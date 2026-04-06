이 대통령 "중동 전쟁 상황인데 가짜뉴스 유포? 반란 행위"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 6일 청와대에서 열린 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관의 5개 대응반별 조치사항 점검 및 향후 계획 보고를 청취하고 있다. 2026.4.6 [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"대한민국이 어쨌든 중동 전쟁으로 인한 전시 상황인데 국정에 혼란을 주는 가짜뉴스를 의도적으로 퍼뜨리는 행위는 반란 행위나 다름 없다."

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이재명 대통령이 6일 국무회의에서 중동발 위기 대응 관련 가짜뉴스에 대한 엄정한 대처를 행정안전부에 주문하면서 한 말이다.이 대통령은 이날 "(환율 관련) 달러 강제 매각 및 4대 시중은행 달러 환전규제 등의 가짜뉴스에 대한 형사고발 조치를 완료했다"면서 공급망 관련 품목별 수급 상황 언론보도에 대한 팩트체크 및 적극 대응을 요청하는 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관 발언 이후 이러한 주문을 내놨다.이 대통령은 "심지어 책임 있는 정치인들조차도 가짜뉴스를 퍼뜨리거나, 아니면 가짜뉴스인 걸 모를 리 없을 것 같은데 그 가짜뉴스를 기반해 증폭시키는 일들을 한다"고 지적했다.이어 "가짜뉴스는 전쟁 때 적군이 쓰는 수법이다. 상대 진영을 교란할 때 제일 좋은 것이 가짜뉴스를 퍼뜨려 혼란을 초래하는 방식"이라며 "평소에 장난삼아 하는 것과는 차원이 다르다"고 강조했다.이 대통령은 그러면서 "국정에 혼란에 주는, 국민들에게 영향을 주는 이런 가짜뉴스에 대해서는 좀 더 강력한 대응이 필요하다"며 "필요하면 팀을 만들어서. 좀 더 선제적으로 (가짜뉴스들을) 스크린을 하면 좋겠다"고 주문했다.이 대통령은 이날 "중동 전쟁 장기화의 충격이 민생경제 전반으로 확대되고 있다. 당장 종전이 이루어진다 해도 전쟁의 상처는 오랜 기간 지속될 것으로 보여진다"면서 관련 추가경정예산안(추경)의 조속한 심사 및 집행 등을 강조했다.이 대통령은 추경 심사와 관련 "처리 기간을 줄이는 것만큼 중요한 것이 실제 집행"이라며 "추경이 통과되는 즉시 최단 기간의 예산 집행이 효율적으로 이루어질 수 있도록 지금부터라도 사전 준비에 만전을 기해 주시기 바란다"고 당부했다.특히 "취약계층의 어려움을 세심하게 살피는 노력과 함께 대외 변수와 지정학적 리스크에 취약한 우리 경제 구조를 근본부터 새롭게 개편하는 경제․산업 대전환에도 속도를 내야 된다"며 '재생에너지 전환'을 강조했다.이 대통령은 "과거 오일쇼크를 겪고도 여전히 특정 지역에 편중된 에너지 수급처를 다변화해 나가고 화석연료 중심의 산업 체계를 과감하게 그리고 신속하게 전환해야 되겠다"라며 "IMF 외환위기를 IT 강국 도약의 계기로 삼았던 것처럼 이번 중동발 위기를 재생에너지 강국으로 나아가는 기회로 만들어야 되겠다"고 짚었다.참고로 이번 추경안에는 ▲ 신재생에너지 금융지원(2205억 원) ▲ 가정용 미니태양광(250억 원) ▲ 태양광 보급(624억 원) 등 재생에너지 확대 및 전환을 위한 예산들이 포함돼 있다.