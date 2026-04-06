가세로 태안군수, 검찰 송치에 "원칙 무너진 불법 수사"

큰사진보기 ▲가세로 태안군수가 6일 기자회견을 열고 충남경찰청 청탁금지법 수사와 검찰송치에 대해 강력히 규탄했다. ⓒ 이성엽 관련사진보기

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큰사진보기 ▲가세로 군수의 지지자들이 충남경찰청 수사와 검찰송치에 대해 "정치적 표적수사"라고 규탄하고 나섰다. ⓒ 이성엽 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 태안신문에도 실립니다.

경찰이 청탁금지법 위반 혐의를 받는 가세로 태안군수를 기소 의견으로 검찰에 송치한 가운데, 가 군수가 "원칙과 상식이 무너진 불법 수사"라고 강력 반발하고 나섰다.앞서 충남경찰청 형사기동팀은 지난해 5월 가세로 군수의 집무실과 자택, 군청 행정지원과 등에 대한 압수수색을 진행하며 본격적인 수사에 나섰고, 수사 소식이 전해지며 지역사회가 술렁이기 시작했다.사무관 승진을 대가로 금품을 받았다는 혐의를 받는 가 군수는 압수수색 직후 여러 언론매체를 통해 혐의를 전면 부인해 왔다.이에 대해 가세로 군수는 6일 기자회견을 열고 "어떠한 증거도 없이 1년여를 끌다가 중요한 시점에 이뤄진 면피성 기소에 강한 분노를 느낀다"며 "이는 명백한 불법 수사이며 보이지 않는 손에 의한 아주 흉악한 악의적 수사"라고 의혹을 제기했다.기자회견을 통해 가 군수는 "충남경찰청은 소위 '청탁금지법' 위반 혐의를 두고 이를 실체적 진실에 기반하지 않고 절차를 중요시하지 않으며 참고인의 중요한 진술을 무시하는 등 불법 수사를 하고 있다"면서 "1년여를 질질 끌면서 특단의 사유도 없이 묵혀두었다가 중요한 이 시점(지방선거)에 기소 의견으로 송치한 결정에 대해 강한 분노를 느낀다"고 말문을 열었다.이어 "처음부터 선입견을 갖고 납득할 만한 근거도 없이 오로지 자의적인 판단으로 이뤄진 검찰 송치를 강력히 규탄한다"고 말했다.해당 사안을 불법 수사라고 단정한 가 군수는 "아직도 몇 사람의 농단에 의해 이뤄지는 것을 도저히 묵과할 수 없다. 잘못된 수사 행태를 답습해 온 수사관들에게 응당한 책임을 묻기 위해 이 자리에 섰다"면서 "어떠한 부정 청탁을 받은 적도 없으며 더구나 금품을 수수한 사실 또한 없다. 관련자 또한 금품을 제공한 사실이 없다고 주장하고 있음에도 수사관 한두 명의 그릇된 판단에 따라 검찰에 송치됐다"고 비판했다.이어 "충남청은 강력팀 20여 명을 동원해 약 1년간 수사하면서 지난해 7월 29일 이후 단 한 차례의 소환조사로 무엇을 확인했고 또 어떤 근거로 기소 의견까지 이어졌는지, 이것이 제대로 된 판단인지 답해 달라"고 말했다.그러면서 "이것은 수사가 아니고 짜맞추기 위해 이미 그려낸 작품을 만들어낸 것으로, 알리바이를 입증할 수 있는 명백한 진술은 어디에 숨겨놓고 있는지, 또 나에게 유리한 자료는 왜 조사를 하지 않는 것인지, 사건의 실체적 사안을 좌우할 중요한 부분이 받아들여지지 않는 이유는 무엇인지"라고 따져 물었다.그러면서 "절차와 과정을 무시하고 결과부터 정해놓은 짜맞추기 수사를 한 수사관은 그에 상응하는 책임을 져야 할 것"이라며 "저는 이 사안을 결코 좌시하지 않을 것이다. 잘못된 판단과 그릇된 수사 행태, 그리고 그 책임에 대해 끝까지 묻겠다. 이번 수사의 문제점과 함께 100% 무고하다는 것을 반드시 밝혀내겠다"고 강조했다.끝으로 "끝까지 책임 있는 자세로 수사에 임할 것이며 군민 여러분께 한 점 부끄럼 없는 결과로 답할 것"이라며 "근거 없는 의혹 제기와 왜곡된 정치적 공세에 흔들리지 말고 저 가세로를 믿어 달라"고 결백을 주장했다.가 군수의 기자회견 직후 지지자들 또한 성명을 통해 "우리는 이번 사건이 단순한 사법 절차가 아닌 명백한 정치적 의도가 개입된 표적 수사이자 지방선거 개입 행위로 규정하며 강력히 규탄한다"면서 "지금 필요한 것은 무리한 송치가 아니라 사법기관의 정치적 중립과 공정성 회복이다. 검찰이 이 사건을 그대로 이어받아 수사를 확대하거나 기소로 이어진다면 이는 곧 지방선거에 직접 개입하는 중대한 헌정질서 훼손으로 규정될 것"이라고 주장했다.그러면서 ▲충남경찰청은 정치적 의도가 의심되는 이번 송치에 대해 즉각 책임을 인정하고 사과할 것 ▲검찰은 지방선거 및 당내 경선에 영향을 미칠 수 있는 일체의 수사를 즉각 중단할 것 ▲본 사건에 대해 객관적 증거에 근거한 신속한 판단으로 불기소 처분을 내려 군정 혼란과 지역사회 분열을 막을 것 ▲정치권은 사법기관을 동원한 음해와 공세를 즉각 중단할 것을 촉구했다.한편, 가세로 군수는 해당 사건 알리바이에 대해 "경찰이 금품을 받았다고 추정하는 날이 2022년 7월 23일인데 그날 해당 시간을 확인해 보니 안면도 꽃지해수욕장에서 쓰레기를 줍는 행사에 참석했다"라며 "당시 군청 직원도 함께 있었다고 진술했고 어촌어항공단 직원도 봤다고 했지만 무시됐다"고 설명했다.또한 보이지 않는 손에 대해서는 "나도 몰랐던 일을 특정인이 먼저 알고 소문을 내면 그대로 이어지더라. 또한 내가 언제 어떤 조사를 받는지 미리 알고 기다렸다가 사진을 찍고 보도가 먼저 나간다"면서 "이는 경찰이 수사 과정을 특정인에 유출하고 있다는 확신"이라고 말했다.