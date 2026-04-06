인천시교육청, '읽걷쓰AI 협력 공동 워크숍' 개최

큰사진보기 ▲인천시교육청은 4월 3일 제물포AI융합교육센터에서 구글 포 에듀케이션(Google for Education)과 교육청 담당자 등 30여 명이 참석한 가운데 '읽걷쓰AI 협력 공동 워크숍'을 열었다. ⓒ 인천시교육청 관련사진보기

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인천시교육청(교육감 도성훈)은 4월 3일 제물포AI융합교육센터에서 구글 포 에듀케이션(Google for Education)과 교육청 담당자 등 30여 명이 참석한 가운데 '읽걷쓰AI 협력 공동 워크숍'을 열었다.이번 워크숍은 3월 24일 발표한 '인천 AI교육 공동선언'의 취지를 바탕으로 인천 AI교육이 지향하는 읽걷쓰AI의 현장 적용 및 발전 방안을 모색하기 위해 마련했다.워크숍 오전 세션은 인천시교육청의 읽걷쓰AI에 대한 소개를 시작으로, 구글이 각국 정부와 교육기관의 AI교육 전략 수립을 지원하는 글로벌 정책 협력 프로그램인 Google AI Policy Lab의 주요 사례를 공유하는 시간을 가졌다.오후에는 교육청 관계자들과 구글의 전문 퍼실리테이터들이 소그룹으로 읽걷쓰AI의 현장 안착을 위한 부서별 역할과 지원 방안 등에 대한 토의를 진행했다.이어진 교육감 간담회에서는 글로벌 AI교육 정책 사례를 통해 확인된 시사점이 읽걷쓰AI의 방향과 맞닿아 있다는 점에 대한 이해를 나누고, 향후 글로벌 정책 협력 과정에서의 활용 가능성 등을 함께 살펴봤다.워크숍에 참여한 구글 포 에듀케이션 관계자는 "읽걷쓰AI는 인간다움과 자기주도성을 중심에 둔 AI교육 방향이라는 점에서 의미가 크다"면서 "읽걷쓰AI의 실천 사례가 향후 Google AI Policy Lab의 글로벌 정책 협력 과정에서도 의미 있는 참고사례가 될 수 있기를 기대한다"고 밝혔다.