위원회'를 신설해 청년이 정책 형성 과정의 주변이 아니라 중심에 서는 구조를 만들겠다고 밝혔다. 또 첨단산업 종사 청년에게 '코리빙 임대주택'을 최우선 공급하는 등 인재 정착 패키지를 공동 추진하기로 했다. 청년이 머무는 도시가 아니라 청년이 주도하는 도시로 대전을 재편하겠다는 구상이다.경제 분야에서는 국책 연구기관의 기술 사업화를 지원하는 'AI 스핀오프 특구'를 대전 규제제로 국가전략특구 내에 최우선 지정하고, 수도권 기업의 대전 이전 패키지를 가동해 '딥테크 경제 거점'을 육성하겠다고 했다. 대덕특구와 연구개발 자원을 가진 대전의 강점을 산업 생태계 확장으로 연결하겠다는 방향이다.복지 분야에서는 전 시민 'AI시민비서'와 '1인 1 AI 주치의 도입'을 통해 행정과 의료의 사각지대를 줄이겠다고 밝혔다. 여기에 맞벌이 부부를 위한 육아 시차출퇴근제 확대, 0~5세 공공 돌봄망 구축, 임신·출산 의료비 전액 지원 등을 내세워 아이 키우기 좋은 대전을 만들겠다고 약속했다.이날 질의응답에서는 경쟁자인 같은 당 허태정 후보와 국민의힘 이장우 시장을 겨냥한 날선 비판이 나왔다. 장철민 후보는 "시민들께서 이장우 시장이 어떻게 독선적으로 시정을 망쳤는지 다 보았고, 시민 삶으로 체감하고 있다"며 "허태정 시정에 대한 판단도 이미 다 돼 있다. 대통령 한 사람이 바뀌고 이재명 정부가 들어서면서 나라가 바뀌었듯이, 대전도 새로운 에너지와 리더십이 필요하다"고 주장했다.자신의 강점에 대해서는 "대전이 바뀔 수 있다는 가능성과 희망"이라고 답했다. 그는 "답답한 대전시정을 깨고 대전의 미래를 변화시키는 민주당의 모습, 앞으로 바뀔 대전시정의 모습과 대전의 미래를 더 크게 상상하고 꿈꿔 봤으면 좋겠다"고 말했다.아울러 허태정 후보와의 차이를 두고는 대전·충청권 미래를 둘러싼 위기감의 차이를 강조했다. 장 후보는 "지방선거 이후 대전·충청에는 위기가 닥칠 것"이라며 "행정통합으로 전남·광주에 혜택이 가고, 대구에도 굉장히 큰 수혜가 돌아갈 텐데 허 후보는 통합과 관련한 대전 미래에 대한 위기감이 약하고 내용도 부실하다"고 말했다. 그러면서 "이 문제를 제대로 대처하지 못하면 큰일이 난다"고 했다.끝으로 허태정 후보에게 제안한 공개 토론에 대해 "기존 TV 토론은 시간이 제한돼 정책을 충분히 설명하기 어려웠다"며 "시민에게 비전과 정책을 충분히 설명할 수 있는 자리가 필요하다"고 말했다. 이어 "형식과 방식은 제한하지 않겠다. 방송 토론이든 공개 토론이든 모두 가능하다"고 재차 공개 토론을 촉구했다.한편 민주당 대전시장 후보 경선 결선 투표는 오는 11일부터 13일까지 진행되며, 권리당원 선거인단 50%와 안심번호 선거인단 50%를 반영해 최종 후보를 결정하게 된다.