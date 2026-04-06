2030년 재생에너지 발전 비중 20% 이상 확대한다

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 6일 청와대에서 열린 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 김성환 기후에너지환경부 장관에게 질문하고 있다. 2026.4.6 [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲김성환 기후에너지환경부 장관이 6일 청와대에서 열린 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 이재명 대통령에게 국민주권정부 에너지 대전환 추진계획 관련 보고를 하고 있다. 2026.4.6 [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲김성환 기후에너지환경부 장관이 6일 아침 서울 노원구 자택에서 정부서울청사까지 지하철을 이용한 출근으로 에너지절약 국민행동에 동참하고 있다. ⓒ 기후에너지환경부 관련사진보기

정부가 화석연료 에너지 구조에서 벗어나 재생에너지 중심 전력 체계로의 전환에 본격 나선다. 중동 전쟁으로 인한 에너지 안보 위기와 전력 수요 급증이라는 이중 압박 속에서 에너지 대전환을 해법으로 내놓은 것이다. 이를 위해 산업·수송·난방 전반을 전기화하고, 2030년까지 재생에너지 발전 비중을 현재 9% 수준에서 20% 이상으로 끌어올리겠다는 계획이다.김성환 기후에너지환경부 장관은 6일 오전 국무회의에서 이같은 내용을 담은 '국민주권정부 에너지 대전환 추진계획'을 보고했다. 이번 계획에는 ▲재생에너지 확대 ▲녹색 제조 육성 ▲에너지 전환 지역균형발전 등 3대 정책방향과 10대 과제가 담겼다.핵심은 재생에너지 확대를 위해 전기화와 탈탄소화를 동시에 추진, 에너지 체계를 근본적으로 혁신하는 데 있다.우선 정부는 2030년까지 재생에너지 설비 100기가와트(GW)를 조기에 보급할 계획이다. 발전 비중도 20% 이상으로 끌어올린다는 목표를 제시했다. 이를 위해 태양광과 풍력 보급을 대폭 확대하고, 산업단지 지붕형·영농형·수상형 등 다양한 방식의 태양광 사업을 동시에 추진한다. 풍력의 경우 입지 선정과 인허가 절차를 간소화해 사업 기간을 단축할 예정이다.석탄 발전은 단계적으로 줄인다. 현재 가동 중인 60기의 석탄발전소는 2040년까지 순차적으로 폐지하고, 이후에도 수명이 남는 21기는 안보 전원으로 활용하는 방안을 검토한다. 지역 지역의 경제 충격을 최소화하기 위한 특별법을 제정하고, 대체 산업을 육성하는 방안도 함께 마련한다.전체 에너지 소비의 48%를 차지하는 열에너지 분야도 처음으로 국가 차원의 관리 체계에 들어간다. 도시가스 중심 구조에서 벗어나 공기열·수열 기반 히트펌프 등 재생열 중심으로 전환한다. 관련해 열에너지 관리법 제정도 추진한다.산업 부문에서는 '녹색 제조 세계 3강 도약'을 내세웠다. 태양광, 풍력, 배터리 저장장치(BESS) 등 에너지 산업 생태계를 키운다. 수소환원제철과 전기 기반 석유화학 공정 도입 등으로 제조업의 탈탄소화를 추진한다. 특히 탄소 감축이 어려운 분야에는 수소와 탄소포집·저장(CCUS) 기술을 활용할 방침이다.수송 부문에서도 전기화가 가속된다. 정부는 2030년 신차의 40%를 전기·수소차로 보급하는 목표를 앞당기고, 경찰차·택시·법인차 등 공공·상업용 차량의 전환을 우선 추진한다. 건설기계와 농기계, 선박 등으로도 전기화 범위를 확대한다.전력망 역시 중앙집중형에서 분산형·양방향 구조로 개편된다. 지역 내에서 생산·저장·소비가 이루어지는 '에너지 자립형 분산특구'를 확대하고, 에너지저장장치(ESS)와 양수발전 등 유연성 자원을 늘린다. 지역 간 전력 불균형은 해저송전망 등으로 보완할 계획이다.전기요금 체계도 손 본다. 지역별 전력 자립도와 송전 비용을 반영한 요금제를 도입하고, 시간대별 요금제도 단계적으로 시행된다. 동시에 재생에너지 시장 제도를 개편해 발전 단가를 낮추겠다는 것이다. 해당 제도는 4월부터 단계적으로 시행될 예정이다.정부는 이번 전환 과정에서 국민 참여도 확대한다. 전국에 주민 참여형 '햇빛·바람 소득마을'을 조성해 약 1000만 명이 에너지 생산에 참여하고 수익을 공유하는 구조를 만들겠다는 것이다. 송전망 건설 과정에서도 주민 투자 참여를 유도해 수용성을 높이겠다는 계획이다.김성환 장관은 "국민주권정부 에너지 대전환 추진계획을 신속히 추진해 우리나라를 중동 전쟁 등 대외적 충격에도 흔들리지 않도록 만들어가겠다"고 밝혔다.