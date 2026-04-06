한국의 히로시마, 합천에서 묻다

올해 대안문화연대는 '전쟁 없는 세상, 핵 없는 세상을' 위한 평화기행 시리즈를 진행 중입니다. 지난 3월 29일 첫 번째 평화기행에 참여한 박수현 회원이 소감문을 작성했습니다.

1945년 8월 6일 오전 정찰기 3대가 히로시마 상공을 지나갔고 몇 시간 후 B-29 폭격기 1대가 단독으로 날아와 '리틀보이(우라늄235)'를 히로시마에 떨어뜨렸다. '리틀보이'가 터지면서 발생한 거대한 폭발의 충격파는 수많은 건물을 붕괴시켰고 동시에 발생한 밝은 빛은 사람들의 시력을 앗아갔으며 그 고열로 인해 온몸에 화상을 입게 되었다. 그 후 히로시마에서는 원자폭탄으로 인해 모든 것이 타버렸고 남은 재가 비와 섞여 수증기로 변해 '검은 비'가 내렸다.



1945년 8월 9일 오전 B-29 폭격기는 '팻맨(플루토늄)'을 싣고 고쿠라로 날아갔지만 날씨가 좋지 않아 나가사키로 기수를 돌렸다. 나가사키 역시 구름이 많이 껴 지상이 보이지 않았지만 한 순간 구름이 30초 가량 걷히면서 나가사키가 보였고 그 순간 '팻맨'을 공중에 떨어뜨렸다. 효과는 리틀보이보다 몇 배나 되는 위력이었지만 완전 평지인 히로시마와 달리 산지로 둘러싸인 나가사키는 폭심지에서 발생하는 고열과 폭풍이 산과 계곡에 가로막혀 멀리 확산되지는 않았다. 핵폭탄이 터진 이후 일본의 항복으로 제2차 세계대전은 종전하였다.



- 합천원폭자료관, <원폭의 역사> 중에서

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큰사진보기 ▲참가자들에게 원폭의 피해 현황을 설명 중인 심진태 합천지부장(원폭피해자협회) ⓒ 대안문화연대 관련사진보기

자료들은 원폭 피해자들이 직접 당시의 상황과 피해상황을 수기로 작성한 것과 함께 한국인원자폭탄피해자 등록부, 1972년~1978년 원폭피해자 실태조사표, 원폭피해자 구술증언서, 원폭관련 서적 외 다수, 일본국 소송자료, 소송기록부 등 다양한 자료들이 보관 중이다. 아울러 원폭 피해에 따른 진료비 청구서 등 원폭피해와 관련된 다양한 부분의 사료가 고스란히 보관돼 있었다. - 경기일보

큰사진보기 ▲합천원폭피해자마을 위령각에서 추모하는 참가자들 ⓒ 대안문화연대 관련사진보기

큰사진보기 ▲심진태 선생님과 함께 단체사진 촬영 ⓒ 대안문화연대 관련사진보기

지난 3월 29일, 시내에 들어서자, 일군의 무리가 아스팔트 위를 열심히 달리고 있다. 땀 흘리는 러너들 머리 위로 '합천벚꽃마라톤' 현수막이 나부낀다. 한가로운 봄날이라 나들이 나온 이들이 많지만, 우리의 목적지는 여기가 아니다. 차로 10분을 더 달려 한적한 마을에 도착했다. 유리문을 열고 건물 안에 들어서자, 노년의 신사가 우릴 맞이했다. 오늘 합천원폭자료관을 안내해 주실 원폭피해자협회 합천지부장 심진태 선생님이다.합천 하면 무엇이 떠오르는가. 해인사의 팔만대장경, 합천돼지국밥, 전두환의 고향…. 다양한 답변들이 나올 것이다. 그러나 많은 이들이 모르는 사실이 있다. 합천은 '한국의 히로시마'라고 불린다는 것을. 그 이유는 무엇일까?8월 6일 히로시마에 이어 9일에는 나가사키에 원자폭탄 '팻맨'이 투하됐다. 이에 따라 수많은 사람이 목숨을 잃고 핵 방사선에 피폭됐다. 일본에 살고 있던 다수의 한국인도 마찬가지였다. 한국인 원폭 피해자의 70% 이상이 합천 출신이었고, 겨우 목숨만 건진 채로, 고향으로 돌아온 사람들이 모여 터전을 이뤘다.전시실은 크게 원자폭탄의 배경, 피해, 이해로 세 분야로 구성돼 있었다. 그 당시 히로시마의 참상을 담은 사진들이 가슴을 아프게 만든다. 원폭은 폭파 이후에도 치명적인 후유증을 남긴다. 핵에너지가 발생하며 생기는 방사선에 피폭되면 어떤 장애가 발생할지 모른다. 피폭자들은 계속 불안감을 짊어지며 하루하루를 보내야 한다. 정작 전쟁을 지시한 소수의 엘리트들은 멀쩡한데, 평범한 소시민들만 죽어나는 게 전쟁이다. 낯선 땅에 살고 있던 한국인들은 이중고의 고통을 겪었을 테다. 심진태 선생님은 "한국인 생존자들은 폭파 이후 시체 수습 업무를 강요받았다"라며 "한국 정부는 내 나라 사람들의 진혼들이라도 수습했습니까?"라고 되물으며 조용히 분노를 표현했다. 오랜 시간 묵혀온 상처가 느껴졌다.전시실의 한가운데엔 한국의 원폭 피해자들의 영상 증언이 상영되고 있었다. 바닥에 누워 멍하니 천장을 바라보는 아들과 몰래 눈물을 흘리는 원폭1세 어머니의 모습이 나온다. 원폭 피해는 본인의 고통에서 끝나지 않는다는 점에서 더 치명적이다. 원폭2세, 3세 피해자들은 법적으로 피해자로 인정받지 못해 제대로 된 지원을 받지 못한다. 이러한 현실에 맞서 싸운 사람이 있다.김형률(1970~2005). 한국원폭2세환우회 초대 회장으로 한국인 원폭피해자 문제를 세상에 알리는 데 온몸을 바쳤다. 심 선생님도 "참 대단한 사람이었다"고 말하며 그를 추억했다. 자료관 건물을 나오면 김형률 씨의 추모비가 보인다. 전태일이 그러했듯 자신을 불태워 세상을 바꾸는 인간이 여기에 있다. 그뿐만 아니다. 꾸준히 관련 자료를 수집하고 피해자들의 증언을 기록하는 '합천원폭기록관'이 있다. 자료관 2층에는 수많은 기록들이 보관하는 자료실이 마련되어있다. 일렬로 배치된 자료집들을 바라보며 심 선생님은 이렇게 말했다. "남들이 뭐라 그래도 계속 자료를 모았어요. 이 기록들이 이어져야 계속 기억되니깐."대안문화연대가 '기억의 방'을 운영하듯이 기억하는 일은 그 자체로 행동이 된다. 5.18 광주, 4.16 세월호, 그 밖에도 우리가 기억할 많은 역사의 흔적들. 김형률이 "삶은 계속되어야 한다"라는 책을 남겼듯이 우리의 기억도 계속되어야 한다.떠나기 직전 추모의 시간을 가졌다. 뒤뜰엔 숨진 원폭 피해자 1081명의 위패를 모신 위령각이 있다. 1997년 일본 시민단체 태양회가 세운 것이다. 줄줄이 서있는 위패들을 바라보며 뜬금없이 콩나물국밥을 떠올렸다. 바쁜 점심시간에 들어간 국밥집 TV엔 뉴스채널이 틀어져있었다. 핵무기를 사용할 용의가 있다는 각국 정상들의 멘트가 뉴스 자막으로 띄워진 것을 보며 숟가락을 잠시 내려놓았다. 그들에게 보여주고 싶다. 1945년 8월의 히로시마, 나가사키의 참상을. 그 뒤로 고통받는 피해자들의 얼굴을. 핵무기 카드를 만지작거리는 권력자들을 막는 방법은 결국 평범한 시민들이 목소리를 내는 일이다. 과거를 되돌아보고 그 비극을 반복하지 않아야한다고 외치는 것. 그것이 제3차 세계대전을 막는 가장 확실한 길이다.심진태 선생님의 한 마디를 남겨둔다. "이 세상에 핵무기는 단 하나도 없어야 됩니다."