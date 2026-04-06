"중동 전쟁, 농민 공포는 이제 시작"... 농민들 정부에 지원 확대 촉구

큰사진보기 ▲충남지역 농민들이 6일 충남도청 프레스센터에서 기자회견을 열고, 농업 분야 예산을 추가 지원할 것을 촉구하고 있다. ⓒ 이재환 관련사진보기

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중동발 군사적 위기 고조와 호르무즈 해협 봉쇄 사태가 장기화되면서 농민들도 기름값과 농자재 가격인상으로 어려움을 겪고 있다. 기름값 상승으로 농업 현장에서는 가을 수확기에 폭등한 기름값 만큼, 농산물 가격을 보장 받지 못할 수도 있다는 우려도 나온다.앞서 지난 3월 31일 정부는 중동사태 장기화에 따른 고유가 대응과 취약계층 지원을 위해 26조 2000억 원 규모의 추가경정예산안(추경)을 편성했다. 그러나 농민들은 농업 관련 예산을 더 확대할 것을 요구하고 있는 상황이다.이런 가운데 전국농민회총연합 충남도연맹, 전국여성농민회총연합 충남연합, 충남친환경농업협회는 6일 충남도청에서 기자회견을 열고 "추경예산에 농업예산은 3%에 불과하다"며 농업 예산을 확대 편성할 것을 주문했다.이들은 기자회견을 통해 "농민들의 공포는 이미 시작됐다"고 호소했다. 이어 "원유 수입의 70%와 비료 원재료의 40%가까이 중동 해로에 의존하는 대한민국 농업은 지금 그 피해가 상상을 초월하는 대재앙의 문턱에 서 있다"며 "우리 농업은 비료와 비닐, 사료 원료 등 영농자재의 대외 의존도가 상당히 높다. 이번 사태는 식량 주권이 뿌리째 흔들리는 국가적 위기상황"이라고 지적했다.그러면서 "(비닐의 원료인) 나프타 재고 고갈로 피복 비닐 생산은 중단 위기에 처했고, 지역 농협 창고에서는 무기질 비료가 언제 다시 신규 입고될지 모른다는 불안이 팽배하다"라며 "단순한 무기질 비료 지원을 넘어 비닐, 육묘상자 등 전방위적 영농자재 차액 지원과 면세유 유가연동보조금 확대, 농사용 전기요금 인상분 보전을 즉각 시행하라"고 촉구했다.양율희 전여농 충남연합 부회장은 "이른 못자리를 해야 하는데, 다른 사람에게 맡기고 이 자리에 나왔다. 이제는 경유 가격이 휘발유 가격을 추월하고 있다"라며 "불안감에 밤잠을 설치고 있다. 농업은 전쟁 추경예산에서도 뒷전이다. 실제로 농업용 대응 예산은 800억원, 3%에 불과하다. 이는 농민 개인의 노력만으로 해결될 수 있는 문제가 아니다"라고 말했다.전량배 충남친환경농업협회 회장은 "얼마전에 논을 갈았다. (농업용) 면세유 가격을 따져보니, 중동 전쟁이 터지기 전보다 면세유 가격이 리터당 350원 정도가 더 들어가고 있다. 올 가을(수확기)에 추가로 들어간 비용만큼 쌀값이 오를 것인지에 대해서도 장담할 수 없는 상황이다"라고 말했다.그러면서 "생산비 폭등에서 비료, 멀칭 포장지 등도 전쟁보다 30% 이상 올랐다. 얼마나 더 오를지 모른다는 것도 불안정한 요인다. 생산비 폭등에 대한 중앙정부의 직접적인 지원이 필요하다"고 강조했다.