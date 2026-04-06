원미산 분홍빛 진달래 물결, 봄 풍경 완성한 사람들

큰사진보기 ▲먼마루벚꽃거리의 풍경 ⓒ 유수영 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲밤에 바라본 벚꽃은 또 다른 느낌을 자아낸다. 흐드러지게 피어있는 벚꽃의 소담스러움이 참 예쁘다. ⓒ 유수영 관련사진보기

큰사진보기 ▲원미산 진달래축제 현장에는 진달래와 개나리들이 한창이었다. ⓒ 유수영 관련사진보기

큰사진보기 ▲산수유꽃베르네천 산책로에는 다양한 꽃들이 피어있었다. ⓒ 유수영 관련사진보기

큰사진보기 ▲푸른 하늘과 만개한 꽃, 푸른 나무가 참으로 곱다. ⓒ 유수영 관련사진보기

바야흐로 봄이다. 4월의 달력을 막 넘긴 지금, 산과 들에는 고운 빛깔의 꽃들이 만개했다. 나는 지난 4일과 5일, 부천의 먼마루벚꽃거리와 원미산, 베르네천을 찾았다. 4일에는 비가 예보돼 있었다. 외출을 미루고 집안일과 원고 작업을 이어가던 중, 끝내 비는 내리지 않고 바람만 선선하게 불었다. 저녁을 마치고 서둘러 집을 나섰다. 퇴근길마다 버스 안에서 스치듯 바라보던 벚꽃이 계속 마음에 남아 있었기 때문이다.천천히 걸어도 십여 분이면 도착하는 먼마루벚꽃거리는 부천의 봄을 가장 손쉽게 체감할 수 있는 공간 중 하나다. 화려하게 꾸며진 관광지는 아니지만, 그렇기에 오히려 일상 속에서 계절의 변화를 자연스럽게 마주하게 된다.도로를 따라 길게 이어진 벚나무들은 일정한 간격으로 서서 가지마다 꽃을 가득 매달고 있었다. 인공적인 장식이 없어도 충분히 근사하게 완성되는 풍경이었다. 이곳의 가장 큰 매력은 '속도'에 있다. 빠르게 지나칠 때는 보이지 않던 것들이, 걸음을 늦추는 순간 하나씩 드러난다. 발밑에 쌓인 꽃잎과 바람에 흩날리는 분홍빛 꽃잎, 그리고 그 사이를 오가는 사람들의 일상까지. 특별할 것 없어 보이지만 그 평범함으로 인해 더 마음을 파고든다.특히 이곳에는 연인들의 발걸음이 유독 많았다. 풍성한 벚꽃을 배경으로 사진을 찍거나, 손가락으로 '브이'자를 그리며 순간을 남기는 모습이 이어졌다. 짧은 봄을 붙잡아 두려는 듯, 한 장면 한 장면을 정성껏 기록하는 모습이 인상적이었다. 흩날리는 꽃잎 사이에서 서로를 바라보는 시선은 계절과 닮아 있었다. 잠깐 머물렀다가 금세 사라질 것을 알면서도, 그 순간 만큼은 온전히 붙잡아 두려는 마음처럼 보였다.해가 완전히 저물기 전, 어둠과 빛이 섞인 시간대의 거리에서는 또 다른 풍경이 펼쳐진다. 가로등과 간판 불빛 아래에서 벚꽃은 색을 달리하며 도시의 일부처럼 자연스럽게 스며든다.다음 날 발걸음은 원미산으로 이어졌다. 진달래 군락지는 말 그대로 산이라기보다 하나의 '색'이라고 표현하는 것이 적당해 보였다. 초록이 올라오기 전의 산등성이를 분홍빛이 가득 채우며 하나의 장면처럼 펼쳐졌다. 가까이에서는 꽃 하나하나가 바람에 흔들리지만, 조금만 거리를 두면 그 움직임이 하나로 이어져 거대한 물결처럼 보인다.올해로 26회를 맞은 원미산 진달래축제는 해마다 방문객이 늘어나며 부천의 대표적인 봄 행사로 자리 잡고 있다. 수십 년에 걸쳐 하나씩 심어진 진달래가 지금의 군락을 이루었다는 점에서, 이 풍경은 자연과 사람의 시간이 함께 쌓여 만들어진 결과이기도 하다. 또한 많은 인파 속에서도 자원봉사자들의 안내가 이어지며 비교적 질서 있게 축제가 운영되고 있었다.원미산에는 가족 단위 방문객들이 유난히 많았다. 돗자리를 펴고 자리를 잡은 뒤 음식을 나누거나, 천천히 산책을 즐기는 모습이 곳곳에서 이어졌다. 부모의 손을 잡고 걷는 아이들, 챙이 넓은 모자를 눌러쓴 채 그늘에 앉아 있는 어르신들까지 세대가 뒤섞인 풍경이 자연스럽게 만들어졌다.꽃을 보기 위해 모였지만, 결국 사람을 바라보게 되는 순간들이 이어졌다. 진달래가 산을 채운 것이 아니라, 그 사이를 채운 사람들의 시간이 함께 어우러져 봄의 풍경을 완성하고 있었다. 마치 수많은 진달래 나무의 가지마다 틔운 것이 꽃이 아니라 구경을 온 가족들의 얼굴이 아닐까 하는 생각마저 들었다. 가족 간의 사랑과 정이 꽃보다 아름다운 순간이었다.산을 내려와 베르네천으로 향했을 때, 봄은 또 다른 방식으로 이어지고 있었다. 물 위로는 잉어들이 무리를 지어 유영하고 있었고, 왜가리는 움직임을 멈춘 채 물속을 응시하고 있었다. 청둥오리 가족은 하천을 따라 오가며 계절의 변화를 몸으로 받아들이고 있었다.산책로 주변에는 이름 모를 풀들이 고개를 내밀고 있었고, 그 사이로 클로버가 자리를 잡고 있었다. 특별히 손대지 않아도 해마다 같은 자리에서 다시 올라오는 것들. 그 반복이 오히려 계절의 확실한 증거처럼 느껴졌다.베르네천 주변에서는 홀로 시간을 보내는 사람들이 눈에 띄었다. 이어폰을 낀 채 천천히 걷는 이들, 가벼운 복장으로 러닝을 즐기는 이들, 반려견과 함께 느릿하게 산책을 이어가는 모습까지 각자의 속도로 봄을 지나고 있었다.물가에 멈춰 서서 물고기를 들여다보거나, 카메라를 들어 흩날리는 벚꽃을 담는 손길도 이어졌다. 누군가와 함께하는 봄이 아니라, 혼자여도 충분한 계절이라는 사실을 조용히 보여주는 장면들이었다.벚꽃은 흩날리고 있었고, 진달래는 절정을 지나고 있었으며, 버드나무들은 이제 막 새싹이 시작되고 있었다. 서로 다른 속도로 진행되는 봄이 한 공간에서 겹치고 있었다.해마다 유명한 벚꽃 명소를 찾아 나서며 이것이 꽃놀이인지 고생인지 헷갈릴 때가 있다. 하지만 조금만 시선을 돌리면 집 가까운 곳에서도 충분한 봄을 만날 수 있다.5일 밤과 6일 새벽에 내린 비로 많은 꽃잎이 떨어졌지만, 창밖은 여전히 봄으로 가득하다. 아직 계절을 느끼지 못했다면, 늦기 전에 잠시라도 밖으로 나가보기를 권한다. 봄은 생각보다 가까운 곳에서 이미 한창이다.