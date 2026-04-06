울산시, 요식업 소상공인에 포장재비 지원... 울산페이 환급도 13%로 확대

▲울산시는 4월 2일 시청 대회의실에서 김두겸 울산시장을 비롯해 안효대 경제부시장, 시와 구군, 유관기관 및 경제단체, 소상공인·중소기업 관련 단체, 종량제봉투 제작·유통·판매업체 관계자들이 참석한 가운데 ‘중동 전쟁 장기화에 따른 울산 민생경제 대응 긴급 회의’를 열고 대책을 논의했다. ⓒ 울산시 제공 관련사진보기