정원오 "시민이 주인인 서울, '일잘러' 정원오가 착착 해결"

"오세훈 시장의 철학은 방향부터 틀렸습니다."

큰사진보기 ▲더불어민주당 정원오 서울시장 예비후보는 6일 오전 오마이TV <박정호의 핫스팟>에 출연해 "시정의 주인은 시장이 아니라 시민"이라며 "오세훈 시장의 철학은 방향부터 틀렸다"고 비판했다. ⓒ 오마이TV 관련사진보기

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6일 오전 오마이TV <박정호의 핫스팟>에 출연한 더불어민주당 정원오 서울시장 예비후보는 "시정의 주인은 시장이 아니라 시민"이라며 이와 같이 오세훈 서울시정을 비판했다. 성동구에서 12년간 구청장으로 재임하며 '일잘러(일을 잘하는 사람)'라는 별명을 얻은 정 예비후보는 이제 서울시 전체의 변화를 이끌 준비가 되었다고 강조했다.그는 이번 서울시장의 임기가 이재명 대통령의 잔여 임기와 일치한다는 점을 강조하며 '이재명 정부의 서울시장'이라는 슬로건을 내걸었다. 그는 "대통령과 시장의 손발이 맞지 않으면 4년 내내 엇박자가 나 고통받는 것은 시민들"이라며 "10년 넘게 일로써 인연을 맺어온 이재명 대통령과 '착착' 호흡을 맞춰 현안을 해결하겠다"고 밝혔다.그가 제시한 핵심 공약은 이른바 '착착 시리즈'다. '착착 교통' 은 서울 어디든 30분 이내에 목적지에 도착하는 '30분 통근 도시'를 지향한다. 집 앞 5분 거리 내 버스 탑승, 10분 내 역 도착을 목표로 마을버스 및 시내버스 노선을 전면 개편하고, 장거리 출퇴근자를 위해 집 근처 공공 공유 오피스를 확대하는 유연 근무제를 도입하겠다는 구상이다. 또 '착착 주거'와 '착착 안전'을 통해 수요 맞춤형 주택 공급과 싱크홀 등 보이지 않는 지하 공간까지 책임지는 안전 행정을 약속했다.정 예비후보는 "오 시장이 시민이 반대하는 사업을 '나중에 알아줄 것'이라며 강행하고 있다"며 "시민 주권 시대에 반하는 위험한 철학"이라고 꼬집었다. 특히 최근 오 시장이 발표한 강북 우선 투자 계획에 대해서도 "임기 6년 차에 접어들어 선거 직전에야 내놓은 대책은 진정성이 의심된다"며, "그동안의 실패에 대한 반성이 우선되어야 한다"고 지적했다.부동산 문제와 관련해서도 국민의힘 측의 '반값 전세' 공약이 토지 확보 대책 없이 구호에 그치고 있다고 비판한 뒤, 시장 직속 '토지은행'을 구축해 공공 임대 주택 공급을 획기적으로 늘리겠다는 대안을 제시했다.그는 박주민 의원이 '정 예비후보 측이 부동층을 제외하고 비율을 재계산한 가공 수치를 대량 유포해 선거법을 위반했다'고 의혹을 제기한 것에 대해 "내용을 확인해 보겠지만, 캠프 차원에서 그럴 이유가 전혀 없다"고 잘라 말했다. 그러면서 "이미 공식 발표된 조사 결과만으로도 앞서고 있는 상황에서 무리하게 수치를 왜곡할 동기가 없다"고 덧붙였다.또한 성동구 공공시설 무료 셔틀버스인 '성공 버스'에 대해 "교통 약자 장애인들을 위한 정책이지만 정작 성공 버스는 장애인들이 탈 수 없다. 대표적인 예산 낭비 정책"이라는 지적에 대해 그는 "도입 당시 국산 전기 저상버스가 없어 장애인 단체와 협의 후 한시적으로 운영한 것"이라며 "이미 마을버스 승객을 7% 늘리는 등 대중교통 활성화 효과가 입증된 합법적 정책"이라고 일축했다.아울러 그는 국민의힘 김재섭 의원이 제기한 '칸쿤 출장 의혹'에 대해 "범죄에 가까운 마타도어"라며 강력한 법적 대응 의사를 밝혔다.민주당 본경선 투표를 하루 앞둔 정 예비후보는 "가장 민주당스러운 후보는 본선에서 승리할 수 있는 후보"라며 한강벨트의 중심인 성동구에서 압도적 지지를 받았던 경험을 토대로 강남 3구와 중도층까지 아우르는 확장성을 보여주겠다고 강조했다.* 자세한 인터뷰 내용은 오마이TV 유튜브에서 확인할 수 있습니다.