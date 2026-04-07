'1억 기부시 콜업' 언론에 제보했다고 "선수 제재 등 검토중"

▲광주FC가 지난 3월 27일 홈페이지의 ’팬게시판‘에 올린 글에서 “’발전기금’ 제안 또는 금전과 선수 기회가 연결된 것처럼 비칠 수 있는 발언 여부에 대해서는 매우 엄중하게 보고 있다”라고 밝혔다. ⓒ 광주FC 관련사진보기