정원오 "김재섭 허위사실 유포, 여성 공무원 힘들어해 안타깝다"

▲정원오 후보 해명 요구하는 김재섭 의원김재섭 국민의힘 의원이 3월 31일 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 열고 정원오 더불어민주당 서울시장 예비후보의 해명을 요구하는 모습(자료사진). ⓒ 남소연 관련사진보기