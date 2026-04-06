정원오 "김재섭 허위사실 유포, 여성 공무원 힘들어해 안타깝다"

"최근 김재섭 (국민의힘) 의원의 거의 좀 조작에 가까운 기자회견이 있었지 않습니까? 이런 건 허위사실 유포에 의한 선거방해 행위이고요. 사실 범죄행위라고 저는 생각하고 있습니다." (정원오 예비후보, 6일 라디오에서)
더불어민주당 서울시장 정원오 예비후보(전 성동구청장)가 6일 앞서 해외 출장 관련 의혹 제기 기자회견을 한 김재섭 국민의힘 의원에 대해 "허위사실 유포에 의한 선거방해 행위, 범죄라 생각한다"며 거듭 강한 법적 대응을 예고했다.
정 후보는 이날 MBC라디오 '김종배의 시선집중'에 출연해 "(출장에) 11명이 같이 갔고 무슨 일로 갔는지가 다 설명이 됐음에도 마치 둘이 간 것처럼 그렇게 연상되게끔 김 의원이 자꾸 얘기한 것도 그렇고, 나중에는 또 번복했지 않나. 정말 심각한 문제이고 법적 조치가 필요하다고 판단했다"며 "자료가 다 공개가 돼 있는데 그걸 둘이 간 것처럼 딱 찍어서 얘기한 것 자체가 명백한 의도가 있는 공격"이라고 말했다.
앞서 지난 3월 31일 김 의원이 첫 기자회견을 한 뒤 정 후보는 다음 날인 4월 1일 유튜브 채널 '최욱의 매불쇼'와 MBC 뉴스투데이 등에 출연해 "(김 의원은) 수없는 네거티브를 고의적으로 하고 있다, 그래서 고발까지 한 것", "김 의원의 백배 사죄가 필요하다"고 했지만, 그 외 페이스북 게시 등 직접적인 발언이나 대응은 자제해온 바 있다(관련 기사: 여성을 남성으로 조작? 정원오 향한 김재섭의 '부실한' 네거티브 https://omn.kr/2hl7p
).
김 의원이 거듭해 "서류 조작"이라고 주장하는 성별 표기 오류 등에 대해서 정 후보는 이날 "저도 궁금해서 구청에 물어봤다. 첫 기안 때부터 직원의 실수로 잘못돼 있었고, 그 이후로 소위 말해 쭉 복붙(복사·붙여넣기) 하듯이 올라갔다고 한다"고 해명했다.
"여성 공무원, 온라인에서 신상털기 당해... 굉장히 힘들어하고 있어 안타깝다"
정 후보는 이어 김 의원이 당사자로 지목한 여성 공무원 관련해 "(이 건으로) 깊은 대화를 못 해봤지만, 굉장히 유능했고 성과를 많이 낸 공무원"이라며 "지금 굉장히 많이 힘들어하고 있다. (해당 공무원에 대해) SNS나 인터넷상에서 굉장히 힘든, 소위 신상털기가 되고 있는 부분이 있어서 굉장히 저도 마음이 안타깝다"라고 말했다.
한편 정 후보는 오세훈 서울시장(국민의힘 소속) 관련해서도 "'한강버스'나 종묘 앞 '세운4지구', '감사의 정원' 등 오 시장은 시민이 반대해도 밀어붙이는 게 많다"며 "(오 시장) 눈이 대권을 바라보고 있기 때문"이라고 일침을 놨다. 그는 "가시적 성과를 내야 된다고 보고 거기에 너무 집착하는 것 아닌가 싶다"고 덧붙였다.
그는 차후 오 시장과의 토론이 성사되면 "오 시장에게 시민이 주인인지 묻고 싶다, 지난번 오 시장이 말하길 '시민들이 잘 모르고 이해 못해도 시장이 비전을 갖고 끌고 가야 한다'고 했는데, 그게 민주주의 정신인지 문제제기 하고 싶다"라고 말했다.
전현희·박주민·정원오 후보(기호순)가 경쟁 중인 민주당 서울시장 예비후보 본경선은 오는 7일부터 9일 오후 4시까지 진행된다. 권리당원 50%, 일반 국민 여론조사(국민의힘 지지층은 제외) 50%로 진행되며 과반 득표자가 나오면 그를 최종 후보로 결정하고, 과반 득표자가 없을 시엔 상위 1·2위 후보가 결선을 치르게 된다.