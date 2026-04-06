전남교육청, 경계선 학생 지원 확대... 전수조사는 중단키로

큰사진보기 ▲전남교육청 외부 전경. ⓒ 전라남도교육청 관련사진보기

큰사진보기 ▲'2026 전남교육청 기초학력 보장 시행계획' 중 주요 경계선지능 학생 지원 계획. ⓒ 느린인뉴스 관련사진보기

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전남교육청이 경계선지능 학생 지원을 확대한다. 수업 내 개별 지도부터 학교 밖 연계까지 이어지는 지원체계를 구축한다는 계획이다. 다만 학생 선별 방식은 전수조사에서 상시 발굴 체계로 전환한다. 기존 전수조사 결과를 기반으로 지원을 이어가되, 올해는 체크리스트를 활용한 수시 발굴을 통해 맞춤형 지원을 강화한다는 방침이다.전라남도교육청(교육감 김대중)은 '경계선지능 학생 지원'을 올해 기초학력 보장 중점 과제로 설정하고, '수업 내–학교 안–학교 밖'으로 이어지는 지원체계를 만들겠다고 밝혔다.지난 3월 공개된 '2026 기초학력 보장 시행계획'에 따르면 교육청은 올해 교육부 경계선지능 학생 선별 체크리스트를 활용해 연중 수시로 의심 학생을 발굴한다. 선정된 학생은 도내 22개 교육지원청 학습종합클리닉센터와 연계돼 심층상담과 맞춤형 학습코칭을 지원받으며, 필요에 따라 학교 밖 전문기관과 연계한 치료 지원도 이뤄진다.'경계선지능 학생 지원교사' 제도도 새롭게 도입된다. 초등 정규교사 20명이 도내 16개 초등학교에 배치돼, 학습에 어려움을 겪는 경계선지능 학생을 대상으로 1대1 맞춤 지도를 맡는다. 지원은 지난해 전수조사를 통해 선정된 경계선지능 학생을 중심으로 이뤄진다.지원교사는 학생별 맞춤형 지도계획을 세우고, 학습 상황을 지속적으로 살피는 사례 모니터링을 실시한다. 특히 정규 수업 시간 중 별도 공간에서 기초학습을 집중 지도하는 '풀아웃(Pull-out)' 방식과 담임교사와의 협력수업을 병행해 학습 격차를 줄이는 데 초점을 맞췄다. 이와 함께 학생별 학습 이력을 관리하고 학부모 상담을 지원하며, 연수 참여와 학습지원 협의회를 통해 학교 내 협력체계도 구축할 계획이다.경계선지능 학생의 인지 특성에 따른 개별 지원을 강화하기 위한 '핀셋 지원' 체계도 마련했다. 전남교육청은 지난해 실시한 '초등학교 1학년 경계선지능 진단검사 및 맞춤형 지원' 사업 결과를 토대로, 진단 지표별 지도 지침과 워크북을 개발했다.언어, 작업기억, 처리속도 등 세부 인지 지표에 따른 구체적인 지도 방안을 제시해 학생 특성에 맞는 지원이 가능하도록 한 것이 특징이다. 이를 토대로 지원교사 대상 연수를 진행해 현장 적용력을 높였으며, 오는 7월에는 '사회·정서적 특성 이해'를 주제로 2차 연수도 실시할 계획이다.한편 전남교육청은 '초·중등교육법'에 따라 학업에 어려움을 겪는 학생을 '천천히 배우는 학생'으로 정의하고, 2017년부터 관련 지원조례를 시행해왔다. 교육청은 2024년 목포 지역을 시작으로, 지난해에는 전라남도 내 전체 시·군 초등학교 1학년 학생 약 1만 명을 대상으로 전수조사를 확대 실시했다. 그 결과 경계선지능 진단을 받은 초1 학생과 읽기곤란(난독) 학생 등 총 171명에게는 전문기관과 연계한 치료 지원을 진행했다.다만 본지 취재에 따르면 올해는 별도의 경계선지능 학생 전수조사를 진행하지 않는 것으로 확인됐다. 대신 교육부가 개발한 교사·학부모용 경계선지능 학생 선별 체크리스트를 활용해 수시 발굴 체계를 강화할 계획이다.전남교육청 유초등교육과 장학사는 "경계선지능이 의심되는 학생을 수시로 발견해 지원할 수 있도록 체크리스트 활용 방안을 학교와 학부모에 안내했다"며 "체크리스트 결과에 따라 학습종합클리닉센터와 연계해 지원하고 있다"고 설명했다.김병남 유초등교육과장은 "학생마다 학습이 늦어지는 원인이 다른 만큼 정확한 진단과 맞춤형 지원이 중요하다"며 "모든 학생이 읽고 쓰는 즐거움을 알고 스스로 학습할 수 있는 힘을 기를 수 있도록 교육 안전망을 만들어 가겠다"고 말했다.