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26.04.06 11:23최종 업데이트 26.04.06 11:23

울산시, 요식업 소상공인에 포장재비 지원... 울산페이 환급도 13%로 확대

중동발 포장재 가격 급등에 지원 결정... 민생경제 대응 긴급회의 후속조치로 4월부터 순차 시행

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울산시는 4월 2일 시청 대회의실에서 김두겸 울산시장을 비롯해 안효대 경제부시장, 시와 구군, 유관기관 및 경제단체, 소상공인·중소기업 관련 단체, 종량제봉투 제작·유통·판매업체 관계자들이 참석한 가운데 ‘중동 전쟁 장기화에 따른 울산 민생경제 대응 긴급 회의’를 열고 대책을 논의했다.
울산시는 4월 2일 시청 대회의실에서 김두겸 울산시장을 비롯해 안효대 경제부시장, 시와 구군, 유관기관 및 경제단체, 소상공인·중소기업 관련 단체, 종량제봉투 제작·유통·판매업체 관계자들이 참석한 가운데 ‘중동 전쟁 장기화에 따른 울산 민생경제 대응 긴급 회의’를 열고 대책을 논의했다. ⓒ 울산시 제공

울산시가 중동발 포장재 가격 급등으로 어려움을 겪는 요식업 소상공인에 최대 20만 원을 지원한다.

앞서 울산시는 지난 2일 '민생경제 대응 긴급회의'를 열었고 그 후속조치로 이를 포함한 소상공인 긴급 지원 대책을 마련해 추진한다. 주용 내용은 '울산경남은행 협력 690억 원 규모 긴급 소상공인 특례보증', '경영안정자금 및 재기지원자금 300억 원 조기 지원', '울산페이 환급(캐시백) 13% 확대 조기 시행' 등이다(관련 기사 : 트럼프 연설할 때 울산시에서는... 중동전쟁 장기화 대비 대책회의).

포장재비 지원의 경우, 배달·포장 비중이 높은 요식업 소상공인의 경영부담 완화를 위해 울산페달, 배달의민족 등 온라인 기반(플랫폼)에 입점한 연 매출 1억 400만 원 미만 요식업종 소상공인 약 500개 사를 대상으로 음식용기와 비닐봉투 등 영업에 필수적으로 사용되는 포장재 구입비를 업체당 최대 20만 원까지 지원한다.

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이 사업은 오는 4월 13일 울산신용보증재단(소상공인 행복드림센터)을 통해 공고 후 4월 20일부터 소상공인24 누리집(www.sbiz24.kr)을 통해 접수할 예정이며 울산시는 자격 요건을 검토한 후 순차적으로 지원할 예정이다.

울산경남은행 협력 690억 원 규모 긴급 소상공인 특례보증은 6일 오후 3시 10분 시청 본관 7층 접견실에서 특별출연금 전달식을 갖고 시행한다.

울산경남은행이 울산신용보증재단에 40억 원을 출연하고 이를 기반으로 총 690억 원 규모의 긴급 특례보증을 시행한다.

이번 특례보증은 울산경남은행과 울산신용보증재단이 연계해 업체당 최대 1억 원 한도 보증 지원과 정책 자금 우대금리 등을 적용해 자금 조달에 어려움을 겪는 소상공인에게 실질적인 금융 지원을 제공할 예정이다.

경영안정자금 지원은 당초 5월로 예정됐던 2차 경영안정자금 250억 원과 재창업 소상공인을 위한 재기지원자금 50억 원을 신규 편성해 4월로 앞당겨 지원하는 것이다.

울산시는 협약 금융기관 대출과 연계해 대출 이자 일부를 보전하는 이차보전 방식으로 지원하며, 여성·장애인·청년기업과 모범장수기업 등에는 추가 지원을 제공할 예정이다.

울산페이 환급 13%의 경우, 울산시는 소상공인 지원과 내수 회복을 위한 선제적 조치로 당초 5월 시행 예정이던 하계 휴가철 소비진작 대책인 '울산사랑상품권(울산페이) 환급 확대'를 4월로 앞당겨 시행한다.

이에 따라 오는 4월 13일부터 8월 12일까지 4개월간 울산페이 환급 지원율이 기존 10%에서 13%로 상향되며 이용 대상은 울산페이 사용자 전체로 월 30만 원 사용 시 최대 3만 9000원까지 환급(캐시백) 혜택을 받을 수 있다.

울산시 관계자는 "이번 대책은 금융지원과 소비 진작을 동시에 추진해 소상공인의 경영 부담을 줄이기 위한 종합 대응 방안"이라며 "대외 불확실성이 커지는 상황에서 실질적인 매출 회복과 지역경제 활성화로 이어질 수 있도록 적극 추진하겠다"라고 말했다.

#울산시#소상공인#포장재비#긴급대책

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울산지역 일간지 노조위원장을 지냄. 2005년 인터넷신문 <시사울산> 창간과 동시에 <오마이뉴스> 시민기자 활동 시작. 저서로 <울산광역시 승격 백서> <한국수소연감> 등이 있음

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